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Все про:Россия (73614) политзаключенные (1262) Правый сектор (762)

 Россиянин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел из колонии в Смоленской области

Российский активист Денис Бахолдин, получивший в декабре прошлого года 3,5 года по обвинению в участии в "Правом секторе", вышел на свободу.

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Бахолдин вышел на свободу из исправительной колонии №3 в городе Сафоново Смоленской области. В зачет большей части срока пошло время его пребывания под стражей в следственных изоляторах Москвы и Брянской области.

В декабре 2018 Бахолдина приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности организации, признанной в России экстремистской (ч. 2 ст. 282.2 УК). По версии следствия, во время своего пребывания в Украине Бахолдин был членом "Правого сектора", запрещенного в России как "экстремистская организация".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский суд отказал украинскому политзаключенному Кольченко в УДО

Активист был задержан в марте 2017 в приграничной зоне, когда направлялся из Украины в Россию к матери. По словам Бахолдина, его на 12 часов приковали наручниками к батарее, били по ногам и голове, требуя признаний. Он не дал никаких показаний и отказался от участия в следственных действиях.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дениса Бахолдина политзаключенным.

Источник: https://censor.net.ua/n3142938
 
 
 Топ комментарии
 
ну ...что ж ...тут теперь пряма дорога в "правый сектор"...что даром отсидел что ли?
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Походу у него в голове еще до избиения ничего не было если додумался ехать на Рашку после участия в ПС
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тут же вопрос в другом, а был ли он там в ПС ?
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ну ...что ж ...тут теперь пряма дорога в "правый сектор"...что даром отсидел что ли?
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это ваши су*и даже вида на жительство не дают, там толпа беларусов которые с первых дней, и им некуда деться, - на родине заключение, их семьи и так прессуют. У вас же то "правильно" теперь шоу с шапито россиянам давать собрался за полит преследования..... , х8р мы вам будем помогать...
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о пощу о том, что второй убитый на майдане - беларус, что наши на выходные битком забитыми поездами ехздили на Майдан, многие участвовали с начала и до конца.
что с с первых дней войны воюют в добробатах, и киборги беларусы были, потом в АТО и некоторые в оставшихся добробатах, - а вот хрен, им, ваша ****** власть дала хотя бы вид на жительство, убитым всё равно, а раненным, с увечьями и просто живым куда?
лукавый прессует семьи, все они получат срок, при вашем нынешнем наших сдадут на раз...
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простите, не понял с самого начала...
это беда не только белорусов, но и других добровольных помощников...тут не поспоришь
(я просто не понял почему этот вопрос ко мне?)
я действительно сочувствую и считаю что нашему государству и власти (молодой) нужно не забывать и об этих людях... а как оно будет? не знаю
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Он о том , что настоящих полит с рашки и Беларуси ни одна страна не принимает Он о том , что те,кто воевал за Украину долго ждали полит убежища от Украины . Он о том, что сейчас под видом полит будут давать гражданство Украины просто аферистам ( фото с митинга , справка о штрафе ), или агентуре фсб.
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Минск, по тексту же понятно, если думать.
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Ну я по флагу смотрю. В картофельной стране вроде Цензор не блокируют.
Короче, не будете больше картошку у нас покупать?
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Ну як, то чи потрібно давати таким людям громадянство України? Адже кацап.
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а вы пойдёте и годик на передовой повоюете? или ваш сын?
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Пусть едет в Страсбург, в ЕСПЧ. И пусть от кацапов теперь отсудит тысяч 100 евро.
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Походу у него в голове еще до избиения ничего не было если додумался ехать на Рашку после участия в ПС
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тут же вопрос в другом, а был ли он там в ПС ?
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3,5 года в Рашке за участие в правом секторе? Та не смешите мои шлёпанцы! Сексот ещё тот!
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почему? хотите сравнить с Беларусью?
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