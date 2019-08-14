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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2830) взятка (4668) ГПУ (9270) Гримчак (289) задержание (5463) СБУ (13715)

 Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК", - сказано в сообщении.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем"", - добавили в СБУ.

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали на горячем - СБУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало рядом с сообщением о задержании Гримчака на своей странице в Facebook фото разложенных на постели 100-долларовых купюр.

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали на горячем - СБУ 02

Ранее супруга Юрия Гримчака Юлия сообщила, что его задержали, а в их доме проходит обыск.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3142937
 
   
 Топ комментарии
 
Вивсеврети)))Это все "палитические"репрессии)))Завтра бенифис бухаря на прямом и канале "чесних"Новин)))
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Все, что нужно знать об порохоботах, это только то, что это прогнившая дотла шобла воров и коррупционеров. Без исключений.
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Типовий зебот Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 1141 Власов Сергей b3083465
Ну если столько служб и на гарячем может и сядет как первый пример или расчехлят по полной до последней нитки
Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 7331





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Когда эта красномордая макеевская мразь вещала с тв, хотелось в...бать по экрану молотком. Бог не фраер.
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Ну вот. Говорливая на людях, бьющая себя в грудь за ридну неньку, несдержанная в выражениях порохоботовская сволота.
Пошли долбанные на всю голову, так называемая илита, порохоботовские голубчики стройной колонной по одному в сизо. Главное чтобы места в сизо на всех хватило.
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Ну теперь хотелось бы посмотреть ток-шоу Грымчак - следак, где Грымчак будет умничать, хихикать, как дебил, и следака жизни учить, как он любит это делать. Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 7553
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