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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 "Никаких преград, кроме вопроса графика", - Тейлор о встрече Зеленского и Трампа

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор утверждает, что ни одно из кадровых решений президента Владимира Зеленского не является препятствием для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, вопрос лишь в согласовании графиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента явно заинтересованы во встрече, но оба - занятые люди, найти время было непросто", - заявил Тейлор.

Он добавил, что не слышал о слухах по поводу недовольства США назначением Андрея Богдана главой офиса президента.

"73% отдали голоса за Зеленского, и это очень мощная поддержка. Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет давать ему советы, и любые решения в этой области - не наше дело", - заявил посол.

"Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Важны не персоналии, а решения, действия украинской власти. И если Зеленский сохранит приверженность демократической Украине, если он и дальше будет ставить целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы - это будет именно то, чего мы хотим", - отметил он.

Как сообщалось, в июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом. Также 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен в Белый дом. 

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142987
 
 
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Дуже смішно..
Наш то на концерті, то на пляжі, то на футболі.
Такий зайнятий, що аж занадто.
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Ну, довольно кувыркаться! Кинулся раз, кинулся два… Хватит!Ты не молчи, как пень, я ж не могу один работать.Федь, ты брось кланяться! Этак ты до вечера будешь падать! (с)
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Как же так??? Известный всему миру выдающийся государственный деятель Петро Мальдивский, пламенный борец с кацапской чумой, готов был изойти на жидкое гуано, что бы на каком-нибудь саммите во время фотографирования пожать руку Трампу, причем порохоботы и минстець еще месяц после этого представляли это на всех украинских СМИ как нечуваную перемоху! А тут какой-то клоун, без году неделя Президент, а уже сам Трамп приглашает посетить США с официальным визитом.
Полный разрыв шаблонов и кровавое марево рвущихся порохоботских пердаков гарантированы "Никаких преград, кроме вопроса графика", - Тейлор о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 9452
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запрошує, але ніяк дату не погодить.
все відтягує та відтягує...
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Всё дело в графике... Графике доставки белого рояля, в Белый Дом...
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Це відповідь дипломата. Вільний час у Трампа з'явиться після відсторонення Богдана з посади голови АП.
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