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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:ветераны (538) Кабмин (11068) Министерство социальной политики (633) Кубив (184) Антитеррористическая операция (15801)

 Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших

Всего помощь получат члены семей 11 погибших участников АТО и 11 лиц, получивших инвалидность из-за ранений во время участия в боевых действиях на востоке страны.

Такое решение в среду, 14 августа принял Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Единовременное пособие будет направлено: членам семей 11 человек, погибших в зоне АТО, на общую сумму 13 млн грн; 11 лицам, получившим инвалидность в зоне АТО, на общую сумму 5,6 млн грн.

Средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.

"Гибель или ранение наших героев - это рана для всей страны, Европы и мира. Потому что эти мужчины и женщины защищают бесценный мир. Наш с вами долг - поддерживать и помогать каждому из этих героев, их семьям. Денежная помощь не исцелит раны и не вернет погибших воинов, но она - это самое малое, что мы можем сделать", - прокомментировал решение правительства первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны

Источник: https://censor.net.ua/n3142932
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюся, що хоча б на цій темі не буде богохульства...
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А сколько выделит миллиардер, глава партии и патриот Порох? 18.6 млн грн это всего 10 дней отдыха для него , видимо ему лучше потратить на отдых , чем помочь защитникам Украины Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших - Цензор.НЕТ 4740
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Конечно кабмину огромное спасибо, только как то странно, как они опредилили, что именно этим участникам Ато нужна эта помощь.
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Странно, а почему только получат члены семей 11 погибших участников АТО и 11 лиц, получивших инвалидность из-за ранений во время участия в боевых действиях на востоке страны.Источник: https://censor.net.ua/n3142932
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Те ж звернув на це увагу...
Якось воно дивно виглядає...
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Сподіваюся, що хоча б на цій темі не буде богохульства...
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Звісно, що остання, адже вона одноразова! По іншому і бути не може...
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Конечно кабмину огромное спасибо, только как то странно, как они опредилили, что именно этим участникам Ато нужна эта помощь.
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Перечитав декілька разів статтю знову, гадав, що щось може пропустив...
Але ні, нічого не зрозуміло...
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А сколько выделит миллиардер, глава партии и патриот Порох? 18.6 млн грн это всего 10 дней отдыха для него , видимо ему лучше потратить на отдых , чем помочь защитникам Украины
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Забудь уже Пороха - три месяца у руля другой. Ты задайся вопросом - а сколько клован из своих личных отлистает с той же целью?
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я смотрю, кацапы, вата и просто идиоты никогда не перестанут молится на Пороха
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Ну Кубив же в доле . Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших - Цензор.НЕТ 8169
Насколько я помню озвучивалась сумма 600 000 грн семье погибшего воина ЗСУ и то был вопрос с получением все суммы. А тут 11 получается более 1 лимона.
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На 112 показывают как НАБУ задерживает Гримчака..
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Вдове Тани Чорновол эту помощь в первую очередь выделят.
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