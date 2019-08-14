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Все про:смерть (6087) Супрун Ульяна (557) корь (214)

 Корью за 2 года заболели около 115 тысяч украинцев, - Супрун

С 2017 года в Украине заболели корью около 115 тысяч человек. 39 из них умерли.

Об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине уже второй год наблюдается вспышка кори. С 2017 года корью заболели 115 тысяч украинцев, из них 39 умерли из-за осложнений, обусловленные этой инфекционной болезнью", - сказала Супрун.

По ее словам, на сегодня все регионы страны полностью обеспечены качественными и бесплатными вакцинами для прививок по Национальном календарю.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве самая масштабная вспышка кори за все годы независимости, - КГГА

Как сообщалось, в Украине остаются низкими показатели охвата вакцинацией от инфекционных болезней, согласно Национальному календарю прививок. Такая ситуация обусловлена ​​масштабной антивакцинальной кампанией и проблемами по закупкам иммунологических препаратов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142943
 
 
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їдь вже додому... баба яга... вже натворила такого, що за 10 років не розгребем
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уже 115 001. грымчака токо шо прыхватыло ))
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