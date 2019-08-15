 В результате тройного ДТП на Львовщине госпитализированы семь человек, в том числе двое детей, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что 14 августа, около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи с. Тухолька Сколевского района водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, житель Полтавской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем KIA SORENTO под управлением жителя г. Киев 1965 года, что привело к еще одному столкновению со встречным автомобилем BMW под управлением водителя 1981 года рождения.

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В результате ДТП семь человек с травмами разной степени тяжести (1 человек в тяжелом состоянии), в том числе 2 детей (2011 и 2014 рождения) госпитализированы в Сколевскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.



