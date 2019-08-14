 Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов. Якобы от моего имени!" - написал Кличко.
По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.
"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел из "яркими" заявлениями на пресс-конференцию?" - вопрошает мэр.
Читайте на Цензор.НЕТ: Буду обращаться в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА, - Кличко
Кличко утверждает, что хочет знать, кто именно, с каким предложением и от чьего имени обращался к Богдану. "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава.
Напомним, 30 июля на пресс конференции глава ОП Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов в интересах мэра столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению Богдана о якобы предложении ему взятки.
Также на Цензор.НЕТ: Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента
« "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава. Источник: https://censor.net.ua/n3142929»
https://www.youtube.com/watch?v=sPBNSeciEyA&feature=youtu.be
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
Богдан Андрій Йосипович
Андрій Йосипович Богдан - український юрист,
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.
На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона».
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції при президентові Ющенку Миколи Оніщука.
Але стосовно його дружка Портнова - то ні. Інша вагова категорія...
Купол Верховної Ради
@kupolVR
@Vitaliy_Klychko
стає все веселіше... Колишній депутат
@verkhovna_rada Олександр Онищенко зробив гучну заяву, мол, мер Києва найняв вбивць для ліквідації Андрія Портнова.
но Портнов заслужил, и не один раз
Не продешеви!
вся цена зеленой "порядочности" )))))))
І нащо ти ото з кацапської клоаки, тягаєш сюди їх творчество?
С этой «новой командой» уже не хотят иметь дел. Уже турки откровенно ржали над этими «рехформаторами»🤔