 Тестовые задания на русском языке запросили почти 11% участников ВНО по физике, и от 3,4% до 8,6% по другим предметам, - УЦОКО

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

По данным УЦОКО, Центр может предоставлять экзаменационные задания на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.

"Среди этих предметов перевод, в первую очередь на русский язык, заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам, где есть некие отличия в украиноязычной или русскоязычной терминологиях", - сказал Бойко.

Так, задания на русском языке по физике получили 10,9% абитуриентов, по математике – 8,6%, по химии – 8,3%, по биологии – 6,6%, по географии – 6% и по истории Украины – 3,4% абитуриентов.

На других языках задания запрашивало не более 0,5% абитуриентов, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не получал.

Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.

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