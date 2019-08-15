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 Политика Украины
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Все про:голосование (1264) МИД (5098) Заяц Андрей (10)

 Мы работаем над внедрением е-голосования на избирательном округе за рубежом, - госсекретарь МИД Заяц

Министерство иностранных дел Украины предложило ввести электронное голосование для украинских избирателей за рубежом, дипломаты совместно с другими ведомствами изучают опыт Эстонии в этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"После президентских выборов 2019 года мы сразу же обратились в Кабинет министров с предложением о введении электронного голосования, по крайней мере, на избирательном округе за рубежом. Премьер-министр Украины дал соответствующее поручение Министерству юстиции и Государственному агентству электронного управления, которые сейчас совместно с нами и коллегами из Центральной избирательной комиссии начали соответствующую работу", - сказал госсекретарь.

При этом Заяц отметил, что к обсуждению технологии пока не перешли.

По его словам, электронное голосование в разы увеличит количество тех, кто сможет проголосовать, уменьшит расходы на организацию голосования, облегчит логистику и существенно разгрузит зарубежные учреждения Украины.

"Мы понимаем, что есть и риск вмешательства, а уровень защиты персональных данных должен быть очень продуманным. С одной стороны избиратель должен себя четко идентифицировать, но при этом реализовывать свое право тайны голосования", - добавил дипломат.

Госсекретарь отметил, что активно изучается опыт Эстонии в введении данной системы голосования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142969
 
 
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А ще держсекретар стидливо промовчав, що е-голосування українського розливу в рази полегшить можливість фальсифікації як самого голосування, так і загального результату.
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Нигде в мире нет голосования на всеобщих выборах "по интернету/смарфону". Пример одной Эстонии не приводить
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