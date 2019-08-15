 Сотрудник исправительного учреждения, поставлявший наркотики заключенным, задержан в Житомире, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что инспектор отдела режима и охраны пенитенциарного заведения организовал сбыт заключенным метадона и марихуаны. Злоумышленник проносил запрещеные "пакеты" на режимную территорию во время дежурства на объекте. Сумма неправомерной выгоды, которую получал чиновник от заключенных за "товар", составляли от двухсот до семисот гривен. Расчет осуществлялся наличными или на карточный счет фигуранта производства.

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Правоохранители задержали инспектора после очередной попытки пронести наркотики на территорию учреждения. Во время обыска правоохранители обнаружили у злоумышленника и на территории режимного объекта так называемую "воровскую кассу" в иностранной валюте и гривнах в эквиваленте почти 100 тысяч гривен, янтарь крупной фракции, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.





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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, вероятно причастных к незаконным действиям.