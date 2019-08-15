 Красный Крест отправил в ОРДЛО 13 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлен гуманитарный груз весом 211,15 тонн", - говорится в сообщении.
и что интересно, где полки азовы-семенченки-яроши-...родственники сотни убиенной??
где протесты против ентого всего??
ваших же убивали 5 лет и продолжают.
а вы молчите-за ваш счет кормят армию расейских и убийц и данецкого быдла.
кадровые вояки - то понятно, для них нельзя перечить - сказал что против - уволен с волчьим билетом на гражданку-20 лет службы коту подхвост-перспектива-бандюки или охрана в супермаркете.
ну а контрактники что, 300 000 чел атошников что??
стадо баранов - бээ-бээ-только перекрывают дароги, шоб землю получить -5 лет перекрывают. не получают и блеют дальше.
через день похороны - на коленях-плакать-похороны и пение гимнов
дебилы бл.
ахахаха
...они чё там будут на века? кушают ,залечивают раны и строятся