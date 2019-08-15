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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9279) Гримчак (294) КГГА (2222) Министерство культуры (361) Лысенко Андрей (76)

 Гримчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного Суда, а также за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - написал Лысенко.

Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов Гримчак и его доверенное лицо О. были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

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Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Гримчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142986
 
 
 Топ комментарии
 
А как он себя вальяжно вёл на всех эфирах, думал, что Бога за бороду поймал.
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Грымчак и пособник! Главный пособник - питух соевый!
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Грицацуеву ,ничего не будет , как и тысячам другим коррупционерам , простоо уйдут от политики и все .
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Малыш заглядывает под кровать где спрятался мамин любовник....- Сто не дыСыС？А как дыСал！Как лыСал！....😀😀😀😀😀
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А в чому шахрайство? Якийсь додік пропонує гроші ні за шо, тобто за вплив... Беріть і починайте "впливати" на погоду наприклад. А чи буде результат ні хто ні кому не гарантував. Це як цигани, вони ні в кого ні чого не відбирають силою, дурні самі гроші їм в руки віддають.
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ты точно додик... паркуешься бесплатно????
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Здається мені, що та таємнича "заціквалена особа" сидить в лаганді або донбабве і кусає собі копита. Накололи іхтіандра буєва.
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смак даун, но вы то точно представитель русского мира
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Так чем тебя украинцы обидели? Сосед ты наш нехороший.
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Як казав у суді проти Шарія один відомий канал,здається "радіо свобода","..рюській мір ,єто Чехов, пушкін, Кієвская Русь і всьо шо связано с русью которая началась с Киева, а значит єто словосочитание не оскорбительное а возвеличивающее", попустіться сцикливі кацапські виплятки.
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"свидомые" да вы совсем не палитесь!
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Статья автора ни о чём и фактов никаких!!!!Кого там он "обул" или развёл?Если багатеньких лохов на такую мелочь...то чего так суетятся столько спецслужб?!Ведь если разделить 480 000$ на 40 млн украинцев,то ущерб будет 0,12$ на каждого!!!)))Да спецслужбы больше бензина прокатают!
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Матрі Божа, у тебе часом сифілісу не має, бо бачу мозок вже вражений? От так вони дякуючи таким як ти абортним створінням по 10 центів з кожно і писдять, по 10 у місяць плюс 12 і віиходить пару ярдів. Сподіваюся ти ще потомства не дав? Готова оплатити тобі і тобі подібним кастрацію,що б не плодились моральні уроди.
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любительница генитальных и абортных тем Анжела.
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Anzhela Vs у тебя серьёзные проблемы с психикой. Я не о смысле того что ты написала, а о стиле. Сходи к психиатору.
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его задержали при получения взятки, это никакой факт для тебя?
и 480 штук баксов мелочь?
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гуд ньюз! надеюсь остальные на подходе
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Чудесная новость !
грЫмчак это редкостный мудак , наглый, хамовитый недоносок, проворовавшийся у*бок , соевая гнида , все мерзкие эпитеты к нему подходят ! Наконец то поймался на горячем !
Надеюсь его ПОСАДЯТ и надолго !
А как в вышиванке выджигеривал , как строил из себя патриота , а какие проукраинские речи толкал о любви к Украине , при этом ***** миллионами деньги у народа.
Он - коррупционная МРАЗЬ и место его в тюрьме .
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Библию читала? Не желай зла другому, вернуться к тебе может или твоим детям. Так что с проклятиями поосторожней.
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А кто ты такой (такая) чтоб осуждать любого человека?
"Он - коррупционная МРАЗЬ и место его в тюрьме ." - это может решить мирской или Божий суд. Ты не имеешь право это делать.
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Это редкостная гнида Татьяна Лайф, сейчас удравшая в Испанию по безвизу ненавистного Порошенко.
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Стесняюсь спросить. А кто это редкостная гнида Татьяна Лайф?
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Подкапываются к Клычку. И тут все средства "хороши"?
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Если брал взятку - дурак. Если подставили - дважды дурак. Или наоборот.
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Не тех чертей он мочит.Главчерти около мудачука и бени. Но то свои черти
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Какое-то совершенно мутное дело "обновленного" СБУ.
Я бы не спешил с выводами.
Факт взятки Грымчаку не зафиксирован правоохранителями, пока его обвиняют в нападении на Татьяну Черновол в 2013 году. ???
Об этом сообщила журналистам адвокат Татьяна Матяш
Она заверила, что данный протокол был заведен в феврале 2014 года.
Адвокат пояснила, что СБУ засняло на камеру факт передачи календариков.
А задержанный вместе с Грымчаком типа помощник является братом жены.
Вместе они вышли в магазин за покупками
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Дело против замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, в связи с которым в доме чиновника провели обыск, открыли еще в 2014 году. Об этом заявил адвокат.
«Поводом для обыска у Юрия Грымчака стало постановление суда Деснянского района города Чернигова.
Нам это решение почему-то было выдано в укороченном виде, только резолютивная часть, и она вызывает удивление.
В решении даже не указано, кто же должен проводить обыск. Уже не говоря о фабуле дела и статье Уголовного кодекса. Там же указано, что само дело открыто в феврале 2014 года», - рассказал он.
БОЛЕЕ ТОГО, АДВОКАТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГПУ ЮРИЯ ЛУЦЕНКА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К САМОМУ ГРЫМЧАКУ
Говорить о том, что у Грымчака есть влияние на судью и Минкульт - очень странно», - считает адвокат.
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Жена Грымчака выступила против Зеленского и раскрыла детали ареста мужа 15 августа 2019
https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
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Жена Грымчака выступила против Зеленского и раскрыла детали ареста мужа 15 августа 2019
https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
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Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. КАЛЕНДАРИКОВ.Надо было брать взятку покимонами ,прикольней.
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Миха Чаплыга

Обращаю ваше внимание на то, что тов. Гримчак обвиняется в мошенстве (без ловкости рук), а не в получении взятки.
Все стало на свои места. В самом МинТОТе давать взятки просто не за что... вчера я и удивился... Никаких помощников у замминистра нет... тоже я удивился по этому поводу вчера...
Выходит, что Грим не мог получить взятку (неправомерную выгоду) как должностное лицо ибо в самом МинТОТе просто не за что... Это напрочь бесполезная шняга.
Грим просто подвизался "порешать" вопросы по ведомствам для застройщика. И это не связано с его работой и должностью.
Т.е. он просто попытался стать посредником при вручении хабаря чиновникам иных ведомств.
Раз статья "мошенство" - значит ничего бы не удалось и это просто разводняк лоха застройщика на деньги...
Выходит, что никто не сядет. Ибо с таким же успехом я могу предложить "порешать" вопросы с самим Зеленским за 5 лямов зелени ))) Несите!
Принесли? Ну так кто ж вам лекарь?!
Выходит, что те, кого хотел "купить" для застройщика Грим, тоже не сядут ибо нет факта получения денег и вынесения решения.
Факта коррупции самого Грима тоже нет...
Есть лох застройщик и Грим разводила... Но это мелочи.
АМИНЬ.
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Перегнули палку. 1,1 лимон для замминистра многовато. Вот по 50 кусков нормас.
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