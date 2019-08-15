 США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Европейская правда".
"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "норманди". Мы считаем, что это интересное предложение", - сказал он.
При этом Тейлор отметил, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".
"Могу сказать, что нам это (расширение переговорного формата. - Ред. интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине - ИФ), и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - рассказал дипломат.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
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Путин на это - не пойдет.
Вопрос в том: почему шизофренический карлик, возомнивший себя Наполеоном, считает решение части территории другой страны исключительно своим правом?
В то же время, Путин заявляет Расея - не является стороной конфликта. И на этот абсурд уже более 5 лет спокойно смотрит мировое сообщество!!!
Расея понимает только тогда, когда с ней не говорят, а поступают с позиции силы!!!
Америка и страны НАТО на порядок превосходят Расею, по военной и экономической мощи.
Давно пришло время задавить ее хотя бы торгово экономическими санкциями, вплоть до эмбарго!!!
Для мирового сообщества это будут - огромные потери, но для Расеи это будет - конец.
Тем более за эти 5 лет потери уже огромные и неизвестно сколько так будет продолжаться.
Это нужно сделать раз и навсегда!!!
КОГДА ОТ ЦАРЯ ***** БЫЛО ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ??????
И КТО КАК НЕ парашонка И ВЕРХОВНА РАДА В 2014 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАСТОЯТЬ НА БУДАПЕШТСКОМ ФОРМАТЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛАТЬ В ДУПУ ВСЕХ ЭТИХ МЕРКЕЛЕЙ И ОЛАНДОВ????
НО ЦАРЬ парашонка СРАЗУ ЖЕ ПОПЁРСЯ В ГЕРМАНИЮ ГДЕ И ЗАЯВИЛ ЧТО БУДАПЕШТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ,,АНИНИПРИЧЁМ" БО ,,ТАМНЕТНИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ". И ЭТУ ТУФТУ ПРО ,,НИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ" парашонка И ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ И ЛИЗОБЛЮДЫ ,,КОРМИЛИ" УКРАИНУ ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ.