 Корью за 2 года заболели около 115 тысяч украинцев, - Супрун

Об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине уже второй год наблюдается вспышка кори. С 2017 года корью заболели 115 тысяч украинцев, из них 39 умерли из-за осложнений, обусловленные этой инфекционной болезнью", - сказала Супрун.

По ее словам, на сегодня все регионы страны полностью обеспечены качественными и бесплатными вакцинами для прививок по Национальном календарю.

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Как сообщалось, в Украине остаются низкими показатели охвата вакцинацией от инфекционных болезней, согласно Национальному календарю прививок. Такая ситуация обусловлена ​​масштабной антивакцинальной кампанией и проблемами по закупкам иммунологических препаратов.