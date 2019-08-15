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 Политика Украины
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Все про:МИД (5098) назначение (1457) посол (1310)

 16 должностей послов Украины остаются вакантными, - МИД

Не более 16 должностей послов Украины в иностранных государствах остаются вакантными, в Министерстве иностранных дел ожидают, что уже в начале 2020 года начнутся назначения.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

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"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - резюмировал Заяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3142975
 
 
 Топ комментарии
 
Назначать надо послов, которые говорят на языке страны и на украинском
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Видимо, у него договорняк с северо-восточными соседями, за какие-то бизнес-преференции. Трудно иначе понять его бездействие в вопросе назначения посла в США.
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Ось ділетанти закінчать курси в Трускавці і будуть призначені послами.
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Посла в Штатах тоже нет. Чалого уволили (за излишний профессионализм), нового не назначили.
********* упорно нарабатывает себе на 111-ю статью.
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це найперша країна, в яку потрібно негайно призначити посла.
а ЗЕ чухається.
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Видимо, у него договорняк с северо-восточными соседями, за какие-то бизнес-преференции. Трудно иначе понять его бездействие в вопросе назначения посла в США.
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Лысый из Квартала артачится, говорит: Премьером хочу быть!
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Не, если бы знал - на главу Нацбанка метил бы.
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Если он не прошёл курс в Трускавце - фигушки. Необученные на такую работу не нужны.
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Лысый хочет ехать вместе с Ленкой, чтобы веселее, я так думаю.
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Штати копають під його патрона, тому і затримка.
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Назначать надо послов, которые говорят на языке страны и на украинском
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Лысый мается без должности....нужно помочь чуваку...назначить куда нить....
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- Передай твой король мой пламенный привет! - Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами… Зайдите на недельке…(с)
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Ось ділетанти закінчать курси в Трускавці і будуть призначені послами.
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Можно из бывших советских послов предложить,ведь у власти сейчас больше совковое руководство с поворотом на Восток 16 должностей послов Украины остаются вакантными, - МИД - Цензор.НЕТ 328
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У КоЗеманды одни шутники-************* и Жидковы из Тамбова
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уволить на камеру мозгов хватило а найти достойную замену нет)))
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Немножко не так...уволили с в связи с нехваткой мозгов.. и найти достойную замену по той же причине не могут...
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Я не гинеколог, но посмотреть могу! (с) 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 3633
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а че . с удовольствием на пару недель поеду послом например в Доминиканскую Республику или в Египет . хотя нет . в Египте сейчас очень жарко 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 5656
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Среди свадебных фотографов небывалое оживление...
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Та заполнить и вакансии для Зе не проблема 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 479 .. У Квартала ещё остались балет на подтанцовке , Kvartal Girls Band, , гримёры , декораторы и тд..
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І нам немає кого від "цензора" запропонувати. Чи є?
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