EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  575  15
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3728) обстрел (8128) отчет (327)

 ОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой и два взрыва в Луганской областях

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала во вторник 87 взрывов в Донецкой области и два взрыва в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 13 августа 2019 года.

Так, согласно данным, в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (87), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (65 взрывов).

"Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-юго-восток от н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), а также на юг и запад от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наблюдатель СММ ОБСЕ, желавший "смерти укропам", покинул территорию Украины, - МИД

Также сообщается, что в Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (никаких взрывов).

"Почти все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах на юг и восток от н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сказано в отчете миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3142954
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Зеленскому! Благодаря Слуге народа на Донбассе сохраняется устойчивое перемирие! Ни один русский солдат не погиб на Донбассе!
 показать весь комментарий
 
Фиксоторы хреновы. Бестолковая на всю голову организация....
 показать весь комментарий
 
Тут, намедни, главному лесничему Житомирщины, было сказано, что государство не нуждается в нём, и предложено освободить должность... Я вот думаю - в 2014-м, Майдан сказал то же самое человеку, который занимал должность ЭТО сказавшему... Может, пора? Пора сказать, что Украина не нуждается в "снимателях с должностей", а в реальной работе? Парни, на Донбассе, гибнут, пока это ЧМО в "миротворца" играется!!!Производство БТР остановлено, поставки зимнего обмундирования, заморожены, стрелять, в ответ - "низ-зя-а-а!"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фиксоторы хреновы. Бестолковая на всю голову организация....
 показать весь комментарий
 
 
Зебил даже уже никак не реагирует на смерть воинов,уже погибли двое,после тех четырех в один день
 показать весь комментарий
 
 
Слава Зеленскому! Благодаря Слуге народа на Донбассе сохраняется устойчивое перемирие! Ни один русский солдат не погиб на Донбассе!
 показать весь комментарий
 
 
А шо там лейба пейсатый, на колени когда станет перед )(уйлом?
 показать весь комментарий
 
 
А потом Сливной Бачок пробулькает что фашисты обстреливают жилые домаОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой и два взрыва в Луганской областях - Цензор.НЕТ 2995
 показать весь комментарий
 
 
Тут, намедни, главному лесничему Житомирщины, было сказано, что государство не нуждается в нём, и предложено освободить должность... Я вот думаю - в 2014-м, Майдан сказал то же самое человеку, который занимал должность ЭТО сказавшему... Может, пора? Пора сказать, что Украина не нуждается в "снимателях с должностей", а в реальной работе? Парни, на Донбассе, гибнут, пока это ЧМО в "миротворца" играется!!!Производство БТР остановлено, поставки зимнего обмундирования, заморожены, стрелять, в ответ - "низ-зя-а-а!"
 показать весь комментарий
 
 
Пусть клоун ещё позвонит *****, попросит. Мало он унижал Украину своими быдлошуточками.
 показать весь комментарий
 
 
Ихтамнет?
Этого точно там уже нет
Константин Геннадьевич‏ @gennadich_ekat 12 авг.Еще9 августа в Новоазовском районе ДНР погиб Никита Дубинов, позывной Шах, из г.Сысерть, Свердловской области.
Прощание состоится 13.08, во вторник, в 12:00, г. Сысерть, Свердловская область, ул. Декабристов, кладбище, в храме. Поминки в 14:00.

ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів у Донецькій і два - у Луганській областях - Цензор.НЕТ 1915
 показать весь комментарий
 
Устойчивое перемирие,которое провозгласили зеленский и данилюк,действует.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще эту ублюдучную организацию надо изгнать как бешеных псов из територии Украины.Так как за ее услуги приходится платить миллионы и не тугриков пока они из пятизвездочных отелей подсчитывают бабахи даже не удосужившись указать в отчетах с какой стороны велся огонь.А веть каждый наблюдатель должен сидеть в окопах из солдатами по обе стороны и тогда фиксировать гто куда и почему бабахает.
Я уже писал и повторюсь-почему украинский МИД не обявляет недоверие к ОБСЕ?
 показать весь комментарий
 
За сегодня второй самолет садиться, один вертолет, вчера 2. На это аэродром приземляется только санавиация. ТВ включишь - всё норм. Так интенсивно только летом 14 и зимой 15 садились. Херня полная с тв и реальностью получается.
 показать весь комментарий
 
09:31"Звонок Путину не помог", - Гай жестко отреагировал на новую смерть бойца ООС на Донбассе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх