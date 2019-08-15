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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5098) посол (1310) США (15217) Заяц Андрей (10)

 США не отвергали ряд кандидатур на должность посла Украины, - секретарь МИД Заяц

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявил, что информация о том, что США отвергли ряд кандидатур на должность украинского посла в Вашингтоне, не соответствует действительности.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о том, что несколько кандидатур было предложено на должность посла, а они были отклонены американской стороной, не соответствует действительности", - сказал он.

При этом дипломат уточнил, что процесс отбора и согласования кандидатуры посла очень деликатный, а МИД использует тщательный подход к отбору кандидатов.

Говоря о визите президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Заяц отметил, что его подготовкой занимается постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, параллельно с этим ведется работа по подготовке визита президента в США.

"Могу заверить, что организация визита осуществляется, несмотря на то, что посол Чалый уже уволен со своей должности", - добавил дипломат, уточнив, что подготовкой занимаются как в аппарате министерства, так и в посольстве в Вашингтоне.

"Посольство в Вашингтоне является одним из многочисленных, там работают профессионалы с огромным опытом. Кроме того, есть люди в аппарате министерства, например, из департамента Америки, а также курирующий замминистра, которые имеют необходимые знания по вопросам двусторонней повестки дня", - рассказал госсекретарь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142984
 
 
 Топ комментарии
 
кстати, "Чемпионка Европы по дзюдо 2003 года, а ныне дипломат Раша Срака назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в РФ"...

ну не жопа ли? просто праздник какой-то... Полное соответствие посла стране ссылки... Кацапы? Вы не против? Кацапы... ну, вы поняли...
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А за что ЗЕ уволил Чалого ? Кто-то может вразумительно объяснит украинцам, которые платят налоги? Может документы по Бене в суд передавал - и последовал ЗЕбобикам громкий " ФАС"?
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В общем, отвергаются зебобапослы
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заяць) з клану зайців?!
а кого з пропонували? повинна бути розумна людина до 40 років!
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и обязательно трускавецкий выпускник с красным дипломом смыслового аленя США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 1772
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ви би ще кацапів\москалів, сюди приплели), совковий філософ), цензорного))розливу!
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кстати, "Чемпионка Европы по дзюдо 2003 года, а ныне дипломат Раша Срака назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в РФ"...

ну не жопа ли? просто праздник какой-то... Полное соответствие посла стране ссылки... Кацапы? Вы не против? Кацапы... ну, вы поняли...
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скорее, наслали ))) Обычно посылают "В", а тут прислали на... whatever I am delighted to the extent of my ass ))))
Раша Срака... кацапы заслужили...
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теперь наш посол Саша сможет с милой улыбкой дипломатично послать Лапвринистов:
"ідіть до мене, дорогенькі!" США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 331
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А за что ЗЕ уволил Чалого ? Кто-то может вразумительно объяснит украинцам, которые платят налоги? Может документы по Бене в суд передавал - и последовал ЗЕбобикам громкий " ФАС"?
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в сообществе зебилов, где "ты шо, умный???" имеет оскорбительную коннотацию, умные профи не нужны... Вот старый молодой лейтенант баканов... юзик...свадебный фотограф...парковщик... еврей-израильтянин, гоняющий в Юкрейн автомобили из США - это нужный и годный контингент... а Чалый...ну что там Чалый...умный, шоле...?
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Чалый им помешал ,подкацапники и ************* ! «перемирие» превратившие в сафари , *********,, какие же вы пи....
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соевым врать что телевизор смотреть... секта их основана для воровства любыми методами.
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поясни...ааа, это - в контексте "США не отвергали ряд кандидатур"... а кто тот выдумщик? И, кстате, "соевые" кто? Как-то романтично. Как "кукурузные", "зеленые", "листвянные", "зеленские" и прочая дребедень...
Надька, не дури
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