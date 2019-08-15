 В "Слуге народа" предлагают принять закон о ветеранах и создать агентство по координации предоставления им льгот

Об этом написала Третьякова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме того, создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - написала Третьякова.

Она заверила, что их будущая фракция в парламенте будет лоббировать права ветеранов, но для этого "не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

"Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме", - отметила Третьякова.

По ее словам, "Слуга народа" хочет направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а "не трудоустраивать на государственных должностях людей, которые - как это часто бывает - не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту".

"У нас не будет комитетов в делах пенсионеров, в делах инвалидов, в делах еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - подытожила Третьякова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших