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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2484) США (15217) Тейлор (82) нормандская четверка (613)

 США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Тейлор

Соединенные штаты Америки считают интересным предложение расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании и рассматривают такую возможность.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Европейская правда".

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "норманди". Мы считаем, что это интересное предложение", - сказал он.

При этом Тейлор отметил, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".

"Могу сказать, что нам это (расширение переговорного формата. - Ред. интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине - ИФ), и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - рассказал дипломат.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3142990
 
   
 Топ комментарии
 
Соевые, вперёд! Зеленский Украину сливает Трампу!
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Когда был Порох..им это было почему то неинтересно...Видимо потому что Порох и сам справлялся..а этому тупаку надкушенному придется все таки помогать...иначе такого на@уевертит..а разгребать им
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Справлялся с чем конкретно ? С пероводом средств в панамские офшоры
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Давно пора! И отменить всё то, что напринимали в Минске.
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Соевые, вперёд! Зеленский Украину сливает Трампу!
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Ты неудачно пукнул, инфантил, теперь попроси маму сменить памперс.
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тейлор выступает всегда когда у нас потери
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с ним никто не будет разговаривать （с）
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Когда был Порох..им это было почему то неинтересно...Видимо потому что Порох и сам справлялся..а этому тупаку надкушенному придется все таки помогать...иначе такого на@уевертит..а разгребать им
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Справлялся с чем конкретно ? С пероводом средств в панамские офшоры
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кацапы, у Пороха 2000$ нарыли в офшорах) а сколько у зеубожества на Кипре?)))
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Нарьіли у Порошенко ? Так никто еще и не рьіл , следствие только началось , впереди будет много интересного !
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Ну, три тысячи Долларов США в Панаму можно и на велосипеде отвезти, а вот на Кипр из Привата...
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Похоже у администраций Трампа и Зеленского отношения гораздо продуктивнее чем с петей . С тем вообще никто особо не общался после зашквара на выборах в США
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вы только поглядите, какая страшная анти-соевая зрада.
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Еще Венесуэлу надо пригласить и Зимбабве. И чесать языками еще 10 лет ниочем.
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а куда торопиться, все идет пучком.
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Если есть желание в "нормандском формате" обойтись без РФ, то не обойтись без США.
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Соединенные штаты Америки считают интересным предложение расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании и рассматривают такую возможность.

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Путин на это - не пойдет.

Вопрос в том: почему шизофренический карлик, возомнивший себя Наполеоном, считает решение части территории другой страны исключительно своим правом?

В то же время, Путин заявляет Расея - не является стороной конфликта. И на этот абсурд уже более 5 лет спокойно смотрит мировое сообщество!!!

Расея понимает только тогда, когда с ней не говорят, а поступают с позиции силы!!!

Америка и страны НАТО на порядок превосходят Расею, по военной и экономической мощи.

Давно пришло время задавить ее хотя бы торгово экономическими санкциями, вплоть до эмбарго!!!

Для мирового сообщества это будут - огромные потери, но для Расеи это будет - конец.

Тем более за эти 5 лет потери уже огромные и неизвестно сколько так будет продолжаться.

Это нужно сделать раз и навсегда!!!
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В общем динамят зебобу... как и англичане, макрон тоже предпочитает больше не тратить теперь на зелю гос средства. Ну ни че) оно в Японию пытается напроситься на праздник -оторвется за счет украинских денег -если японцы сжалятся, конечно
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а какога хрена сразу не собрали Будапешт? кто в этом виноват?
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А КОГДА ***** парашонка ХОТЕЛ СОБИРАТЬ БУДАПЕШТ??????
КОГДА ОТ ЦАРЯ ***** БЫЛО ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ??????
И КТО КАК НЕ парашонка И ВЕРХОВНА РАДА В 2014 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАСТОЯТЬ НА БУДАПЕШТСКОМ ФОРМАТЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛАТЬ В ДУПУ ВСЕХ ЭТИХ МЕРКЕЛЕЙ И ОЛАНДОВ????
НО ЦАРЬ парашонка СРАЗУ ЖЕ ПОПЁРСЯ В ГЕРМАНИЮ ГДЕ И ЗАЯВИЛ ЧТО БУДАПЕШТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ,,АНИНИПРИЧЁМ" БО ,,ТАМНЕТНИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ". И ЭТУ ТУФТУ ПРО ,,НИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ" парашонка И ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ И ЛИЗОБЛЮДЫ ,,КОРМИЛИ" УКРАИНУ ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
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