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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (4327) Россия (73622) США (15217) технологии (557) Болтон (55)

 Болтон обвинил РФ в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

При разработке собственного гиперзвукового оружия Россия активно использует в том числе украденные в США технологии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки" 14 августа.

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... при этом используются технологии, большинство из которых были украдены у США", – заявил он.

Таким образом Болтон прокомментировал взрыв, который произошел на российском военном полигоне в Архангельской области. По мнению Болтона, русские попытались освоить украденные технологии, но "что-то пошло не так".

Впрочем, о каких кражах технологий ведет речь советник Трампа, если США ранее публично признавали отставание в сфере гиперзвуковых вооружений от той же России и Китая – не понятно. Скорее, заявление Болтона выглядит, как попытка оправдать Соединенные Штаты за их низкий прогресс в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ

Ранее сообщалось о том, что в Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Министерство обороны России предоставило немного информации об аварии, сообщив лишь, что два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на испытательном полигоне. Лишь позднее стало известно, что при аварии новой двигательной ракетной установки погибло пять сотрудников российской госкорпорации "Росатом".

Власти России на месяц для свободного судоходства закрыли участок Двинской губы Белого моря, неподалеку от которого на полигоне ВМФ произошел взрыв и было зафиксировано повышение радиационного фона.

После взрыва на полигоне ВМФ России под Неноксой в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Изначально Минобороны РФ опровергало информацию о повышении радиационного фона. Мэрия Северодвинска сообщила об обратном. "Гринпис" привел данные МЧС, которые показали, что уровень радиации вырос в 20 раз выше нормального уровня в Северодвинске; в то же время некоторые не заслуживающие доверия российские и украинские издания начали отрицать эти цифры, заявляя о якобы отсутствии достоверной информации.

12 августа официальные органы заявили, что радиационный фон в Архангельской области вошел в норму, а круглосуточный мониторинг ситуации не показывает никаких опасных тенденций.

Источник: https://censor.net.ua/n3142952
 
 
 Топ комментарии
 
Ни секунды не сомневаюсь. Ложь и воровство это природа московитов.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
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Болтон обвинил РФ в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия - Цензор.НЕТ 2740

Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
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Ни секунды не сомневаюсь. Ложь и воровство это природа московитов.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
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1990 году этнических русских в США было 750 тыс.[4]. Число русскоязычных в США росло неравномерно; особенно быстро оно увеличилось после распада СССР в 1990-е. Оценочно, включая нелегальных иммигрантов, на сегодняшний день в США находятся порядка 2,7 миллионов русскоязычных[
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А китаеязычных ещё больше. В этом и проблема. ☹️
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Чомусь мені здається, що американці навмисно дають їм "красти" те, що їм і даром не потрібно.
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наймите кого-нибудь охранять секреты, если у самих плохо получается. ФСБ, к примеру. дешево и сердито. у ФБР всего одну букву поменять и будет вам результат. Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї - Цензор.НЕТ 3721
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и дешевле ! - ну где бы еще следственная комиссия по МР17 оптом за недорого закупила бы все данные о причастном к делу личном составе части ПВО ВС нарасии? Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї - Цензор.НЕТ 4441
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А кацапы все воруют :от калашникова до атомной бомбы-в этом суть кацапская.Ихняя только балалайка и кокошник
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РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????


БО МИ ХУНТА + 25%

1 серпня 2017 в 19:42
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
БАЛАЛАЙКА - украдена у Казахов( казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как " русская"
САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как " русский"
ЛАПТИ - украдены у СКИФОВ , позже выданы за " русское изобретение"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев ( китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за " русскую"
РУССКИЙ ЯЗЫК - украден в 16 веке у БОЛГАР ( до 16 века
московиты говорили на татарском)
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий.
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
финско-тюркские племена Залесья изобрели валенки, а коми-пермяцкие женщины -кокошник
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани
и Киева
до этого "русские" мужчины ходили в сарафанах и лаптях( украденных у скифов)подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино - тюркских племён Залесья
Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и пр БЫЛИ УКРАДЕНЫ .
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C)1866 :
"Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу
громадного количества украденной собственности, которую ей
придется отдать назад в день расплаты"
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Рукожопым кацапам это никак не поможет!)) Рванет на старте...
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Видно эта фигня сейчас на дне морском загрязняет все радиацией.
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Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
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Технологию украли, а сделать рукожопость не позволяет.
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Ага, и гиперзвук уже стоит на боевом дежурстве, а там все украли,,,караул...
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А нащо американцям ховати 5 своїх вчених, коли можна поховати 5 російських, дійсно респект.
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Це да, 7 котлов по 10 чоловік, куда тому Ржеву з 1 млн полонених.
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шото михалково-бондарчуки никаких героических эпопей на тему Ржева не снимают...
а там было ооооочень интересное кино..
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Це да, вдало вийшло, «Кровь у них просто сварилась»: информатор Newsader рассказал о замалчивании радиационной катастрофы в Архангельской области
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эту заведомую ошибку, прекрасно зная, шо руцкими всё воруется, американцы могли и сознательно прописать. в этом случае ими предполагались её последствия, они их ждали и они наступили. тест и наказание за воровство успешно прошли ))
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Боинг с 2010 года. Есть и фотки. А совпадение Х51 и циркона, на мысли не наводит?
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Что то амеры совсем сдают позиции перед рассией и чиной! Постоянно, последнее время, истерия, некомпетентность..............
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Пиндосы сами не прочь шо-то украсть.
А насчет понтов,наверно и Росию перегнали.
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Щоб зрозуміти, хто дійсно розвинений, а хто в лайні, достатньо глянути разок на Шевроле Корвет чи Форд Мустанг, а потім - на Ладу феКаліну...
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Ну ми ж не премся в міровиє лідєри і не збираємося кидати виклик США.
Ну і да старий Лайнос, розроблений в середині 90-х має кращі результати краш-тесту, ніж Лада фе Каліна))))
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Пиндосы крали и крадут мозги, которые потом на них работают - и немецкие и советские и еще какие-то!
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Якби в тебе було написано Тесла - тоді б до тебе ще можна було прислухатися. А так написано Тесля - ну тесля так тесля. І що може тесля зробити з краденими гіперзвуковими технологіями?
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Сначала совок все воровал, теперь эти. Только при совке руки с жопой не дружили, а у этих все из жопы растет.
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Болтон, воруют у тех, кто позволяет это делать.
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Если человек безответственно относится к собственным усам, а они у Болтона крайне неухоженные, то он, с той же мерой безответственности, относится к собственным поступкам и речам.
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Главное писькову за своим туалетным ёршиком следить.
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Секреты лучше охраняйте,а не на засРашку жалуйтесь
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Американцы украли у китайцев.
Обвинив кого-то в краже, пытаются застолбить первенство.
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У кремлевского карлика гиперракеты хорошо летают только в мультиках.Он говорил,что они летают долго и по НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ траектории!!!И здесь сбрехал,летают недолго,но то ,что траектория получилась непредсказуемая-это правда,здесь не сбрехал,куда булькнула гиперракета никто не знает,даже рукожопые.
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Довольно смешно от америкосов слышать про кражу технологий при том, что вывозом ключевых ученых и грантами они мгновенно выкачали в 90х все советские разработки во всех сферах, да и вообще этим заняты постоянно и по всему миру.
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Да, Эдисон ещё лампочку Ильича украл.
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Всемирное голубое сообщество за тыщщи лет единственное, что придумало и подарило пропагандистам, так это иронию, как способ "победы" в любом споре.
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мировая закулиса,куле..
а ты госдолг США видел ?
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НЕ надо тут ёрничать. Вспомните супругов Розенберг и получившийся результат!
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Я бы задал один вопрос американцам - как вы допустили, чтобы после развала ссср, россия снова начала подымать голову не вставая с колен, предъявлять имперские интересы. Это было в 1917 году и в 1991 году!!! Почему вы не доделываете работу до конца?!!! Вам нужно было Украину разоружить и позволить кучме разворовать её и установить здесь преступную власть! Вам украина страшнее за орду? Вместо того что бы рассею далее разделить, вы остановились и начали с ней обниматься. А сейчас будете иметь большие проблемы!
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"Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
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Всегда нужен внешний враг, чтобы отвлечь от внутреннего. Если его нет, то его нужно выдумать или создать.
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