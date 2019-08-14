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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Жданов (174) зарплата (1887) Кабмин (11068) тренер (49)

 Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов

14 августа на заседании Кабмина принято постановление "О некоторых вопросах оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ", которое предусматривает рост заработной платы тренеров-преподавателей ДЮСШ до 70%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ увеличится от 20 до 70% благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу. Мы смогли, если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ", - отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Важно, что повышение, предусмотренное нормативным актом, будет зависеть не от места работы тренеров-преподавателей, а повышаться в зависимости от имеющейся категории, которая устанавливается им по результатам их работы непосредственно со спортсменами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топовые украинские спортсмены получают от государства 40-60 тыс. грн в месяц, - Жданов

Принятое решение будет способствовать сохранению тренерско-преподавательского состава и привлечению на должности тренеров-преподавателей молодых специалистов, которые вследствие низкой заработной платы вынуждены работать не по полученным в вузах специальностям.

Повышение зарплат тренерам запланировано с 1 января 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплата тренеров олимпийцев сегодня колеблется от 25 до 45 тысяч грн, - Жданов

Источник: https://censor.net.ua/n3142936
 
 
 Топ комментарии
 
"Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%" - Правительственный портал. Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2471

Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 474
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єщьо нємножко потєрпєть і будіт чєтирі тищі еуро Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2055
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Приветствую, здоровые дети наше будущее
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Кабмин Порошенко, возглавляемый его подельником Гройсманом поднял зарплаты тренерам ДЮСШ с 4 до 6 тысяч (на 20-50%)
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Тоесть была минималка а теперь почти две!!! Сильно!
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єщьо нємножко потєрпєть і будіт чєтирі тищі еуро Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2055
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До этой коррумпированной рожи ещё не добрались? Там найдётся шо аудировать, а потом расследовать и предъявлять.
Но не так важна сейчас эта воровская рожа, есть рожи и поважней. Они и стоят в очереди первыми. Но до этого паразита тоже нужно потом добраться.
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стесняюсь спросить, а деньги для повышения откуда в бюджете появятся ?
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А ты не стесняйся и спроси у жданова с гройсманом.
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133133 - "стесняюсь спросить, а деньги для повышения откуда в бюджете появятся ?". Ты не стесняйся спрашивать..., все ответы на виду Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 9311
"У чиновников-коррупционеров заберут все имущество: Команда Зеленского подготовила важное решение. Среди них - внедрение гражданской конфискации."

https://today.ua/ru/u-chinovnikov-korruptsionerov-zaberut-vse-imushhestvo-komanda-zelenskogo-podgotovila-vazhnoe-reshenie/
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так если всё у всех отобрать и разделить, то хватит на 5 месяцев.

А потом что ?
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А потом полная срака или жопа Кабмін підняв зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2636 Это как угодно
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Они 27 лет грабили Украину,у них отнять и поделить хватит лет на 10-15.
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ті себе представляешь, что один миллиард стен кондитерских фабрик не хватит на 15 лет віплат по 15 млрд гривень в месяц пенсионерам ?
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И, шо ты бедолаха проходил? Чи тебе олигархов с депутатами жалко?
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Мой прадед проходил то, что если к власти приходят такие, как ты, то скоро у детей будут отбирать еду.

Ради будущего всенародного счастья
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Шановні ? Не поспішайте ..Будуть методичні рекомендації тоді буде *ура * ! Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 7434
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не бзди.

Никто не претендует на твою сексуальную нишу
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Нужно на 700%,здоровых детей очень мало у вас в стране,а это рыло свинное должно за похлебку працювати.
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...нах этим дармоедам зарплату повышать -они с родителей неплохо получают........
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В стране нужно мозги тренировать, а не бычков - оплодотворителей. Последних у нас и так до х...я.
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Мозги тікають за кордон. Залишаються оплодотворітєлі.
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