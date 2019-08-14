 Задержание Гримчака не касается его работы в МинВОТ, - министерство

Об этом Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц заявило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - сказано в сообщении.

"Более того, сообщение в СМИ о задержании "помощника заместителя Министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя Министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - добавили в министерстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака задержали вечером 14 августа сотрудники СБУ, НАБУ и ГПУ. По данным следователей, он требовал у предпринимателя взятку в размере $1,1 млн. Гримчака и мужчину, которого в пресс-релизах СБУ и НАБУ называют его помощником, взяли "на горячем" во время получения $480 тысяч.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.