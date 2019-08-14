 Задержание Гримчака не касается его работы в МинВОТ, - министерство

Об этом Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц заявило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - сказано в сообщении.
"Более того, сообщение в СМИ о задержании "помощника заместителя Министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя Министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - добавили в министерстве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО
Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака задержали вечером 14 августа сотрудники СБУ, НАБУ и ГПУ. По данным следователей, он требовал у предпринимателя взятку в размере $1,1 млн. Гримчака и мужчину, которого в пресс-релизах СБУ и НАБУ называют его помощником, взяли "на горячем" во время получения $480 тысяч.
Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.
Ух ты !!!
Взятку дали за просто так!
За красивые глаза !
Я тоже так хочу!
У меня тоже глаза красивые !
Эх,
"Очи черные,
Очи жгучие...."
А то я уже начал плохо про минвот думать.
прям какая-то душевная родовая травма
обидно, что родились зелеными ?
так зеленых тварей в мире много - крокодилы всякие там лягушки, есть еще зеленые мартышки......
Вот ТУПО как можно требовать взятку не выполняя обязанностей. Наверное в свободное от работы время, и не взятка, а плата за предоставление информационных услуг, и вообще то была шутка и все неправильно поняли.
В США это законно.
Отмечается, что на место задержания приехала скорая помощь, чтобы проверить давление у помощника министра, который общается с правоохранителями.
Быковатый хам обосрался.Скорую себе вызвал.как и Насиров.Вот так ото.А на эфирах был такой Рэмбо.А на деле оказался обосранной Свыньей.
Народу близок персонаж Дронов,который скрылся с места ДТП и имел крышу в полиции Харькова.То же содействие в решении вопросов.
Может какой хороший вопрос решал Грымчак?
Ну например построить в городе Харькове какое то вредное производство в обход экологических норм.
Сгорел сарай пусть и хата горит.
А про Харьков это просто.
Ну может не в Харькове,а какая разница где.
Бизнесмен молодец умеет вопросы решать.
А вы возражать будете?
Полиция Харькова на своем вопросе реформирует ,Грымчак на своем.
Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.
Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.
(С)
А может жто провокация? Где реальный взяткодатель?