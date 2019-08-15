 Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов:
- неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Николаевки - из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Пивденного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;
- в районе Зайцево - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Позже в пресс-центре ОС сообщили, что украинский военнослужащий погиб в результате вражеского огня по одному из опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Хутор Вильный.
"Вчера, в конце дня пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта Хутор Вильный. В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.