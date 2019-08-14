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 Задержание Гримчака не касается его работы в МинВОТ, - министерство

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака не связано с выполнением им должностных обязанностей. Второй задержанный не является сотрудником министерства.

Об этом Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц заявило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - сказано в сообщении.

"Более того, сообщение в СМИ о задержании "помощника заместителя Министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя Министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - добавили в министерстве.

Задержание Гримчака не касается его работы в МинВОТ, - министерство 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака задержали вечером 14 августа сотрудники СБУ, НАБУ и ГПУ. По данным следователей, он требовал у предпринимателя взятку в размере $1,1 млн. Гримчака и мужчину, которого в пресс-релизах СБУ и НАБУ называют его помощником, взяли "на горячем" во время получения $480 тысяч.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3142939
 
 
 Топ комментарии
 
да? и он уже вчера был уволен? и помощник липовый и жена бывшая ))))
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касается его воровства с петей,думали на 100 лет пришли,попутали берега мародеры
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опытного кнура поймали. соя как же дальше жить будете?
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касается его воровства с петей,думали на 100 лет пришли,попутали берега мародеры
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радоваться будем когда персонажи получат сроки..
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динамика сдачи национальных интересов Украины так же "положительная". Для кацапов...
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Взятку дали не за занимаемый им пост в правительстве!!!!!!!!!
Ух ты !!!

Взятку дали за просто так!
За красивые глаза !

Я тоже так хочу!
У меня тоже глаза красивые ! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 3889
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Миллион долларов за красивые глаза!

Эх,

"Очи черные,

Очи жгучие...." Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 5853
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да? и он уже вчера был уволен? и помощник липовый и жена бывшая ))))
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опытного кнура поймали. соя как же дальше жить будете?
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Ну ты ж живеш с презом торчком и у которого муж есть)))
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Ну вот как хорошо.
А то я уже начал плохо про минвот думать.
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Это не тот случайно который распинался по телевизору что они в народ в отмазку очень хорошо стрелять умеют?
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вроде этот..высокомерная и потерявшая берега тварь..
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какие же вы, зебобики, униженные и оскорбленные
прям какая-то душевная родовая травма



обидно, что родились зелеными ? Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 7198



так зеленых тварей в мире много - крокодилы всякие там лягушки, есть еще зеленые мартышки...... Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 7198
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пообщаться не с кем..? я не благодарный слушатель бабского бреда..до свидания..
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Подпись забыли: "Не до сметаны нам сейчас, когда такая сложная ситуация в стране!"
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Супер , и я все не мог вспомнить . Спасибо.
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Ну понеслось я-не я и хата не моя.
Вот ТУПО как можно требовать взятку не выполняя обязанностей. Наверное в свободное от работы время, и не взятка, а плата за предоставление информационных услуг, и вообще то была шутка и все неправильно поняли.
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За содействие в решении вопросов.
В США это законно.
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Ти хоч сухарі принесеш незаконно репресованому Гримчаку? На Майдан виходь, свиноватнику, патріотів пресують! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 8136
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Ну да, это связано с работой сантехников ближлежащего ЖЕКа.
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Всі хабарники у цьому міністерстві перелякались. Ще напишуть петицію Зеленському, що вони Гимчака засуджують, і вимагають справедливого і жорстокого покарання для корупціонера.
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Интерсно,что Грымчак на суде "запоет".Так же хамить и "быковать" будет,как и на телеэфирах?Или продолжит сеанс экзорцизма,как недавняя взяточница-судья.Ну если еще и этого оправдают,то будет полный пипец.
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В Киеве продолжаются следственные действия СБУ и НАБУ по делу помощника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает телеканал "112 канала".
Отмечается, что на место задержания приехала скорая помощь, чтобы проверить давление у помощника министра, который общается с правоохранителями.
Быковатый хам обосрался.Скорую себе вызвал.как и Насиров.Вот так ото.А на эфирах был такой Рэмбо.А на деле оказался обосранной Свыньей.
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Да чего там лицемерить.
Народу близок персонаж Дронов,который скрылся с места ДТП и имел крышу в полиции Харькова.То же содействие в решении вопросов.
Может какой хороший вопрос решал Грымчак?
Ну например построить в городе Харькове какое то вредное производство в обход экологических норм.
Сгорел сарай пусть и хата горит.
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нет. там в дамбасской кодле по другому зарабатывали, на мыролюбстве. было время они даже хотели построить международный аэропорт в станице луганской, и даже успели часть денег с этого мыролюбства среформить. опять же реформирование гумпомощи тоже никто не отменял.
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Да там же написано что не связано с деятельностью минвот.
А про Харьков это просто.
Ну может не в Харькове,а какая разница где.
Бизнесмен молодец умеет вопросы решать.
А вы возражать будете?
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а я писал не просто так. это факт что быдло свиновальца очень сильно реформировало бабки на дамбасском вопросе, в особо изощренной форме - мыролюбной.
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Нуинормально.
Полиция Харькова на своем вопросе реформирует ,Грымчак на своем.
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шо опять соевая свиномразь грымчак - онжыдети?
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Не верю! Это "рука Кремля" деньги подбросила!
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Ну , тогда это его полностью оправдывает. Подработка после работы. Не виновен . Аминь.
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Ну шо вы зебилам радость портите... у них только слюна, от очередной порции говна, по подбородку потекла... фуууу, представила))))
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вранье, за соседство по дачи такое бабло не дают Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4972
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.....И вообще...Может он и брал взятки, но только не в мою смену.😀😀😀😀😀😀😀
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Друзья, вашему вниманию тайна следствия из НАБУ. Члену команды Порошенко Грымчаку... инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками.

Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.

Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.

(С)
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А кто давал взятку и за что? Сказали"а", говорите" б" .
А может жто провокация? Где реальный взяткодатель?
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