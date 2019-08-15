 "Горд и счастлив": новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - говорится в сообщении.
Аналогичные сообщения он написал на французском и английском языках.
Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.
До этого он уже работал послом Франции в Кении и Болгарии.
Напомним, 27 июля бывший посол Франции Изабель Дюмон записала видеообращение, в котором попрощалась с украинцами в связи с завершением срока полномочий.
- мікрон сказав в Україну, значить в Україну, там дівчата гарні
- та ті гарні дівчата вже тут, а там лишились тільки каліки иа кракаділи!
- кракаділи тоже любві хатят
- но нє за такійє дєньхі!
- ісправь: "горд і счастлів..."