 Гримчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - написал Лысенко.
Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов Гримчак и его доверенное лицо О. были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
и 480 штук баксов мелочь?
грЫмчак это редкостный мудак , наглый, хамовитый недоносок, проворовавшийся у*бок , соевая гнида , все мерзкие эпитеты к нему подходят ! Наконец то поймался на горячем !
Надеюсь его ПОСАДЯТ и надолго !
А как в вышиванке выджигеривал , как строил из себя патриота , а какие проукраинские речи толкал о любви к Украине , при этом ***** миллионами деньги у народа.
Он - коррупционная МРАЗЬ и место его в тюрьме .
"Он - коррупционная МРАЗЬ и место его в тюрьме ." - это может решить мирской или Божий суд. Ты не имеешь право это делать.
Я бы не спешил с выводами.
Факт взятки Грымчаку не зафиксирован правоохранителями, пока его обвиняют в нападении на Татьяну Черновол в 2013 году. ???
Об этом сообщила журналистам адвокат Татьяна Матяш
Она заверила, что данный протокол был заведен в феврале 2014 года.
Адвокат пояснила, что СБУ засняло на камеру факт передачи календариков.
А задержанный вместе с Грымчаком типа помощник является братом жены.
Вместе они вышли в магазин за покупками
«Поводом для обыска у Юрия Грымчака стало постановление суда Деснянского района города Чернигова.
Нам это решение почему-то было выдано в укороченном виде, только резолютивная часть, и она вызывает удивление.
В решении даже не указано, кто же должен проводить обыск. Уже не говоря о фабуле дела и статье Уголовного кодекса. Там же указано, что само дело открыто в феврале 2014 года», - рассказал он.
БОЛЕЕ ТОГО, АДВОКАТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГПУ ЮРИЯ ЛУЦЕНКА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К САМОМУ ГРЫМЧАКУ
Говорить о том, что у Грымчака есть влияние на судью и Минкульт - очень странно», - считает адвокат.
https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
Обращаю ваше внимание на то, что тов. Гримчак обвиняется в мошенстве (без ловкости рук), а не в получении взятки.
Все стало на свои места. В самом МинТОТе давать взятки просто не за что... вчера я и удивился... Никаких помощников у замминистра нет... тоже я удивился по этому поводу вчера...
Выходит, что Грим не мог получить взятку (неправомерную выгоду) как должностное лицо ибо в самом МинТОТе просто не за что... Это напрочь бесполезная шняга.
Грим просто подвизался "порешать" вопросы по ведомствам для застройщика. И это не связано с его работой и должностью.
Т.е. он просто попытался стать посредником при вручении хабаря чиновникам иных ведомств.
Раз статья "мошенство" - значит ничего бы не удалось и это просто разводняк лоха застройщика на деньги...
Выходит, что никто не сядет. Ибо с таким же успехом я могу предложить "порешать" вопросы с самим Зеленским за 5 лямов зелени ))) Несите!
Принесли? Ну так кто ж вам лекарь?!
Выходит, что те, кого хотел "купить" для застройщика Грим, тоже не сядут ибо нет факта получения денег и вынесения решения.
Факта коррупции самого Грима тоже нет...
Есть лох застройщик и Грим разводила... Но это мелочи.
АМИНЬ.