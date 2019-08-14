 Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов. Якобы от моего имени!" - написал Кличко.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.

"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел из "яркими" заявлениями на пресс-конференцию?" - вопрошает мэр.

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Кличко утверждает, что хочет знать, кто именно, с каким предложением и от чьего имени обращался к Богдану. "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава.

Напомним, 30 июля на пресс конференции глава ОП Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов в интересах мэра столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению Богдана о якобы предложении ему взятки.

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