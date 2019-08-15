 Тестовые задания на русском языке запросили почти 11% участников ВНО по физике, и от 3,4% до 8,6% по другим предметам, - УЦОКО

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
По данным УЦОКО, Центр может предоставлять экзаменационные задания на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.
"Среди этих предметов перевод, в первую очередь на русский язык, заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам, где есть некие отличия в украиноязычной или русскоязычной терминологиях", - сказал Бойко.
Так, задания на русском языке по физике получили 10,9% абитуриентов, по математике – 8,6%, по химии – 8,3%, по биологии – 6,6%, по географии – 6% и по истории Украины – 3,4% абитуриентов.
На других языках задания запрашивало не более 0,5% абитуриентов, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не получал.
Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.
Ваш вопрос не имеет смысла поэтому.
Для сдачи естественнонаучных дисциплин на английском языке им надо в школах обучать на аглийском языке.
Где Вы найдете учителей-естестевеннонаучников со свободным знанием английского языка и сколько Вы им собираетесь платить?
Статья "Тестовые задания по физике запросили 11% учасников ВНО" , почему? Возможно, до сих пор в ходу пособия по физике отпечатанные при совдепии, или переизданные на рахе. Рано или поздно эти пособия будут замещаться современной англоязычной литературой.
Вы там не в курсе, что ВНО обязательно только по украинскому языку, все остальные осмысленный выбор выпускника, и скорее всего те, кто сдавали физику учились по физике не только в школе, но и с репетитором, с пособиями. В школе-то уроки украинским языком читаются, и учебники тоже украинские.
Если таковых учителей не имеется, то Ваше выступение - пустопорожняя болтовня.
Я нахожу примечательным, что комментатор, явно не способный сам сдать указанные предметы на английском языке требует экзаменационных работ составленном на оном.
Хотите, я Вас проэкзамную НА АНГЛИЙСКОМ по математике и физике? Могу и по сопромату.
По математике - любой университетский курс ( у меня хороший опыт преподавания, в том числе и на английском языке).
Что желаете сдать: матан, линейную алгебру или физику твердого тела?
Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
В общем дерусификацией у нас занимаются лет 10-15, это очень короткий срок и 89% очень хороший результат, не все сразу.
Причем чертуганы откуда-то с карпатских гор со всем своим мадярско-польским сленгом говорят на украинском гораздо лучше рагулей, прущих из Киевской области.
У нас на работе девочка из Херсона на украинском чешет лучше наших местных подкиевских рагуляк.