" Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды "

Пропагандисты разжигали ненависть в выпуске новостей от 30 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийское издание Delfi. Выпуск был посвящен президенту Латвии Эгилу Левитсу.

Ведущая передачи сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских", приводит цитату Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Латвийское законодательство подразумевает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов, в связи с чем NEPLP возбудил 19 административных дел.

"Учитывая произошедшее, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", — подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.

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Зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.