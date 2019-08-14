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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:обращение (248) США (15213) Елена Зеленская (19)

 "Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского

Специалист по Украине из американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Хэринг опубликовала открытое обращение к Елене Зеленской. Она призывает ее уделить внимание защите прав журналистов и активистов, а также повлиять на президента, чтобы тот назначал на госдолжности больше женщин.

Обращение опубликовано на сайте Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

По словам его автора Мелинды Хэринг, сейчас никто не думает, что жена президента Украины "пойдет дальше банальных речей о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах".

Хэринг призвала Зеленскую "удивить нас", сделав права журналистов и гражданских активистов своей главной темой.

Кроме того, американка обратила внимание Зеленской, что в окружении ее мужа нет женщин.

"Безусловно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - пишет Мелинда Хэринг.

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Она отметила, что к расширению представительства женщин можно относиться как к "глупой западной одержимости", но исследования показывают, что организации функционируют лучше, когда по крайней мере одна треть команды – женщины.

"И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила Хэринг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142941
 
 
 Топ комментарии
 
Какие бабы, когда Лысый еще не устроен?
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мелинда иди трампу пожужи про это... через сколько секунд он тебя пошлет???
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Илюха , я с тобой абсолютно согласен . Эта американская курва вмешивается в политику чужой страны .
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Умних вже виберали і вони нічо для народу ни зробили. А такі прості, що ни вміют четати і песати, ліпше, бо ни зможут красти.
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....бо ни зможут красти, ....... тому що не вміють рахувати "Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского - Цензор.НЕТ 8303
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Як це дружина повинна тиснути на президента для призначення жінок на посади?
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- мордатая и узкоглазая,только ее🤡 и слушает
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Як вона надавить коли спить на килимку біля ліжка?
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- Баканов, Отмена !
я Володя,

Где Бодя?

Тут Лена!

Отмена !
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Какие бабы, когда Лысый еще не устроен?
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Да нужно побольше тупых блондинок, чтобы ржаки было побольше.
В стране больше проблем нет как следить за гендерным равенством. Вон лучшего банкира вселенной Лерку Стобаксов попробуй выковыряй из Лондона.
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Зеленский уже 3 месяца президент, а до сих пор не разобрался с правами женщин

Доколе?!!

Войны ж нет, нет коррупции, сопротивляющейся системы, вырубки лесов и всего остального.
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І про "уважітєльний язик" теж ляп, бо треба наводити прямі приклади. Відомо, що було багато образливиз слів про все, тому виокремлювати жінок не треба.
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Що це за рівноправіє пропагандує США?
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у вас немає фото ядерного вибуху? на ніч
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мелинда иди трампу пожужи про это... через сколько секунд он тебя пошлет???
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це точно. Трамп не церемониться з такими
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И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила Хэринг. Источник: https://censor.net.ua/n3142941

🙈🙈🙈 а не завести ли ей собачку, раз так хочется покомандовать?
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Можно попробовать трудоустроить Ирину Л и Ирину Г уборщицами в ВР.
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" - ирины, красавы тысячелетние, какой общий стаж работы по специальности в вр?
- но мы же устраиваемся на должности уборщиц.
- почему вы решили убирать именно туалеты вр?"
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то к богдану надо обращаться, если она о супруге - ленка бывшая уже...
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Якщо жінки в нас хочуть рівних прав і свобод,то нехай ідуть в армію на призовну службу.Цікаво було би подивитися,як дівічата тікають від військоматів. "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 18
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на что, простите, надавите??? вы бабы, блин, насоветуете...)))
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Иногда кажется, что они из своего мира не в состоянии вылезти и это напоминает кулинарную передачу, которую я видел, в которой дают советы по приготовлению продуктов с Бали или из Перу...
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Що значить "надавити"? Це ж сімейне насильство і збиткування над особистістю! Тут, в першу чергу, потрібні фахівці. А якої вони статі діло десяте.
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