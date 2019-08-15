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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (316) законопроект (2088) Донбасс (19157)

 Хотел предложить Зеленскому принципиально иную модель прекращения войны, - Безсмертный

Роман Безсмертный, которого президент Владимир Зеленский уволил из Трехсторонней контактной группы, готовил проект закона, в котором хотел предложить изменение подходов к решению вопроса войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Все это время с начала своей работы после последнего возвращения из Минска готовил проект закона, в котором хотел предложить президенту принципиально иную модель разрешения конфликта, модель для прекращения этой войны. В конце прошлой недели я встретился с будущими членами комитета, который планируют создать - по вопросам реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств. На встрече мы тоже обсуждали эти вещи", - заявил Безсмертный.

Фамилии тех, с кем встречался он называть не стал.

"Потому что, во-первых, я не знаю, будут именно они работать в этом комитете, во-вторых, подтвердится ли от них информация", - отметил Безсмертный.

Отвечая на вопрос, о чем говорится в законопроекте, он сказал: "Детали раскрывать не могу. Но для понимания скажу: предлагаю кардинальное изменение подходов к решению вопроса войны. Мы почему-то продолжаем рассматривать только оккупированную зону, а я рассматриваю Донецкую область, как всю Донецкую область, Луганскую область, как всю Луганскую область, то есть - полноценные регионы Украины с соответствующим отношением и подходом к ним. Я эту вещь уже проговорил даже с секретарями министерств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

По словам Безсмертного, он "начал настраивать инструменты, которые могли бы работать для внедрения в жизнь этого закона". "Это прорабатывалось, наводились мосты также с европейскими структурами. Философию этого законопроекта я раскрывать сейчас не буду, поскольку не влияю на процессы и не хочу дискредитации очередных моих идей", - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными может состояться через 2 месяца, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3142992
 
 
 Топ комментарии
 
- Господи! Что же это - я тут… А там у меня шведы Кемь взяли?! Боярин! Боярин, отправляй меня назад! Беги и покупай эти… тран-зис-то-ры…(с)
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У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра!
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- Господи! Что же это - я тут… А там у меня шведы Кемь взяли?! Боярин! Боярин, отправляй меня назад! Беги и покупай эти… тран-зис-то-ры…(с)
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- Да ну вас к чёрту, что за пошлые вопросы!Я - артист больших и малых академических театров; а фамилия моя - фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл! Тьфу на Вас. Тьфу на Вас ещё раз! (с)
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Без подробностей нечего комментировать
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Рома, тебя турнули как пса шелудивого.
Честно скажу для меня обидно, т.к. ты классній специалист. профи!

Так что выкладівай чего не захотел ЗЕ и борись!
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ему не до этого он только что сделал губернатором житомирской области бездомного сбушника.
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И действующую модель вечного двигателя показывал! А тут взяли и от корыта отодвинули! Обидно!
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У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра!
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Да что ж оно никак не успокоится

Работа и стратегия над ОРДЛО
это полное отсутствие работы по ОРДЛО
в этом и стратегия
ОРДЛО это исторический шанс для Украины
Если бы не киевские воры
граждане уже сейчас бы увидели изменения к лучшему от избавления от угольной республики баронов.
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тебя, смотрю, русская водка еще со вчера держит.
Пожары в Мордоре уже потушил?
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Похоже правильно что убрали с должностей. Мир он хочет новыми законами и договорами установить, прям как из анекдота: мир становись, раз,два. Хочешь мира готовься к войне.
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3 недели...)))) я вас умоляю
за неделю только спать с открытыми глазами научились и в трех кнопках разобрались...
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ну дик сєпари тоже так рассматрівают - ані хатят лугандон в адміністратівних граніцах областєй
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У меня для вас посылка, но я вам её не отдам. Оказывается, что у наших чиновников умные мысли посещают голову только после отрыва от корыта.
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что тут думать: или воевать, или ждать, пока там развалится контора, там вывезли все интересное, можно бы и отдать, да гонор не позволяет
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в одному селі колись пообіцяли провести газ. зібрали кошти з бажаючих і зробили розводку по селу, коротше закопали труби але тільки в самому селі. на питання так немає ж магістральної газової труби до самого села. відповідь була що потім зроблять. вже пройшло років 15 так ті труби досі лежить місцями ще досі видно як торчать кінці с землі.

це якийсь ідіотизм будувати плани та розробляти проекти щодо територій які в нас забрали. та не віддасть путін україні захоплені українські землі. невже це не зрозуміло. вже не знаю що і думати може це якійсь "рольові ігри" нашої влади.
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До одно места эти законы. Войны заканчиваются или победой или поражением.
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Мы что уже свою землю и своих людей вернули? Какое нах. прекращение войны? Прекращение войны сейчас ето все равно что прекратить уголовное дело против маньяка совершившего убийство.
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Война должна закончиться только с деокупацией крыма и возврата последнего нашего человека из росийского плена и выплата репараций. Остальное что нам предлагают ето не прекращение войны а капитуляция.
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в Минских указывается ПРИНЦИПИАЛЬНО - что особый статус и особые условия ТОЛЬКО на оккупированных территориях. А вот боевики и путин постоянно говорят - ВСЯ Луганская и Донецкая области.

Безсмертный, оказывается, тоже хочет отдать им ВСЕ области целиком.

гандоны. продажные твари.
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Если провалится план Президента( а кремлёвский Моська недоговороспособен и коварен),наступит черёд Кащея.Соивый за 5 лет тока территории потерял и 13 тыс убитыми,покаличенных и пропавших вообще учёта нет.Только США,санкции и наша впертисть способны развалить орду.
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Новоизбранному не нужны советники!!! Там уже Путин дал инструкции и нефиг лезть со своими советами!!! Зекоманда рулит!!!
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Иной подход: Распространить ДНР на всю область? Хотів запропонувати Зеленському принципово іншу модель припинення війни, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9002
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А казали два варіанти-перемогти або здатися.А Безсмертний щось нове видумав.Може за це нобелівку дають ?
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