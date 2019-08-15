 Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тука написал на своей странице в сети Facebook.
Тука отметил, что задержанный с ним человек не является работником министерства, а также подчеркнул, что Грымчак подозревается в лоббировании решений работниками других госучреждений, задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве.
"Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Грымчака нет "помощников". 2. И лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.
но зато ПЕРЕМИРИЕ продолжается
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС
Слава Герою!
Позор Зеленскому!
зоофіловзєлєфілов.
Ну при чём тут Путин?
Ну при чём тут расаийские регулярные войска?
Ихтамнет! Это Проклятый Порошенко во всём виноват!
Ихтамнет точно?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
Значит Тука в доле
Единственное что задержали по 94 статье а это мошенничество
Вот тут лажа
Об этом написано в статье, которую лалала комментировала пол ночи.
"Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов"
Наприклад, главред ЦН.
это уже нонсенс
работяга.....
Завтра уже будет активистом на гранте и для защитьі интересов украинского бизнеса.
Ббббб...у-га-га)))
При чем тут Тука?
Значит, и в Мин ВОТ он тоже крал.
Позор!!!!
А так би гроші дісталися якимсь ЗЕбилам або не дай боже агентам Кремля.
А шо то мне подсказывает шо такие люди если и берут то не лично в руки.
Задержание Грымчака связано с взяткой
1..тука захвилювався...)
наступний "на вихід" )?
2.Корупція ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ У ВИКОРИСТАННІ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.