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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посол (1310) Франция (2102) Понсен (1)

 "Горд и счастлив": новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину

Вновь назначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре прибудет в Киев.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения он написал на французском и английском языках.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

До этого он уже работал послом Франции в Кении и Болгарии.

Напомним, 27 июля бывший посол Франции Изабель Дюмон записала видеообращение, в котором попрощалась с украинцами в связи с завершением срока полномочий.

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Горд и счастлив: новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142980
 
 
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Судя по фотке- он посмотрел номер с пианино 😀😀😀
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- за шо??!?!?!?! Лучче в Гондурас отправтє!
- мікрон сказав в Україну, значить в Україну, там дівчата гарні
- та ті гарні дівчата вже тут, а там лишились тільки каліки иа кракаділи!
- кракаділи тоже любві хатят
- но нє за такійє дєньхі!
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- горє мнє, нєщасному!!!
- ісправь: "горд і счастлів..."
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