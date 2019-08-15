 Болтон обвинил РФ в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки" 14 августа.

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... при этом используются технологии, большинство из которых были украдены у США", – заявил он.

Таким образом Болтон прокомментировал взрыв, который произошел на российском военном полигоне в Архангельской области. По мнению Болтона, русские попытались освоить украденные технологии, но "что-то пошло не так".

Впрочем, о каких кражах технологий ведет речь советник Трампа, если США ранее публично признавали отставание в сфере гиперзвуковых вооружений от той же России и Китая – не понятно. Скорее, заявление Болтона выглядит, как попытка оправдать Соединенные Штаты за их низкий прогресс в этой сфере.

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Ранее сообщалось о том, что в Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Министерство обороны России предоставило немного информации об аварии, сообщив лишь, что два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на испытательном полигоне. Лишь позднее стало известно, что при аварии новой двигательной ракетной установки погибло пять сотрудников российской госкорпорации "Росатом".

Власти России на месяц для свободного судоходства закрыли участок Двинской губы Белого моря, неподалеку от которого на полигоне ВМФ произошел взрыв и было зафиксировано повышение радиационного фона.

После взрыва на полигоне ВМФ России под Неноксой в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Изначально Минобороны РФ опровергало информацию о повышении радиационного фона. Мэрия Северодвинска сообщила об обратном. "Гринпис" привел данные МЧС, которые показали, что уровень радиации вырос в 20 раз выше нормального уровня в Северодвинске; в то же время некоторые не заслуживающие доверия российские и украинские издания начали отрицать эти цифры, заявляя о якобы отсутствии достоверной информации.

12 августа официальные органы заявили, что радиационный фон в Архангельской области вошел в норму, а круглосуточный мониторинг ситуации не показывает никаких опасных тенденций.