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 Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии обвинил телеканал "Россия-24" в разжигании ненависти в выпуске новостей о новом латвийском президенте.

Пропагандисты разжигали ненависть в выпуске новостей от 30 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийское издание Delfi. Выпуск был посвящен президенту Латвии Эгилу Левитсу.

Ведущая передачи сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских", приводит цитату Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Латвийское законодательство подразумевает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов, в связи с чем NEPLP возбудил 19 административных дел.

"Учитывая произошедшее, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", — подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.

Также на Цензор.НЕТ: Принадлежащий пропагандистам РФ сайт заблокировали в Латвии из-за угрозы суверенитету Украины

Зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.

Источник: https://censor.net.ua/n3142944
 
   
 Топ комментарии
 
Иногда кажеца что это Латвия воюет с Рашкой а не Украина.
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" Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды "

О , Цензор называет вещи своими именами , гуд . Но почему-то не называет таким определением например пропагандистов с ньюсван или 112 . там же пропаганда круглые сутки молотит .
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Новий президент геноцидить кацапів? Респект.
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Иногда кажеца что это Латвия воюет с Рашкой а не Украина.
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Особенно когда там какое-то ******** про Украину рассказівает, как про праститутку
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В Латвии по отношению к рос сми очень демократичны. Был там и не раз с кацапских каналов каждый день поливают грязью Украину.
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" Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды "

О , Цензор называет вещи своими именами , гуд . Но почему-то не называет таким определением например пропагандистов с ньюсван или 112 . там же пропаганда круглые сутки молотит .
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Новий президент геноцидить кацапів? Респект.
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смех стоит по всему пвд после этой новости Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 2997 Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 1200
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Над кацами так ще ніхто не знущався. Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 341
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Блин ,когда у Кремлёвского Фюрера деньги закончатся на эти авантюры?
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Пока есть они но сру тв в основном для внутреннего пользования
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это еще долго . путен же не просто так пенсии отжал . можно канешно наложить эмбарго на продажу нефти и тогда путен довольно быстро сдуется , но я не вижу таких тенденций пока шо .
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Кацапню и сою прижимают одновременно по всем фронтам
Сов падение?
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Молодцы балтийцы. Малейший намек на заруслячивание они пресекают на корню. И не одна мордовская тварь там хвоста не поднимет.
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