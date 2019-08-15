 МИД предложит депутатам курс по международным отношениям

На курсе депутатам расскажут о видении проблем международной повестки дня, приоритетах внешней политики и работе парламентских делегаций при международных организациях. Об этом государственный секретарь МИД Андрей Заяц рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это требуется, кто не работал на дипслужбе, что мы знаем", - сказал Заяц.

Госсекретарь уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

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"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение – за народными избранниками", - добавил дипломат.

При этом он отметил, что содержательная часть курса только разрабатывается.

Заяц также позитивно оценил возможную перспективу, что дипломат Богдан Яременко (партия "Слуга народа") возглавит комитет Верховной Рады по иностранным делам.

"Если он будет избран председателем комитета по иностранным делам, с моей точки зрения, это будет очень хороший шаг, поскольку этот профильный для нас комитет возглавит коллега, работавший и в аппарате, и за рубежом, знающий, как работает дипломатическая служба", - высказал мнение госсекретарь.

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При этом он уточнил, что за последнее время уже несколько раз встречался с Яременко.