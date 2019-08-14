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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9270) Гримчак (289) задержание (5463)

 ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Супруга заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака заявила о его задержании.

Об этом Юлия Гримчак написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит задержание моего мужа, Гримчака Юрия Николаевича, Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - сообщила она.

ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена 01

Генеральная прокуратура Украины пока не прокомментировала эту информацию.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Смотрите на Цензор.НЕТ: За получение российского гражданства нужно лишать украинского и аннулировать все паспорта, - Гримчак. ВИДЕО

Стоит отметить, что Гримчак много лет был дружен с нынешними генеральным прокурором Юрием Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3142934
 
 
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Останні п'ять років було модно одягнути вишиванку під патріотичні бравадні промови безбожно красти.
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Як файно цей панок співав про агентів Кримля на телешоу...
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"цензор"! не юли - грымчака задержали за ВЗЯТКУ!!!!!!!!!!! ГДЕ БЕСПРИСТРАСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ???!!!!!!!!
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О какой именно помощи жена просит соседей? Отбивать ее мужа у Генпрокуратуры и подставляться под статью? Она серьезно?
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Ребята мы этот цирк видели 5 лет ни одного действенного результата это операция или дым над водой или отбеливание или еще но никак не посадка а скорей последние дембельские акорды ЮЛИКА по заработку денег и по своим пошел
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"цензор"! при чем здесь "ГПУ"??????????
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Так його дружина саме це написала!
ГПУ
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А почему у неё на аватарке 25% , на последних выборах же 8%
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ооооо!!!!!! оооо!!!! парашенки, быстренько огурчик!!!!
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памагите, наши милионы не то что вы думали.
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" ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск "

Всех порохоботов ждет такая участь ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина - Цензор.НЕТ 34
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ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина - Цензор.НЕТ 7748

Що і слід було довести - тепер павуки починають жерти одне одного ! Луцик плющить Гримчака , а колись же вони були такими яскравими комуняками ! ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина - Цензор.НЕТ 8307

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Я готов, Чем помочь? Могу понятым, могу песню громко включить "Владимерский централ"
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це якийсь фейк, гримчак луценко порошенко - одна банда
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