 США не отвергали ряд кандидатур на должность посла Украины, - секретарь МИД Заяц

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает Цензор.НЕТ.
"Информация о том, что несколько кандидатур было предложено на должность посла, а они были отклонены американской стороной, не соответствует действительности", - сказал он.
При этом дипломат уточнил, что процесс отбора и согласования кандидатуры посла очень деликатный, а МИД использует тщательный подход к отбору кандидатов.
Говоря о визите президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Заяц отметил, что его подготовкой занимается постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.
По его словам, параллельно с этим ведется работа по подготовке визита президента в США.
"Могу заверить, что организация визита осуществляется, несмотря на то, что посол Чалый уже уволен со своей должности", - добавил дипломат, уточнив, что подготовкой занимаются как в аппарате министерства, так и в посольстве в Вашингтоне.
"Посольство в Вашингтоне является одним из многочисленных, там работают профессионалы с огромным опытом. Кроме того, есть люди в аппарате министерства, например, из департамента Америки, а также курирующий замминистра, которые имеют необходимые знания по вопросам двусторонней повестки дня", - рассказал госсекретарь.
а кого з пропонували? повинна бути розумна людина до 40 років!
ну не жопа ли? просто праздник какой-то... Полное соответствие посла стране ссылки... Кацапы? Вы не против? Кацапы... ну, вы поняли...
Раша Срака... кацапы заслужили...
"ідіть до мене, дорогенькі!"
Надька, не дури