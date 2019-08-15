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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:МИД (5098) Россия (73622) визовый режим (424) Заяц Андрей (10)

 Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, если будет принято такое политическое решение, мы, как исполнительная власть, должны обеспечить его выполнение. Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся. Нам надо будет в разы увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России. Даже несмотря на распространенную практику визовых центров, что значительно сокращает время, которые тратит консул на просмотр визового досье и на принятие решения. В России так же уже есть визовые центры, которые в основном работают с гражданами третьих стран, находящихся в РФ и просят украинскую визу. Но опять же повторюсь, что если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142988
 
 
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Может АП-ОП не надо в другое здание переносить?...
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Нова влада не наважиться на візовий режим.
Вони навпаки обережно натякають на примирення та відновлення стосунків.
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Добре хоч стара влада встигла це зробити.
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стара влада хоч якісь обмеження повводила, а нова зніме всі заборони.
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Знов брехня. Порошенко особисто візи видавав. А Зеленській все це відмінив і продав Неньку порхатим більшовицькім казакам.
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Кто хочет - делает,
Кто не хочет - ищет поичины
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Звичайно, хай відривають сраки від тепленьких крісел і починають робити на благо України!
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 11 ч.11 часов назад

Москва. Российский "оппозиционер" Венедиктов шушукается с Песковым. Видать обсасывают тему открытия того самого "русскоязычного канала" в Украине, о котором там мечтает Членограй. Ну шо там, Зеля уже выписал этому "страдающему российскому оппозиционеру" украинский паспорт?

Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц - Цензор.НЕТ 5256
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заслали козачка, думали, розчулить тупих хохлів своєї браццькою любофью.
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