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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9279) Гримчак (294) КГГА (2221) Министерство культуры (361) Лысенко Андрей (76)

 Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - написал Лысенко.

Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов Грымчак и его доверенное лицо О. были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

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Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142986
 
 
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Грымчак и пособник! Главный пособник - питух соевый!
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Этот решала уличный получал зарплату замминистра?
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Хотя, ничего удивительного. У пэти в будке других не имеется.
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Хорошо бы и Мертвечука засадить за измену.
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А как он себя вальяжно вёл на всех эфирах, думал, что Бога за бороду поймал.
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На тот момент, пока его патрон был при власти, да. Теперь обстоятельства изменились и не в его пользу.
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Луценко: - Соромно за свого колишнього помічника Гримчака.

Соромно, що він попався, як лох.
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ну так нині нові патріоти дерибанять все те, що минулі не встигли он бєня під себе ринок палива віджимає. і гарант дивовижно при цьому мовчить Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4893
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... так вот зачем в Украине Министерство культуры.... теперь понятно...
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щось не клеїться це все до одного Гримчака, чи навіть з помічником... не клеється... Там вірняк, якщо щось і було - то набагато більший ланцюг мав бути. КМДА, Верховний суд, Мінкульт... та ще й будкомпанія? - і все це він як посередник? Фігня.

Або - це розіграш...
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Считаю, что Грымчака нужно понять и простить. Что это за порохобот, у которого нет 40 вышыванок, воспетой Шевченком шестиэтажной хатынки возле вышневого садочка, бронированного джипа с пуленепробиваемыми окнами на случай, если путен нападьот, наконец, иконы чудотворца святого Петра Мальдивского в брильянтовом окладе в красном углу??? А ведь все это требует денег, и немалых, вот и приходится порохоботам выкручиваться кто как может Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7092
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Нехилые у них расценки, лям зелени за обещание повлиять, и похоже даже без гарантий принятия нужного решения.
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В общем неназванные Судьи Верховного Суда и деятели КГГА останутся нипричем.
Грымчаку в данном случае будет светить максимум мошенничество,и то,скорее всего,основную вину возьмет на себя "помощник".
Чудны дела твои,Господи."Героя Украины" ему не дадут,а условный срок вполне
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враховуючи шо у них жодного впливу на верховний суд, кмда- то хтось вирішив розвести лоха
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Хорошо бы конфисковать всё у этого урода и его семьи и купить квартиры для переселенцев. А как оно пело о чести и совести, скотина.
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По документам он голодранец,все на жене бизнесвумен.Как говорил Колыма,покрасьте два киоска
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Зебилы чему радуетесь ???
1. Грымчак всего лишь мошенник , и взяткодатель не назван .
2. Цепочка оборвана и все к кому должны были дойти деньги теперь белые и пушистые ...........
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Жена Гримчака уже кричит о подставе, причем второй задержанный оказался её братом.
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