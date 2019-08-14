 Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ увеличится от 20 до 70% благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу. Мы смогли, если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ", - отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Важно, что повышение, предусмотренное нормативным актом, будет зависеть не от места работы тренеров-преподавателей, а повышаться в зависимости от имеющейся категории, которая устанавливается им по результатам их работы непосредственно со спортсменами.
Принятое решение будет способствовать сохранению тренерско-преподавательского состава и привлечению на должности тренеров-преподавателей молодых специалистов, которые вследствие низкой заработной платы вынуждены работать не по полученным в вузах специальностям.
Повышение зарплат тренерам запланировано с 1 января 2020 года.
Но не так важна сейчас эта воровская рожа, есть рожи и поважней. Они и стоят в очереди первыми. Но до этого паразита тоже нужно потом добраться.
"У чиновников-коррупционеров заберут все имущество: Команда Зеленского подготовила важное решение. Среди них - внедрение гражданской конфискации."
https://today.ua/ru/u-chinovnikov-korruptsionerov-zaberut-vse-imushhestvo-komanda-zelenskogo-podgotovila-vazhnoe-reshenie/
А потом что ?
Ради будущего всенародного счастья
Лизнул ?
Никто не претендует на твою сексуальную нишу