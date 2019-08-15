 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщилна своей странице в Фейсбук.

"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть! Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не "слила", - пишет журналист.

Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.НЕТ, Гримчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

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"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отмечает Бутусов..

Операцию по Гримчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, работают прокуроры управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, причин по которым дело Гримчака является резонансным и знаковым две.

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Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова, и замены ряда высших руководителей СБУ, появился резонансный и весомый результат.

Во-вторых, Юрий Гримчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.

"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - пишет Бутусов.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".



