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 Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака.

Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.

Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко 01

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко 02

Читайте: ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Источник: https://censor.net.ua/n3142940
 
   
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Луценко переобулся в полете и еще сальто сделал Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 5543
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Грымчак это, самая одиозная мерзопакастная мразь которая окружала мародера.
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Сорвалась «пенсия» у грымчака. На счёт посадить не знаю, но то что оставят с голым блэк-джеком то факт . Это если не начнёт петь что майский соловей .
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возможно что на эту мразоту свиньи свиновальца весь мыролюбный реформизм за 5 лет повесят и стрелочником сделают.
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Повесить и на дурака можно, но кто этому поверит ?
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ЗЕтроллям на Цензоре не место. Давить как кацапов нужно
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И сколько уже задавил олег с маленькой буквы?
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Вы хотели спросить, сколько клопов этот соевый организм задавил жопой на своем продавленном диване?
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Я вас умоляю , не смешите мои тапочки . Это соевое овно за клопами убирает и за шныря у них слывёт.
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так половина соевых свиношнырей и есть латентные удмурты.
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порохосос! твое место, даже не у параши - на много дальше!
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Это твоё отношение к 25% гражданам Украины.
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На счет мошенничества это Луцык верно подметил, бо Грымчаку 2 недели оставалось жопой кресло греть...но падаль картавая уже прессует мнение под статью о мошенничестве, за которую при Пете смешным штрафом заканчивалось...
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с интересом выслушаю "доводы" порохососов)))))))))))))))))))))))))
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Юрий Луценко, ты все прочитал, что о тебе написали?

Не стыдно, Юра? Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 6489

Порядочные люди, такие Пастор, Климкин, Зеркаль..... уходят сами, потому-что не хотят работать с этой зеленой гопотой. А ты цепляешся как клоп
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У ЗЕдебильных тут оргия Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 5205 Не будем мешать ватным долбое@ам
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