 Болтон обвинил РФ в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки" 14 августа.
"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... при этом используются технологии, большинство из которых были украдены у США", – заявил он.
Таким образом Болтон прокомментировал взрыв, который произошел на российском военном полигоне в Архангельской области. По мнению Болтона, русские попытались освоить украденные технологии, но "что-то пошло не так".
Впрочем, о каких кражах технологий ведет речь советник Трампа, если США ранее публично признавали отставание в сфере гиперзвуковых вооружений от той же России и Китая – не понятно. Скорее, заявление Болтона выглядит, как попытка оправдать Соединенные Штаты за их низкий прогресс в этой сфере.
Ранее сообщалось о том, что в Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Министерство обороны России предоставило немного информации об аварии, сообщив лишь, что два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на испытательном полигоне. Лишь позднее стало известно, что при аварии новой двигательной ракетной установки погибло пять сотрудников российской госкорпорации "Росатом".
Власти России на месяц для свободного судоходства закрыли участок Двинской губы Белого моря, неподалеку от которого на полигоне ВМФ произошел взрыв и было зафиксировано повышение радиационного фона.
После взрыва на полигоне ВМФ России под Неноксой в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Изначально Минобороны РФ опровергало информацию о повышении радиационного фона. Мэрия Северодвинска сообщила об обратном. "Гринпис" привел данные МЧС, которые показали, что уровень радиации вырос в 20 раз выше нормального уровня в Северодвинске; в то же время некоторые не заслуживающие доверия российские и украинские издания начали отрицать эти цифры, заявляя о якобы отсутствии достоверной информации.
12 августа официальные органы заявили, что радиационный фон в Архангельской области вошел в норму, а круглосуточный мониторинг ситуации не показывает никаких опасных тенденций.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
БО МИ ХУНТА + 25%
1 серпня 2017 в 19:42
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
БАЛАЛАЙКА - украдена у Казахов( казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как " русская"
САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как " русский"
ЛАПТИ - украдены у СКИФОВ , позже выданы за " русское изобретение"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев ( китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за " русскую"
РУССКИЙ ЯЗЫК - украден в 16 веке у БОЛГАР ( до 16 века
московиты говорили на татарском)
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий.
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
финско-тюркские племена Залесья изобрели валенки, а коми-пермяцкие женщины -кокошник
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани
и Киева
до этого "русские" мужчины ходили в сарафанах и лаптях( украденных у скифов)подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино - тюркских племён Залесья
Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и пр БЫЛИ УКРАДЕНЫ .
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C)1866 :
"Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу
громадного количества украденной собственности, которую ей
придется отдать назад в день расплаты"
Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
а там было ооооочень интересное кино..
А насчет понтов,наверно и Росию перегнали.
Ну і да старий Лайнос, розроблений в середині 90-х має кращі результати краш-тесту, ніж Лада фе Каліна))))
Обвинив кого-то в краже, пытаются застолбить первенство.
а ты госдолг США видел ?