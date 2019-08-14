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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9115) Кабмин (11068) Нафтогаз (2716) ДТЭК (93)

 От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС

"Нафтогаз" Украины считает, что решение правительства предоставить Луганской ТЭС скидку на покупку газа является субсидированием частного предприятия и создает опасный прецедент. В зависимости от времени года это решение повлечет от 100 до 300 млн убытков для ежемесячно.

Об этом сообщают в департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре за искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сказано в сообщении.

В НАК пообещали в соответствии со ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа" требовать от государства компенсации убытков, понесенных в результате выполнения специальных обязанностей, наложенных КМУ.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для "Нафтогаза" в размере более 100 млн грн в месяц. При продолжении ситуацию в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - подчеркнули в НАК.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению. ВИДЕО

В "Нафтогазе" напомнили, что у Луганской уже возникали аналогичные проблемы в 2018 году. Тогда их удалось решить благодаря установке дополнительного платежаа в пользу ООО "ДТЭК Востокэнерго". При этом Луганская ТЭС получал газ на тех же условиях действовавших для других предприятий, имеющих право покупать газ Нафтогаза на льготных условиях.

Ранее сегодня стало известно, что Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения

Источник: https://censor.net.ua/n3142935
 
 
 Топ комментарии
 
Так а ЗЕкловун исправит проблемку, или будут только истеричные визги от зебилов про паперЭдников, но ЗЕкоманда ничего делать не будет...Причём чем больше ЗЕКкоманда ничего не будет делать, тем громче ЗЕбилы будут визжать про Петю..От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС - Цензор.НЕТ 9636
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Недобитки шоколадные пошли по беспределу... Гройсман обнаглел до ручки...
Внагляк грабят народ, вынуждая население покупать газ по 7 грн. за куб , а себе и олигархам по 3 грн. за куб...
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Бабломойскому электроэнергию на шару пустили, Ахметке газ на халяву дали. При Порошенко такого не было. По ходу кое кто начал отрабатывать вложенные деньги в Голобородьку, раскрутку Шапито 95 по Г+Г ну и вложенные деньги в предвыборную компанию тоже надо отработать.
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Недобитки шоколадные пошли по беспределу... Гройсман обнаглел до ручки...
Внагляк грабят народ, вынуждая население покупать газ по 7 грн. за куб , а себе и олигархам по 3 грн. за куб...
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Так а ЗЕкловун исправит проблемку, или будут только истеричные визги от зебилов про паперЭдников, но ЗЕкоманда ничего делать не будет...Причём чем больше ЗЕКкоманда ничего не будет делать, тем громче ЗЕбилы будут визжать про Петю..От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС - Цензор.НЕТ 9636
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Вообще решение это ошибочное,неквалифицированное, нельзя выделять кого-то и давать ему преференции,это несправедливо для остальных.
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Тихонов. Пук засчитан. Бездарно,безсмысленно,но говенную шоколадку заслужил.))) Жуй, может не вырвет.
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Грося вже давно шаурмоїдом став, вже скоро місяць як ЗЄко-***** при владі, це ж кінець епохи бідності і боротьба з олігархами.
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гройсман давно вже ліг під коломойського і його придворного шута, контужений ти тілівізором!
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Грося мразь придумал очередной налог с украинцев в пользу бизнеса ахметки.
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Бабломойскому электроэнергию на шару пустили, Ахметке газ на халяву дали. При Порошенко такого не было. По ходу кое кто начал отрабатывать вложенные деньги в Голобородьку, раскрутку Шапито 95 по Г+Г ну и вложенные деньги в предвыборную компанию тоже надо отработать.
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100 млн. щедрое население Украины выньте и положите, производить электроэнергию газом жирновато конечно, даже если 4-5 киловат выдает куб газа выходит совсем не дешевая электроэнергия... в общем печалька, а ведь знали что там проблема и не решали её.
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Это теперь проблема "власныка". Купил ТЭС? Теперь можешь хоть с Луны электричество добывать!
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Ну я не знаю...При Пете такого не наблюдалось. Это началось вот сейчас при одном циркаче...Совпадение???
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Угу. Решение принял Гнойсман а виноват как всегда циркач? Может у тебя в голове вавка раз ты не воспринимаешь реальность?
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Так и при Пете многие решения принимал тоже Гройсман, но у ЗЕбилов виноват был Порошенко, а при ЗЕкловуне стал виноват Гройсман, а почему ж тогда не ЗЕкловун виноват а?? Может у тебя в голове вавка раз ты не воспринимаешь реальность?
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При Пете керувал Петя в одно рыло, точно так же как Медведев с ******. Так что Парашенко ответственный за все что творилось 5 лети при его царевании Від 100 до 300 млн гривень збитків щомісяця, - в "Нафтогазі" розкритикували рішення Кабміну надати знижку на газ для Луганської ТЕС - Цензор.НЕТ 2851
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Пускай Ахметов не звездит что его ТЕС убыточные. Иначе он бы не покупал пачками Обленерго и не утроил бы свой капитал. Не сомневаюсь что Ахметов финансирует боевиков за деньги украденные у украинцев.
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300млн. ето например столько выделил Петя в год на закупку новых танков для армии. А Ахметке каждый месяц по 300 лямов вынь да полож. Он скорее ети деньги боевикам заплатит и модернизацию шахт на Рашке.
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Уж кто кто а они бы об убытках помолчали...Конечно после ежемесячных зарплат в 100-200 тысяч 20-50 тысяч получать то не хочется.Вот вам и ихние убытки.
Если им это не нравится то эту отрасль пускай государство национализирует,тем более что стратегические области экономики обязаны быть исключительно Государственными чтоб никакой урод не диктовал стране свои условия и тогда просто олигархи исчезнут как в обезьяны хвост.
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Я так и не понял, кто вообще у нас керует государством? Кабмин или коболев с витренко?
Да уж, "не клованы" налепили таких косяков за 5 прошедших лет, шо новым трудно придётся. Пока не пересажают нахрен эту шоблу мародёров. Потом будет легче.
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В Украине електроенергии с избытком, даже за границу продаем излишки. Петя даже в Европу линии провел, уже не говорю что он нашу електроенергию окупантам продавал по бросовой цене.. Так смысл платить Ахметову втридорога, если Украина имеет самую развитую сеть АЕС с самой дешовой електроенергией на постсоветском пространстве? Да и за 5 лет уже можно было построить еще один енергоблок. Американцы кстати предлагали даже в кредит. Видать с АЕС нашим олигофренам очень трудно воровать, стержни же урановые не украдешь
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