 ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Об этом Юлия Гримчак написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит задержание моего мужа, Гримчака Юрия Николаевича, Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - сообщила она.

Генеральная прокуратура Украины пока не прокомментировала эту информацию.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Смотрите на Цензор.НЕТ: За получение российского гражданства нужно лишать украинского и аннулировать все паспорта, - Гримчак. ВИДЕО

Стоит отметить, что Гримчак много лет был дружен с нынешними генеральным прокурором Юрием Луценко.