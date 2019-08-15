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 ОБСЕ потеряла беспилотник в районе оккупированного н.п. Обозное

Спецмиссия ОБСЕ потеряла вблизи Обозного БПЛА СММ малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 13 августа 2019 года.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север", - сказано в сообщении.

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По оценке наблюдателей спецмиссии, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 3 км к северу от позиции патруля.

"Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете спецмисии ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142959
 
 
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От них толку ,как от козла молока ! Очковтиратели на подтанцовке у оккупантов
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- Где твой противогаз, боец!!??
- Тов. прапорщик, я его прой... про..., протирял...
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Втирать оккупантам очко - это жестокость! ОБСЄ втратила безпілотник у районі окупованого н.п. Обозне - Цензор.НЕТ 9497
А вы говорите пользы никакой...
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на чермете он, какой то лугандяо на чекушку заработал.
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Дык обеесъя никаких обстрелов ведь не фиксировала!
Огонь из стрелковогооружия вели не подконтрольные никому инопланетяне ОБСЄ втратила безпілотник у районі окупованого н.п. Обозне - Цензор.НЕТ 9035
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