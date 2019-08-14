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 Пограничник задержан на Волыни на взятке 15 тыс. грн за содействие в контрабанде сигарет. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке инспектора отдела пограничной службы "Высоцк" Луцкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Пограничник задержан на Волыни на взятке 15 тыс. грн за содействие в контрабанде сигарет 01

Оперативники спецслужбы установили, что инспектор пограничной службы третьей категории наладил механизм получения денег от граждан за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Украины в страны Евросоюза табачных изделий.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства сержантом от местного жителя взятки в сумме 15 тыс. гривен за содействие в переправке через государственную границу 25 ящиков сигарет. Правоохранители задержали пограничника вблизи государственной границы после получения второй части взятки в размере 10 тысяч гривен. Ранее было задокументировано получение злоумышленником первой части взятки.

Пограничник задержан на Волыни на взятке 15 тыс. грн за содействие в контрабанде сигарет 02

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности инспектора.

Источник: https://censor.net.ua/n3142933
 
 
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