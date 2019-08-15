 Хотел предложить Зеленскому принципиально иную модель прекращения войны, - Безсмертный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Все это время с начала своей работы после последнего возвращения из Минска готовил проект закона, в котором хотел предложить президенту принципиально иную модель разрешения конфликта, модель для прекращения этой войны. В конце прошлой недели я встретился с будущими членами комитета, который планируют создать - по вопросам реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств. На встрече мы тоже обсуждали эти вещи", - заявил Безсмертный.

Фамилии тех, с кем встречался он называть не стал.

"Потому что, во-первых, я не знаю, будут именно они работать в этом комитете, во-вторых, подтвердится ли от них информация", - отметил Безсмертный.

Отвечая на вопрос, о чем говорится в законопроекте, он сказал: "Детали раскрывать не могу. Но для понимания скажу: предлагаю кардинальное изменение подходов к решению вопроса войны. Мы почему-то продолжаем рассматривать только оккупированную зону, а я рассматриваю Донецкую область, как всю Донецкую область, Луганскую область, как всю Луганскую область, то есть - полноценные регионы Украины с соответствующим отношением и подходом к ним. Я эту вещь уже проговорил даже с секретарями министерств".

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По словам Безсмертного, он "начал настраивать инструменты, которые могли бы работать для внедрения в жизнь этого закона". "Это прорабатывалось, наводились мосты также с европейскими структурами. Философию этого законопроекта я раскрывать сейчас не буду, поскольку не влияю на процессы и не хочу дискредитации очередных моих идей", - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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