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 Кабмин назначил директора киевской спецшколы Горбачева на должность образовательного омбудсмена

Кабинет министров назначил директора киевской школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена. Соответствующее решение было принято 14 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Очевидно, что сразу начать с рассмотрения обращений он не сможет - сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Министерство образования и науки настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Образовательный омбудсмен не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающего на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

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До назначения на должность образовательного омбудсмена Горбачов  работал директор специализированной школы I-III ступеней №148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3142950
 
 
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