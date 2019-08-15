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 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1.1 миллиона долларов.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщилна своей странице в Фейсбук.

"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть! Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не "слила", - пишет журналист.

Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.НЕТ, Гримчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

Читайте: Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отмечает Бутусов..

Операцию по Гримчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, работают прокуроры управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, причин по которым дело Гримчака является резонансным и знаковым две.

Читайте также: Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова, и замены ряда высших руководителей СБУ, появился резонансный и весомый результат.

Во-вторых, Юрий Гримчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.

"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - пишет Бутусов.

Читайте: Задержание Гримчака не касается его работы в МинВОТ, - министерство

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов 01
Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142948
 
   
 Топ комментарии
 
Он министр,какой лоббизм???использование служебного положения в корыстных целях,и банальное вымагательство,обычная мразь и подонок.
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Так Грымчак банальный лоббист Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6608

В Америке это нормальная профессия
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Зато новая Зекоманда - сплошные патриоты. Правда, все бабки давно за границу вывели, а в налоговую рапортуют только убытки.
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Це лоббізм. Потрібно вносити закон про лоббізм що вони податки сплачували. Бо це не зупинити. Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 343
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Та про що Ви? Який лоббізм? Наріт™ жадає крові!
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Это вымогательство по действ законодательству.
Будет закон про лоббизм - может будет лоббизм. Или вымогательство, или лоббизм с уклонением от уплаты налогов.
Что то сомневаюсь что Грымза собирался с этих денег налоги заплатить.
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Выпил еще теплой кровушки порохнявской ?
Ну теперь иди в люлю, баиньки Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6407
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Иди, иди уже!
Зеленый горбатый крокодил тебе приснится Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7646
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Так Грымчак банальный лоббист Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6608

В Америке это нормальная профессия
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ну в общем да, нормальная,
но берут меньше и как легально, шо ли
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ты о Манафорте. что-ли, услугами которого пользовался и Донни ? Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1626
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ну манафик не за лоббирование сел,
а за неуплату налогов с полученных от яныка сумм,
ето как бы немного разное разное, но в принципе да,
етот пример подходит...
лоббирование легально - неуплата налогов нет... Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6194
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ну ото ж, уплати налоги с лоббизма и спи спокойно
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А Манафорт тоже на должности замминистра был, когда лоббировал?
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Так в ЧЕМ состав преступления?))) Он мог ПРИНИМАТЬ решения и ставить там ПОДПИСИ?))) Это дело не имеет ЮРИДИЧЕСКОЙ перспективы)))
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Так что вы тут сидите, бегом вызволять несчастного из застенков
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простите, не знаю - но он оказывал услуги определенного характера.
как и любые другие услуги, не запрещенные законом, ето легально.
неуплата налогов с полученных доходов путем сокрытия етих доходов - ето преступление
и карается достаточно жестко.
если вам нужны детали всего етого, всегда есть гугл,
тока не сру сайтs - ищите немецкие новости.
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В Европе известна карикатура: парламент, лоббист лежит в кровати с депутатом, внезапно приходит избиратель. И лоббист говорит: «Я могу объяснить, что тут происходит!».
Это квинтэссенция общепринятых представлений о лоббизме. Лоббизм - это плохо. Даже во мнении общества тех государств, где это явление признано официально.
Сегодня в Украине никто не ставит под сомнение существование скрытого лоббизма на всех уровнях власти. Однако вопрос, нужно ли сегодня законодательное регулирование этого явления, все еще вызывает противоположные ответы.
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Он министр,какой лоббизм???использование служебного положения в корыстных целях,и банальное вымагательство,обычная мразь и подонок.
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Министр... Только министр КАКОГО министерства?? Ему не смогут пришить тут ни коррупцию, ни взятку... Дело не имеет перспективы... Там другая статья))) И там максимум условно или штраф))) Но это при условии ПРАВИЛЬНОЙ квалификации... А если будут настаивать на том, что сейчас шьют... Будет пшик)))
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если не в обход законов. И в Штатах налоги платят.
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Ну если Грымчак просто лоббист то считай что он не сядет а поедет подальше от городской суеты в тихую уютную камеру
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а за неуплату налогов....а в ссср таких подминистровиков расстреливали...
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фотко не убедительное док база 6 к вместо 480 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 933
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ну. звыняйте, что было в карманах штанов Грымчака, то и вытрусили - по моим подсчетам около 9700 американских рублей.

короче, славное НАБУ СБУ спалило заначку Грымчака от жены, которую он планировал пустить налево - на выпивку и разврат
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Ну и где чемодан когда грузина что от курченко ехал с таньге для карлсона там чемоданчег был Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3755
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"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - пишет Бутусов

Чудненько Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9332
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Попутал личную шерсть с государственной. Наверное, не смотрел в детстве "Кавказскую пленницу".
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Он просто бандит , а вышиванку надевал для маскировки .
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Зато новая Зекоманда - сплошные патриоты. Правда, все бабки давно за границу вывели, а в налоговую рапортуют только убытки.
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Я абсолютно не сомневаюсь в твоей информации , ибо знаю точно , шо с Австралии виднее .
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Найдите ошибку в нижеприведённом тексте.


Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4622

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Беда. Может, чем другим займёшься, чем штаны протирать тут ?
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это очень забавно читать от чмошника с австралийским флажком
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Ваш текст выше очень правильный.
Я еще раз убедилась, что Порох - Барыга Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4829
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Так свынарчук же. Черного кобеля не отмоешь добела.
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Странное зрение у педролюбов. ГПУ прихватило ихнего собрата из банды свынарчуков, а им опять Беня мерещится.
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Я не знаю кто такая "банда свинарчуков".
Зато не является секретом как заведующий театральной студией вдруг оказался в кресле президента: некий беглый олигарх рассказал по телевизору задушевную сказку про "слугу народа" на велосипеде.
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Педро пока еще не беглый олигарх? Так это ненадолго... А вот другой олигарх Фирташ, который привел ***** к власти в 2014 году, таки в бегах в Австрии. И по странному совпадению у американского правосудия к нему ряд о-очень серьезных вопросов... Ферштейн? Пендосы Беню экстрадировать не хотят, а вот петиного подельника Фирташа очень даже желают...
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Да вы уже много раз обещали что Порох вот-вот уедет - то ли в Испанию, то ли в Турцию. Восемнадцать дел на него завели, но так ничего и не нарыли. Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9515
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Кто именно на Петю дела заведет сейчас? Его кум Юра?
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Tы с какого дуба рухнул, иксперд лахтинский ?
Дела заводят Портнов и Труба, с самого момента как януковский шнырь Портнов вернулся в Украину.
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Так Трубу Педро же на должность и ставил. А у Портнова, кстати, какая должность в правоохранительных органах, чтобы он заводить что-то мог?
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А вот эти вопросы - не ко мне. Я тебе сказал: кто именно заводит дела, и какой пустой выхлоп из этих "дел" оказался на выходе.
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Ясно. У тебя все неудобные вопросы - "не к тебе". А вот все притянутые за уши соевые фантазии очень даже тебе подходят.
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Пиндосы очень даже хотят Беню, который прячется от них как тараканы по щелям. Но это вопрос времени. Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3751
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Так пусть заявят о своем хотении. О Фирташе они весьма четко заявили и уже пять лет с австрияками бодаются, чтобы того экстрадировать.
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Уже давно заявили Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8354 Суд штата Делавэр открыл дело и ждёт с нетерпением Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8354
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Где прячется? В интвервьж на первых полосах почти каждую неделю? 😂
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Результат зявивсь, бо Гримчак не свій. Прийде свій і все буде як з справами по Коломойші.
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Вже є, 57 коп за 1 кВт, Бені, 60 млн. МАУ, 7 млн. держзраднику Портнову. і т.д.
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Кабінет міністрів Гройсмана все ще працює. До нього всі питання.
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"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отмечает Бутусов.. Источник: https://censor.net.ua/n3142948
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Почин є. Будемо дивитись. І роль підаліка в забудові Київа не забудьте висвітлить.
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Та годі вже! Погодьтесь, що Ви огент кремля, зедебіл і цинічний бандера. Може тваринка спати піде.
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Юра, ты нам лучше вот что расскажи: твои читатели теперь вправе рассчитывать на "фотожабу" на ворюгу-коррупционера-взяточника Грымчака? Или опять только "Зеленский и пианино"? Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7460 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7460 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7460
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Роялист Зеленский это не фотожаба.
По моей информации один известный скульптор ваяет этот классический сюжет в каросском мраморе Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4325
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А я смотрю, ты на пианино серьезно залип. Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1258 Вот именно на таких зверьков и рассчитан карикатурный "контент" Бутусова....
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Про Грымчака это уже благотворительность будет против комерции не попреш!
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По анализу курса доллара , люди говорят что курс укрепился, по тому что, Порошенко ушол в режим ожидания, пока с ним разбираются, силовики, и он не спрятался за неприкосновенность, он приостановил свои схемы!
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Лобіювання, лобізм (англ. lobbying, lobbyism, government relations, public affairs, public advocacy) - цілеспрямований легальний вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, а також на їх посадових осіб, спрямований на них від імені іншої особи, організації або групи.Смените ботам дебильную отмазку,не тот случай абсолютно.какие же вы жалкие и ублюдочные мрази.
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если не в обход законов и с уплатой налогов, тогда лоббизм. Гримчак налоги что ли собирался платить с миллиона баксов?
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Ну и какой лоббизм когда он на должности в министерстве
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Так автор і пише, що лобізм - тупа відмазка.
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Ключевое слово в определении лоббизм-ЛЕГАЛЬНО!
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примитивная липа....
всех попов пора арестовывать, за обещание повлиять на бога )))))
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Так Грымчак мошенник? Он ничего не решал? Или он обещал, что кроме денег надо еще усердно молиться и тогда все сработает?
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все хто гнал на зелю с екранов телевизора ...-сядут..
-следующий герасимов ,-пожалуйста....вместе с его дружбаном безлером..
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Как-то всё это выглядит очень странно, подозрительно и по-дебильному - как будто этот застройщик-взяткодатель решил провернуть дело через жопу.
Единственно, что в этой истории что-то обясняет, так это то, что Грымчак
"активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.Источник: https://censor.net.ua/n3142948
Что ещё вызывает недоверие, так это то что патрон всей этой новоявленной шоблы - Коломойский - проходимец, на котором клейма негде ставить. И новоявленные борцы с коррупцией такими не выглядят.
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Доколи. Это репрессии режима над 25%.


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Ыліту ворувату завжди незаконно притісняли. То майдани влаштовують, то хати палять.
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Тобто Гримчака взяли за хабар, а не за переконання, хоча зебіли продовжують радіти(повторюю свій перший коментар).
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Абу , ты как всегда в своем тупом репертуаре . Аль Капоне брали за неуплату налогов . Ферштейн ? Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9233
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