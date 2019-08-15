 Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщилна своей странице в Фейсбук.
"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть! Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не "слила", - пишет журналист.
Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.НЕТ, Гримчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.
"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отмечает Бутусов..
Операцию по Гримчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, работают прокуроры управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.
По мнению главреда Цензор.НЕТ, причин по которым дело Гримчака является резонансным и знаковым две.
Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова, и замены ряда высших руководителей СБУ, появился резонансный и весомый результат.
Во-вторых, Юрий Гримчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.
"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - пишет Бутусов.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Будет закон про лоббизм - может будет лоббизм. Или вымогательство, или лоббизм с уклонением от уплаты налогов.
Что то сомневаюсь что Грымза собирался с этих денег налоги заплатить.
Ну теперь иди в люлю, баиньки
Зеленый горбатый крокодил тебе приснится
В Америке это нормальная профессия
но берут меньше и как легально, шо ли
а за неуплату налогов с полученных от яныка сумм,
ето как бы немного разное разное, но в принципе да,
етот пример подходит...
лоббирование легально - неуплата налогов нет...
как и любые другие услуги, не запрещенные законом, ето легально.
неуплата налогов с полученных доходов путем сокрытия етих доходов - ето преступление
и карается достаточно жестко.
если вам нужны детали всего етого, всегда есть гугл,
тока не сру сайтs - ищите немецкие новости.
Это квинтэссенция общепринятых представлений о лоббизме. Лоббизм - это плохо. Даже во мнении общества тех государств, где это явление признано официально.
Сегодня в Украине никто не ставит под сомнение существование скрытого лоббизма на всех уровнях власти. Однако вопрос, нужно ли сегодня законодательное регулирование этого явления, все еще вызывает противоположные ответы.
короче, славное НАБУ СБУ спалило заначку Грымчака от жены, которую он планировал пустить налево - на выпивку и разврат
Чудненько
Я еще раз убедилась, что Порох - Барыга
Зато не является секретом как заведующий театральной студией вдруг оказался в кресле президента: некий беглый олигарх рассказал по телевизору задушевную сказку про "слугу народа" на велосипеде.
Дела заводят Портнов и Труба, с самого момента как януковский шнырь Портнов вернулся в Украину.
По моей информации один известный скульптор ваяет этот классический сюжет в каросском мраморе
всех попов пора арестовывать, за обещание повлиять на бога )))))
-следующий герасимов ,-пожалуйста....вместе с его дружбаном безлером..
Единственно, что в этой истории что-то обясняет, так это то, что Грымчак
"активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.Источник: https://censor.net.ua/n3142948
Что ещё вызывает недоверие, так это то что патрон всей этой новоявленной шоблы - Коломойский - проходимец, на котором клейма негде ставить. И новоявленные борцы с коррупцией такими не выглядят.