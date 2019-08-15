 Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, если будет принято такое политическое решение, мы, как исполнительная власть, должны обеспечить его выполнение. Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся. Нам надо будет в разы увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России. Даже несмотря на распространенную практику визовых центров, что значительно сокращает время, которые тратит консул на просмотр визового досье и на принятие решения. В России так же уже есть визовые центры, которые в основном работают с гражданами третьих стран, находящихся в РФ и просят украинскую визу. Но опять же повторюсь, что если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.

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