EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  1282  34
Все про:русский язык (385) ВНО (220) тест (4)

 Тестовые задания на русском языке запросили почти 11% участников ВНО по физике, и от 3,4% до 8,6% по другим предметам, - УЦОКО

Тестовые задания на русском языке запросили 10,9% участников внешнего независимого оценивания по физике. По другим предметам от 3,4% до 8,6% абитуриентов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

По данным УЦОКО, Центр может предоставлять экзаменационные задания на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.

"Среди этих предметов перевод, в первую очередь на русский язык, заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам, где есть некие отличия в украиноязычной или русскоязычной терминологиях", - сказал Бойко.

Так, задания на русском языке по физике получили 10,9% абитуриентов, по математике – 8,6%, по химии – 8,3%, по биологии – 6,6%, по географии – 6% и по истории Украины – 3,4% абитуриентов.

На других языках задания запрашивало не более 0,5% абитуриентов, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не получал.

Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования обнародовало график проведения ВНО в 2020 году

Источник: https://censor.net.ua/n3142994
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь, никто не запросил тестовые задания на ЗНО, на русском языке, по украинскому языку?...
 показать весь комментарий
 
на росии печалька, они думали что процентов 50-60 запросят.
 показать весь комментарий
 
Все равно дофига, как для страны, которая уже 28 лет не является советской республикой.

Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на росии печалька, они думали что процентов 50-60 запросят.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, никто не запросил тестовые задания на ЗНО, на русском языке, по украинскому языку?...
 показать весь комментарий
 
 
На английском тестовые задания есть, если чЁ?
 показать весь комментарий
 
 
Экзамены по естественным наукам на английском языке в Украине сдадут единицы.
Ваш вопрос не имеет смысла поэтому.
Для сдачи естественнонаучных дисциплин на английском языке им надо в школах обучать на аглийском языке.
Где Вы найдете учителей-естестевеннонаучников со свободным знанием английского языка и сколько Вы им собираетесь платить?
 показать весь комментарий
 
Что там что сдаст, это будет его личной (и его родителей) радостью или проблемой.
Статья "Тестовые задания по физике запросили 11% учасников ВНО" , почему? Возможно, до сих пор в ходу пособия по физике отпечатанные при совдепии, или переизданные на рахе. Рано или поздно эти пособия будут замещаться современной англоязычной литературой.
Вы там не в курсе, что ВНО обязательно только по украинскому языку, все остальные осмысленный выбор выпускника, и скорее всего те, кто сдавали физику учились по физике не только в школе, но и с репетитором, с пособиями. В школе-то уроки украинским языком читаются, и учебники тоже украинские.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз: сколько учителей естественных наук в Украине препадают физику, химию, математику, биологию, географию на английском языке?
Если таковых учителей не имеется, то Ваше выступение - пустопорожняя болтовня.
Я нахожу примечательным, что комментатор, явно не способный сам сдать указанные предметы на английском языке требует экзаменационных работ составленном на оном.
Хотите, я Вас проэкзамную НА АНГЛИЙСКОМ по математике и физике? Могу и по сопромату.
По математике - любой университетский курс ( у меня хороший опыт преподавания, в том числе и на английском языке).
Что желаете сдать: матан, линейную алгебру или физику твердого тела?
 показать весь комментарий
 
Всего 11%!!! Это же здорово, для 90% молодняка - язык родной. 20 лет назад это было фантастикой! Все приезжающие из сел срочно косили "под городских", иначе ты был быдлом, в лучшем случае, "ну, бывает, но человек хороший".
 показать весь комментарий
 
 
Все равно дофига, как для страны, которая уже 28 лет не является советской республикой.

Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
 показать весь комментарий
 
 
Нормально. Не все сразу. Я вон тоже чаще на русском пишу, а ребенок на русском хуже украинского. Потихоньку вытеснится. Насаждение русских школ ранее тому причина.
 показать весь комментарий
 
 
28 лет уже, как никто ничего не насаждает.
 показать весь комментарий
 
 
Может и не насаждает, но и замещением навязанного ранее "узкого" до 2004 никто по сути не занимался. В результате большая часть Украины по инерции везде использовала "узкий", а в юго-восточных регионах, да и отчасти в центральных частично, у многих было пренебрежительное отношение к украинскому, спасибо совку в головах.
В общем дерусификацией у нас занимаются лет 10-15, это очень короткий срок и 89% очень хороший результат, не все сразу.
 показать весь комментарий
 
пр кучме и овоще скрепный культивировался.., так что нормально, я даже приятно удивлен, что столько.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, сейчас приезжающие из сел говорят на таком "украинском", шо еще не известно, что хуже.
 показать весь комментарий
 
Дикий суржик.
Причем чертуганы откуда-то с карпатских гор со всем своим мадярско-польским сленгом говорят на украинском гораздо лучше рагулей, прущих из Киевской области.
У нас на работе девочка из Херсона на украинском чешет лучше наших местных подкиевских рагуляк. Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 73
 показать весь комментарий
 
 
12% відсотків це константа. прибічники, або етнічні кацапи. ця та цифра, на яку треба орієнтуватись для швидкого блокування, або навіть знищення в разі нагальної потреби.
 показать весь комментарий
 
 
То дуже добрий результат , років з 10 взад було відсотків 70-80 мабуть
 показать весь комментарий
 
 
Державні іспити мають складатися виключно державною мовою!!!
 показать весь комментарий
 
 
радует, в Одессе до 1991г. было всего две школы, с обучением на украинском языке, ну конечно кроме рус. языка.
 показать весь комментарий
 
А що тебе так тішить? Для дебілів - "тішить" це переклад твого "радуєт". Що саме до 1991 року, що в Одесі, або що у тебе (в параші) скоро китайський почнуть широко вчити? Зо сруською мовою у тебе поганенько, оскільки знаки пунктуації розставляються навмання. Китайську вже почав вивчати?
 показать весь комментарий
 
То есть ПутиНХу@ло? Я правильно понял? Передаю твои данные в твое ФСБ. Пусть тебя там дубинами и каблуками помуштруют слегонца
 показать весь комментарий
 
я не сомневался в твоих связях с фсб, даже не коси за украинца, лахта.
 показать весь комментарий
 
 
а скоро залишиться дві російськомовні
 показать весь комментарий
 
Треба перестати виробляти тести російською
 показать весь комментарий
 
 
Ну в районі 10 відсотків несвідомих адептів. Допустимо, в принципі. Воно з часом попустить. Бо держава є держава, і мова повинна бути українською.
 показать весь комментарий
 
Якщо взяти по Києву їх однозначно більше...
 показать весь комментарий
 
0,5% сдавали тесты по украинскому языку на русском.
 показать весь комментарий
 
Ну в районі 10 відсотків несвідомих адептів. Допустимо, в принципі. Воно з часом попустить. Бо держава є держава, і мова повинна бути українською.
 показать весь комментарий
 
А ,кий процент, особливо серед прахоботів ольгінців, срановатоязичний на цензорі??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх