 Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, если будет принято такое политическое решение, мы, как исполнительная власть, должны обеспечить его выполнение. Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся. Нам надо будет в разы увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России. Даже несмотря на распространенную практику визовых центров, что значительно сокращает время, которые тратит консул на просмотр визового досье и на принятие решения. В России так же уже есть визовые центры, которые в основном работают с гражданами третьих стран, находящихся в РФ и просят украинскую визу. Но опять же повторюсь, что если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.
Вони навпаки обережно натякають на примирення та відновлення стосунків.
Кто не хочет - ищет поичины
Москва. Российский "оппозиционер" Венедиктов шушукается с Песковым. Видать обсасывают тему открытия того самого "русскоязычного канала" в Украине, о котором там мечтает Членограй. Ну шо там, Зеля уже выписал этому "страдающему российскому оппозиционеру" украинский паспорт?