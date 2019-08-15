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 Политика Украины
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 СБУ скрывала материалы, которые расширяли список заказчиков нападения на Гандзюк, - Луценко

В СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил он.

На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, Генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

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Луценко также сказал, что в этом деле есть и плохая новость.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - рассказал Генпрокурор.

В пятницу,  16 августа, должно состояться очередное судебное заседание по Мангер. В четверг Шевченковский районный суд г. Киев рассматривал жалобу адвокатов Мангера на постановление о приостановлении следствия по его делу. В случае, если суд отменит постановление, Мангер сможет избежать наказания, убеждают активисты. Они сообщили, что в четверг прокуроры не пришли на заседание.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк

Источник: https://censor.net.ua/n3142961
 
 
 Топ комментарии
 
Луцик открыто кидает своего воровского пахана - мародёра Порошенко.
То вчера дал санкцию на арест одну из главных шавок мародёра, на Грымчака.
Сегодня уже наехал на СБУ, времён мародёра...
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Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко. А это шо щас было? Вчерашний будун, или утренняя белка?
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Вы о понятии "заговора"? Мне тоже понравилась эта интерпретация Югика-алкаша. Вот такой у нас генеГальный пГокуГоГ. Если следующий будет тоже картавый, то всё останется по прежнему. Картавые просто ненавидят само слово- прокурор. Из-за обилия буковок "р".
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко. А это шо щас было? Вчерашний будун, или утренняя белка?
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Вы о понятии "заговора"? Мне тоже понравилась эта интерпретация Югика-алкаша. Вот такой у нас генеГальный пГокуГоГ. Если следующий будет тоже картавый, то всё останется по прежнему. Картавые просто ненавидят само слово- прокурор. Из-за обилия буковок "р".
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Скорее всего глюки от ЛСД или кокаина.Помните как Луценко встречался с Ланьо в Будапеште после чего ,,разыскиваемый,, по всей Украине спокойно вернулся в ВР Украины как бы и ничего не было.
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Напевно від того щоб ви їх не знищили, або рукожопо подали до суду, а суд скаже - #********* і справа розвалиться, тобто як ви робите всі останні 5 років
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Луцик открыто кидает своего воровского пахана - мародёра Порошенко.
То вчера дал санкцию на арест одну из главных шавок мародёра, на Грымчака.
Сегодня уже наехал на СБУ, времён мародёра...
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Да, да, они такие. Вам то в Твери что с того?
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Димова завіса!
Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха быдності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державы.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
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Зебил, т.е. тебя вполне устраивал Грося в последние годы, а тут он вдруг стал агентом Бени?
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Грося єврей і коли євреї захопили владу приєднався до своїх. Але хто подарував євреям владу?
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Порох голосував за Зєлю, попку Коломойського? Чи тебе примусив?
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Тягныбок уже сдал Петю с потрохами когда рассказал как Петя приходил клянчить для Гройсмана место вице-премьера в 2014 в обмен на то что 5 канал показывал события с Майдана
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Бред сивой кобылы.
"Наша ложь должна быть оглушительной, тогда ей быстрее поверят!"
Йозеф Геббельс.
Как ни странно самыми успешными его учениками оказались евреи.
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Как-то поздно ты, засранец, стал прозревать...
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кароче, в сбу работает целая система отмазки нужных и правильных пацанов от буцигарни…, хотя кто ж их у нас посадит..., еще не родился тот прокурор, который хотя бы доведет дело до суда...
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А в ГПУ типа не работает такая система

Но своё Юре не воняет
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Вот честно.желаю что бы с обвиняемыми в случае доказательства их вины, поступили так же, как они поступили Катей! Пусть испытают весь ужас, боль, страдния, которые испытала Катерина! И впредь, предлагаю принять закон , по которому наказание будет сопостовимо с содеянным! Облили кислотой - так же облить кислотой, и того кто это сделал и того кто это заказал!
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И ГПУ узнало об этом только сегодня
Все эти годы не знало и вот пожалуйста
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Доки Закони України будуть підмінятися статутами партій (їх у нас ой, ой, ой), або вказівками високопосадовців нічого хорошого не буде.
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"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт."

Ха! Каждый хочет получить лавры раскрытия громкого преступления!
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не дарма у цього покидька лупогокого, кум неперевершене брехло, цинік і пройдисвіт. його заява по Катерині Гандзюк, то є вершина цинізму, брехні і паскудства від морального покидька Луценка. і ця погань є генпрокурором країни?!?!?!?! ГПУ вкупі зі СБУ - були, є, і залишаються самим корумпованим і злочинним, ДЕРЖАВНИМ угрупуванням в країні. якщо за нової влади ситуація корінним чином не зміниться, стає зрозумілим кому народ віддав владу у 2019.
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Юра дал отмашку: теперь каждая крыса на корабле сама за себя!
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За наклеп на Мангера ти сядеш, алко-плокулол. І за фальсифікацію справи на замовлення політтехнологів Потрошенка.
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Тут зебілам правосуддя не потрібне, як і з Бенею, портновим. Свої люди.
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Любая новость на цензоре и сразу включается круглосуточное жужжание всяческих ольгинских троллей, что то трут, трут...
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