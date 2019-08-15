 Мужчина отобрал у десятилетнего ребенка велосипед и отправился на нем грабить магазин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

41-летний львовянин заявил полицейским, что неизвестный отобрал на улице у его десятилетнего сына велосипед и скрылся. Через полчаса после этого в полицию поступило еще одно сообщение: продавец магазина пожаловался, что неизвестный, угрожая ножом, "завладел товаром с прилавка и пытался убежать".

"Полицейские совместно с неравнодушными гражданами, задержали злоумышленника. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

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Следователи установили личность задержанного. Это 22-летний житель Львова, ранее его уже привлекали к ответственности за ложные сообщения о минировании.

Отобранный у ребенка велосипед обнаружили на улице рядом с магазином.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводятся досудебные расследования", - добавили в полиции.