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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Гримчак (294) задержание (5466) Тука (572) Министерство по вопросам оккупированных территорий (401)

 Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у Юрия Гримчака нет помощников, а задержанный с ним человек не является сотрудником Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тука написал на своей странице в сети Facebook.

Тука отметил, что задержанный с ним человек не является работником министерства, а также подчеркнул, что Грымчак подозревается в лоббировании решений работниками других госучреждений, задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве. 

"Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Грымчака нет "помощников". 2. И лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142968
 
   
 Топ комментарии
 
Гримчак - путриот , а вы все проклятые , кремлевские агенты Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5033
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Если сосчитать, сколько наших парней полегло во время Петиных перемирий +котлы, то ты с ним на пару уже должны были удавиться. Но почему -то еще тут испражняешься зловонной жижей. Позор тебе, ботва порохатая.
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Если по вашей тупой логике порохоботов, сейчас наших ребят убивает Зеленский, то все эти 5 лет их убивал Пэтя. Так понятно? И не забудь подать в суд на Зе.
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если харьковскую зайонц так тяжело посадить, то грымчаку ещё и пару лимонов выплатят в защиту его бесчестья без достоинства.
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а может и доплатят через пару лет по решению ЕСПЧ - что-то на дешевую подставу зеленых клоунов дело похоже Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 9198
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- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
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это мну щас и интересно. если оно отделается лёхким испугом и увеличением своих прибылей на новом доходном месте, то это обычный старинный процесс замены новой властью чужих воров на своих. а если посадят и его и всех его верхних патронов, которых он при угрозе тюрьмы сдаст, как его луцик сдал, то есть вероятность, но пока только вероятность, шо это знак начала изменений в позитивную сторону и тогда вся предыдущая шайка с лейкой власти придёт в движение. хотя, думаю, шо это простая замена чужих на своих, а значит выйдет сухим из сортира (((
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Сдвиг в позитивную сторону - это когда Зеля посадит Коломойского и Богдана за все их махинации. А пока это всё выглядит как зачистка конкурентов.
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Грымчака подставили, подкинули лям зелени.))
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Гримчак - путриот , а вы все проклятые , кремлевские агенты
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Бог с ним с Грымчаком - время рассудит

но зато ПЕРЕМИРИЕ продолжается
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС

Слава Герою!

Позор Зеленскому!
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Если сосчитать, сколько наших парней полегло во время Петиных перемирий +котлы, то ты с ним на пару уже должны были удавиться. Но почему -то еще тут испражняешься зловонной жижей. Позор тебе, ботва порохатая.
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То їх Пєтя повбивав? Жах який, а чому ви досі на нього в суд не подали, хочаб...
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Если по вашей тупой логике порохоботов, сейчас наших ребят убивает Зеленский, то все эти 5 лет их убивал Пэтя. Так понятно? И не забудь подать в суд на Зе.
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А я щось не пригадую, щоб Порох стріляти у відповідь забороняв. Це щодо тупорилої логіки зоофілов зєлєфілов.
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Только особоупоротые пЕтЕкантропы, вроде тебя, будут верить собственным фейкам))
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Пані Франя має честь, клавіши рояльні протирати, за пісюністом?
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Ты глуп и примитивен, как спичечный коробок...Когда заканчиваются аргументы, в ход идут тупые и бессмысленные оскорбления.
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Так йому шкода, що саме на його макітрі замісь роялю грають!)))
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Да, Фрося, да!
Ну при чём тут Путин?
Ну при чём тут расаийские регулярные войска?
Ихтамнет! Это Проклятый Порошенко во всём виноват!
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А в тебе рецидив?
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Фрося? Так зовут твою мамашу? Не перевирай мой ник, пока прошу по-хорошему..так что проходи мимо, соя, я по четвергам не подаю.
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значит Зеленскому позор сейчас ,а Грымчака потом время рассудит? Тогда еще не поздно последнему слава крикнуть ,что слабо?
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Чому "сейчас" йому позор був ще тоді як на піанінє пісюном і яйцями грав. Чи то була честь?
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Ой, да, конечно, мы так и подумали))) На самом Туке клейма негде ставить.
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Очень жаль.Грымчак очень мне импонировал. Луценко написал, что ему за него стыдно. Грымчак был не просто другом Луценко,а ходил на все судебные заседания, когда того судили при Януковиче,предлагал взять Луценко на поруке.Не знаю виноват или нет,но это тот случай, когда "другу", лучше бы просто промолчать...стыдно ему видите ли ...а за себя?
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вы до сих пор не поняли что в политике главное вовремя предать ?
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Сначала Югик открестился, теперь этот, ну прям все не при делах.))
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Тепер почнуться різні вкиди. Дочекайтесь висновків слідства.
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Тепер почнеться ЗЕ-визг. Як свого часу з "свинарчуками" покувікають і так само забудуть. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 487
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Жена Грымчака выступила против Зеленского и раскрыла детали ареста мужа 15 августа 2019, 0

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
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Подозревается в лоббировании? 😁 вымогательство и коррупция

Значит Тука в доле

Единственное что задержали по 94 статье а это мошенничество
Вот тут лажа
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Не лажа, а занос следователю, для "правильной" статьи)))
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Пока не значит, что Тука в доле, потому что история связана с министерством культуры.
Об этом написано в статье, которую лалала комментировала пол ночи.

"Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов"
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А може спочатку ті, хто про це повідомив до мене?
Наприклад, главред ЦН.
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его работой в минВОТ Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5815

это уже нонсенс

работяга.....
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Ну все, теперь Грьімчак лоббист)
Завтра уже будет активистом на гранте и для защитьі интересов украинского бизнеса.
Ббббб...у-га-га)))
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будим посмотреть. при чутком руководстве ********* такого в принципе быть не могло. если не откупится, то дело сдвинулось с мертвой точки.
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Чего быть не могло? зебилы даже несколько строчек осилить не могут, в следствии скудоумия
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Коли зловлять Шафіра і той не відкупиться, тоді й будеш про мертві точки розпатякувать. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5407
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мы вправе поставить любой мысленный эксперемент. возмём для него тело грымчака и посмотрим на него, как на тест намерений новой власти. его результаты покажут, идёт рутинная замена чужих коррупционеров на своих, или же новые действительно готовы начать позитивные изменения.
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ООООООООООООчень поучительное видио про Гримчака,смотрите его актуальность сейчас ....https://youtu.be/XwFKdkFBm4U
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нет ,совсем не связано с корупционной машиной...лапшерезы и "кровосиси"..вот если бы работал осинизатором в киевском водоканале.тогда точно бы не "связан" ...."белизна" от Туки ,, он наверно следователь ,или в теме?
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туке респект, чудака взяли с пол ляма баксов, а у туки всё зашибись... может пол ляма вообще для туки не деньга
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так и я о том же, ну подумаешь у мудака из кармана упало 5 кг баксов, Тука за ними даже бы не нагнулся...
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По словам Луценко и главреда ЦН Бутусова Грымчак должен был порешать вопросы с разрешением на застройку в министерстве культуры.
При чем тут Тука?
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"По словам"... Називається, а хто вам заважає говорити? Язик є? Патякай скільки влізе. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 921
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Та там спрашивать бесполезно) логика зебилов-это логика дебилов
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Что - он везде вор.
Значит, и в Мин ВОТ он тоже крал.
Позор!!!!
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Последние 5 лет нами правило ОПГ, и название должностей, которые занимали конкретные члены этого ОПГ не имеют никакого значения. Сам факт вхождения в ОПГ позволял решить многие вопросы. Народ на выборах президента власть этого ОПГ разрушил. Но некоторые (типа Грымчака), в силу своей тупоголовости, этого так и не поняли.
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А теперь вами правят,подхуйленыши кацапские, толи ещё будет ...
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ааа , ну это же совсем другое дело ...извиниться , отпустить и наградить путёвкой на мальдивы
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Завтра скажут, что это были консультативные услуги, деньги вернут, он даже в декларацию внесёт...
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зашевелилось кубло змеинное.... да какая разница где и на чём попался? сегодня здесь...а завтра в министерстве... корупционер он везде корупционер...и не фуй выгораживать друг друга.... ТУКА сам там как минимум не знаю чем занимался....скучный он какой то....не интересный...(( а ГРЫМЧАК такуой высокомерный....как ГРАФ блин вечно...развалится в кресле...на полит шоу...как будто он граф монте кристо какойто...
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Вот-вот, и грымчак и тука постоянные "гости" гавнопольского.
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Лука предчувствует, что станет следующим, тем более, что они оба из одной обоймы.
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Когда барыгу за известное место уже возьмут...сколько еще ждать чтоб этого поца упрятали за решетку... Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 2069
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Ну всё...полегчало! Он просто лоббист, в МинВот может работать дальше. Свята людина!!!
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грымчак не виноват, он порчу с баксов снимал Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 7541
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Да вашего Каломоя за такие же делишки ФБР разыскивает
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Лахта сьогодні зробить три плани! Отримає страшнючу премію, купить по пляшці "Балтики 3". Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 6626
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Треба йти відбивати пана Гримчака. Він патріот і крав для України....
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На Болотній збираєтесь? Білі повітряні кульки з качечками для ванни взяти не забулися?
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Там Гримчака нема. Треба збиратися і штурмувати всі СИЗО Києва. Десь там патріота Гримчака тримають у кайданках..
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Тю, а я думав ти за десятки тисяч військових ЗСУ загратованих триклятим баригою переймаєшся.
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Гримчак-герой!!!
А так би гроші дісталися якимсь ЗЕбилам або не дай боже агентам Кремля.
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влупить ему штраф, шоб в следующий раз неповадно было лобировать
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Минкульт? Какая у нас всё таки зажиточная "культура"!
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а тука-**** і тут не втримався, традиційно "поінформував" суспільство. ну все гад знає, дивна хвороба у людини.
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Да из-за халатного отношения к служебным обязанностям Гримчака мост Керченский до сих пор стоит. Он ему сколько приписывал прогибов, сдвигов и сползаний? Доли миллиметров в месяц? А надо ж было рисовать цельные миллиметры в день - глядишь, а мост бы уже давно и рухнул бы. Так оказалось - за взятками некогда. У, вражина! Ну теперь нехай шнырём покувыркается, на шконке почалится, баланду пошатает - будет знать, падла.
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Если нет видео где грымчак лично берёт бабло и обещает за это решить вопросы, то всю эту бодягу можно засунуть луцику в задницу.
А шо то мне подсказывает шо такие люди если и берут то не лично в руки.
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Задержание Грымчака не связано с работой.Воистину.
Задержание Грымчака связано с взяткой
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"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником", взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та Мінкульт) і немає жодного стосунку до його службових обов'язків", -

1..тука захвилювався...)
наступний "на вихід" )?

2.Корупція ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ У ВИКОРИСТАННІ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.
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