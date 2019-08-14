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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2830) Богдан (41) взятка (4668) Кличко (2704)

 Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дал в НАБУ показания о возможном получении главой Офиса Президента Андреем Богданом взятки в $20 млн.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов. Якобы от моего имени!" - написал Кличко.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.

"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел из "яркими" заявлениями на пресс-конференцию?" - вопрошает мэр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду обращаться в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА, - Кличко

Кличко утверждает, что хочет знать, кто именно, с каким предложением и от чьего имени обращался к Богдану. "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава.

Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки 01

Напомним, 30 июля на пресс конференции глава ОП Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов в интересах мэра столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению Богдана о якобы предложении ему взятки.

Также на Цензор.НЕТ: Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3142929
 
   
 Топ комментарии
 
На каком из четырех язоков, которыми он владеет, он 2х слов связать не может? Ты у журналистов спроси, которые с ним общались, об уровене Кличка. А если делаешь выводы по псевдокомическим сценкам 1+1=95, то да, это уровень....
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Браво, Віталік! Підготувався, проконсультувався з юристами, і "кулю в лоб".
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
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Не смішило б воно всіх, цей вогнегасник................... Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки - Цензор.НЕТ 330
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Не смішило б воно всіх, цей вогнегасник...................
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Ти вважаєш його питання смішними?
« "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава. Источник: https://censor.net.ua/n3142929»
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Evgen Smolin Йолопе, ти смієшся до велосипедів і мясорубок
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20 млн - это дым? а, что же тогда огонь, какие суммы, со скольки нулями?
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Как же он дал показания, если он два слова вместе связать не может.
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На каком из четырех язоков, которыми он владеет, он 2х слов связать не может? Ты у журналистов спроси, которые с ним общались, об уровене Кличка. А если делаешь выводы по псевдокомическим сценкам 1+1=95, то да, это уровень....
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Лично слушал его опус о смертности в реанимациях Киева. Прогресс, раньше умирал каждый шестой, сейчас каждый второй. Это не 95 квартал....
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он знает несколько языков...на всех говорит понятно...может ты не понимаешь и слаб в мове, так и скажи
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Лаптерогий, Кличко не кацап, он украинец. Это для кацапа изучить еще какой то язык, окромя матючнава непосильная задача, в силу, как говорил академик Павлов, ограниченности их ума и мышления.
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а ви можете? Чи може у житті маєте стільки, скільки заробив Кличко? Чи ви уборщик на смітниковій машині? Щоб когось судити - потрібно, як мінімум, мати таку ж планку. А говорити гарні речі не всім дано. Навіть грамотна людина не завжди може гарно говорити.
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Дійсно, що генії техніки часто не можуть грамотно сформулювати привітання, поздоровлення... Не усім дано красиво говорити. А деякі гарно говорять, а по життю їхня ціна дорівнбє нулю.
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А о возможном конце света ДАТЬ ПОКАЗАНИЕ СЛАБО!!!
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не удивительно, что представителям новой власти дают взятки...богдан не исключение...уже не один рз звучало, что и президент и члены его зе-команды ведут не бедную жизнь на доходы не по основному месту работы, не получая зарплаты...отсюда и коррупция тех,кто громко заявлял о своей борьбе с нею до выборов...свинарчуки никак не переведутся ими становятся...действуй-те
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А как это так получилось что предыдущая власть с такой же зарплатой как сейчас вела роскошную жизнь? Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки - Цензор.НЕТ 8841
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Маркс говорил так: Бытие определяет сознание. Это про таких, как ты.
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Браво, Віталік! Підготувався, проконсультувався з юристами, і "кулю в лоб".
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
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Бугага. Так вот почему он был юристом у Ющенко и Бени? Ну, с Ющенком понятно. Он его взял, потому что Богдан - это как Богдан Хмельницкий. )))) А Беня? Беня шо, экономил? ))))))
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Просто он никогда небыл юристом у Ющенко ))))
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Ах, да-да-да...

Богдан Андрій Йосипович
Андрій Йосипович Богдан - український юрист,

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона».
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції при президентові Ющенку Миколи Оніщука.
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Ну купить как то научную степень или какой нибудь орден, никогда не было проблемой. До 2013 в Украине была сотня Героев Украины, при этом ни войны, или ещё чего либо экстрординарного не наблюдалось. У кацапов с 2 чеченский война и было меньше...
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За Богдана, можливо, і так...
Але стосовно його дружка Портнова - то ні. Інша вагова категорія...
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давал 25 лимонов ,почему разговор о 20 ? где еще 5? Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки - Цензор.НЕТ 1687
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Купол Верховної Ради

@kupolVR

@Vitaliy_Klychko
стає все веселіше... Колишній депутат
@verkhovna_rada Олександр Онищенко зробив гучну заяву, мол, мер Києва найняв вбивць для ліквідації Андрія Портнова.
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Онищенку из европейского далека , конечно, лучше знать...
но Портнов заслужил, и не один раз
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) смешно. Что-то поумнее зе компании придумать не удалось...
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НАБУ быстро в течении нескольких лет будет трудиться не покладая рук... Результат заведомо известен... Никого не посадят...
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педалька без проблем попросит воды на 4-х языках...и даже руками покажет...)
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Бьістро неси ету шутку Петросяну !
Не продешеви!
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вот и прецедент, на котором ВСЕ проявится
вся цена зеленой "порядочности" )))))))
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а при должности богдана не принятие мер к задержанию взяткодателя это преступная халатность, по меньшей мере
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Гройсман і Кличкуо будуть об'єднуватися в одну партію, в нову партію мерів на противагу "партии двух плохих ген".
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Вы как то слишком идиализируете Запад. Там интересы в первую очередь. Пока, Педалик ещё что то в украинской политике из себя представляет, с ним будут разговаривать. Если нет, красивые улыбки, похлопывание по плечу и все.
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Виталий наносит ответный удар, отбрасывая противника на канаты, чем же ответит богдан?
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Судя з діалогу, видно роботу козлорилого кріейтора фотошопера...
І нащо ти ото з кацапської клоаки, тягаєш сюди їх творчество?
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Кличко лучший мэр Киева начиная со Дня Независимости от Мордора. Не сомневаюсь, что его ЗеДэбилы сожрут используя массированную пропаганду и откровенную ложь как по ТВ, так и в социальных сетях. В итоге, оболваненное население выберет очередного вора который по-быстрому восстановит все коррупционные схемы времён Януковича. И будет все как было. ☹️
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Ну, да. Такого свинарника в Киеве даже в 90 не было....
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Я ж об этом и говорю. Вы и вам подобные врать будут везде и все время. Вы хотите Попова, а может Лёню взад? Хотите неубранный снег зимой и угроханные дороги? Получите☹️
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Не може бути. Особливо наближений до ЬІмпіратора білий та пухнастий.
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Я більше, ніж впевнений, що Богдан затримав би хабарника. Але хабаря нема і хто давав теж не говорять. Тому ця інформація є мильною бульбашкою.
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Это все не более, чем мыльная опера. Никто за Педалика из США вставать в разборку не будет.
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Я теж впевнений, що новому зебільному керівнику буде непереливки.
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Когда там Зелёный собрался в Америку? Тут оценивают дела а не разговоры. Им сказали, убрать Беню, убрать Богдана, начать реформы. Не будет этого в ближайшее время, не будет разговора. Будет продолжать в том же духе, закончит как Янукович.
С этой «новой командой» уже не хотят иметь дел. Уже турки откровенно ржали над этими «рехформаторами»🤔
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Кацапдрил, щось ти збуджений занадто...
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Как по мне. то Виталик точно вор, даже доказывать не надо. А Богдан тоже наверное вор, но это надо доказать.
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