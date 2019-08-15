 Красный Крест отправил в ОРДЛО 13 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлен гуманитарный груз весом 211,15 тонн", - говорится в сообщении.

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