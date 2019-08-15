EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2214  101
Все про:визит (2288) Зеленский (2475) США (15217) Зеркаль (205)

 Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован, - Зеркаль

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США практически согласован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, об этом она сообщила в интервью изданию "BBC Украина".

Она отметила, что визитом напрямую занимается Офис Президента.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис Президента напрямую", - сообщила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито

Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать"

Источник: https://censor.net.ua/n3142956
 
   
 Топ комментарии
 
Моряков почти отпустили, визит почти состоялся, Пороха почти посадили, война почти закончилась... список достижений зебильной команды
 показать весь комментарий
 
У Трампа є рояль? Буде благодійний концерт. За роялем маестро. Спєшіте відєть.
 показать весь комментарий
 
Ну так зебанутый уже начал! Ты первый! Візит Зеленського до Вашингтона майже погоджено, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1222
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх