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 Политика Украины
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Все про:ветераны (540) льготы (466) Слуга народа (229)

 В "Слуге народа" предлагают принять закон о ветеранах и создать агентство по координации предоставления им льгот

Избранная народным депутатом от партии "Слуга народа" Галина Третьякова выступила с инициативой создания агентства по координации предоставления льгот, в том числе ветеранам, а также принять закон о ветеранах.

Об этом написала Третьякова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме того, создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", - написала Третьякова.

Она заверила, что их будущая фракция в парламенте будет лоббировать права ветеранов, но для этого "не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

"Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме", - отметила Третьякова.

По ее словам, "Слуга народа" хочет направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а "не трудоустраивать на государственных должностях людей, которые - как это часто бывает - не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту".

"У нас не будет комитетов в делах пенсионеров, в делах инвалидов, в делах еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - подытожила Третьякова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142982
 
 
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Ще не всі слуги отримали посади з портфелями.
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Будет общак ? 😀😀😀
А кто гроши делить будет?
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После хорошего пенделя ЗЕльонки чухнулись о ветеранах.

Но, опять ерунду впороли!
Какое еще агентство по ветеранам, если Порох создал целое министерство по ветеранам!

Трускавец прошел мимо....
ЗЕбобики когда выучим документацию и сядем за штурвал самолета Украина ?
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Много достижений того министерства вы навскидку без Гугла можете назвать?
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Еще и агенство? А не многовато-ли структур уже создано для этой координации?
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Не должно быть НИ У КОГО НИКАКИХ ЛЬГОТ, весь ущерб и копенсации ПЛАТИТЕ ДЕНЬГАМИ!
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а де меньше грошей будуть красти - те й повинно лишитися!
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