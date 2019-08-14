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 Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области правоохранители задержали на взятке начальника одного из секторов областного Управления ГСЧС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 01

Во время следствия правоохранители установили, что взятку подполковник требовал от субъекта хозяйствования в сфере предоставления риэлторских услуг. За определенное вознаграждение чиновник гарантировал принятие документов на приобретение трех квартир для работников ГСЧС на условиях финансового лизинга.

Сегодня, 14 августа, взяточника задержали  во время получения им второго "транша" - 850 долларов. Ранее, 22 июля, полицейские задокументовалы факт получения фигурантом 500 долларов в качестве взятки за реализованную квартиру.

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 02

Смотрите: Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 03

Сейчас подполковник гражданской защиты задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и избрание меры пресечения.

Также читайте: Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142930
 
 
 Топ комментарии
 
и штуку $ министру Хачу Рюкзакяну Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6670
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Якась сума непевна. Ще б написали і скільки центів.
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"взятка Ы. шоб никто не догадался шо это взятка"
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Там главная взяточница лазарева - её ловите.
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отпустят.. 200 баксов судье.. 100 - номинантам
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А что за это за нищие суды которые выпускают за 200 баксов взятки? Там часто только зарплата чистыми бывает по 10к $ в месяц
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Скажите, сколько еще надо поймать на взятках сотрудников МВД, чтобы отправить Рюкзакова в отставку.
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от смены авакова сумма не поменяется)
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Тогда зачем выбрали другого преза, зачем отставка Луценко и пр.?
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хороший вопрос...такое ощущение шо обЪясняю московскому таварищу... имеем право .. вот у вас его нет)
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Не тупи. Чей текст - "от смены авакова сумма не поменяется" ?
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А кто ж его отправит. Он от крышевания казино имеет нехило и делится с кем надо.
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Казино - далеко не все. Петя создал из Авакова монстра, подчинив ему погранслужбу, таможню, НГУ , МЧС и это в дополнение к собственно полицейким структурам.Поэтому и гребет со всего - с растоможки, с контрабаса, с разрешительной системы, наркоты, крышивания и простых подношений подчиненных
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А чому саме 1350?
Чому не півтори чи дві?
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"взятка Ы. шоб никто не догадался шо это взятка"
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Якась сума непевна. Ще б написали і скільки центів.
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Не поделился с зебобиками...вот и попал....
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Суспільству не потрібно чути - затриманий, суспільство вимагає чути - засуджений і відбуває покарання з конфіскацією майна!
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за баксы надо давать больший срок,почему такое неуважение к национальной валюте!!! Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9051
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