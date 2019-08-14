EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  734  31
Все про:ГПУ (9270) допрос (1203) Пинчук (226) черная бухгалтерия (43)

 Пинчука вызвали на допрос в ГПУ. ДОКУМЕНТ

Олигарха Виктора Пинчука вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов. В ГПУ его ожидают 27 августа.

Повестка для Пинчука опубликована на сайте ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пинчук Виктор Михайлович, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11 ч. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 322 (тел. 200-71-36) для проведения процессуальных действий с вашим участием, в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42016000000002148 от 19.08.2016", - сказано в сообщении.

Пинчука вызвали на допрос в ГПУ 01

Информагентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники сообщило, что допрос в ГПУ связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" бывшей Партии регионов.

Напомним, в марте 2016 года народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств П.Манафорту от офшорной компании со счетом в Кыргызстане, и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Достоверность черной бухгалтерии Партии регионов подтверждена и в Украине, и в США, - Лещенко

В мае 2016 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" Партии регионов. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также П.Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Д.Трампа.

Детективы НАБУ и прокуроры САП начали досудебное расследование так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов на основании документов, переданных Виктором Трепаком, 30 мая 2016 года.

В рамках расследования данного производства 13 декабря 2016 года главе ЦИК Михаилу Охендовскому, чья фамилия и подпись фигурировали в переданных документах, было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 161 тыс. 698 долл., что в эквиваленте по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 1 млн 294 тыс. 438 грн (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани

Позднее в The New York Times вышла статья о работе П.Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Д.Трампа.

27 июня 2017 года руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что подписи П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом САП и НАБУ не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов.

Тогда же НАБУ заявило, что они и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность П.Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

Вместе с тем, в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится, что П.Манафорт в 2012-2013 годах подтвердил получение 17 млн долл. от Партии регионов. Факт получения П.Манафортом денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Читайте также: Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк. ВИДЕО

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в прошлогодние американские выборы, выдвинул обвинения по 12 пунктам в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. В частности, они обвиняются в незарегистрированной лоббистской деятельности на территории США в период с 2008 по 2014 год в интересах правительства Украины, Партии регионов и экс-президента Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3142928
 
 
 Топ комментарии
 
Та арештуйте вже їх нарешті всіх "скопом" доки не порозбігались!
 показать весь комментарий
 
вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Источник: https://censor.net.ua/n3142928
Нужны бы и Пороха вызрать только в качестве подозреваемого по делу о "черной бухгалтерии" бпп , нужно бы узнать как оплачивались всякие Андреи Полтавы , студенты с плакатами в защиту Пороха под ДБР , массовка на автобусах которая 5 лет ездила смотреть выступления Пороха
 показать весь комментарий
 
в качестве свидетеля.. Иегова? или фигова?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главного подозреваемого в качестве свидетеля?!
 показать весь комментарий
 
 
нет больше крыши в виде порошенко у шоблы олигархов
 показать весь комментарий
 
вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Источник: https://censor.net.ua/n3142928
Нужны бы и Пороха вызрать только в качестве подозреваемого по делу о "черной бухгалтерии" бпп , нужно бы узнать как оплачивались всякие Андреи Полтавы , студенты с плакатами в защиту Пороха под ДБР , массовка на автобусах которая 5 лет ездила смотреть выступления Пороха
 показать весь комментарий
 
 
Та арештуйте вже їх нарешті всіх "скопом" доки не порозбігались!
 показать весь комментарий
 
 
зачем арестовывать ,при сопротивлении на повал,Европа побурчит и согласится,что нечего было сопротивляться при задержании
 показать весь комментарий
 
 
ну свідок, це тільки початок), сподіваюсь! Пинчука вызвали на допрос в ГПУ - Цензор.НЕТ 8545
 показать весь комментарий
 
 
- Гражданин Горбушкин, мы пригласили вас по делу некоего Щукина свидетелем.
- Ой, свидетелем…
- Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу?
- Как свидетель по этому делу я могу показать все!
- Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина?
- Щукина? Щукина я вообще не знаю.
- Вот как? Так что же вы в таком случае можете показать по этому делу?
- ВСЕ! Все, что угодно!

Пинчука вызвали на допрос в ГПУ - Цензор.НЕТ 3218
 показать весь комментарий
 
 
Ты кого больше любишь Пинчука или Ахметова? Пинчука вызвали на допрос в ГПУ - Цензор.НЕТ 6429
 показать весь комментарий
 
А с какого будуна в твоем воспаленном мозгу возник данный вопрос..??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тузик,ты на вопрос отвечай,кто тебе больше корма подбрасывает в миску?
 показать весь комментарий
 
 
Понятно с какого будуна....коломойский зебобику в миску подбрасывает....и зебобик считает что так и все остальных обстоят дела...
 показать весь комментарий
 
 
что ты там тявкаешь тузик,чей корм вкусней отвечай,а то на улицу выгонят
 показать весь комментарий
 
А морду тебе...зебобику...повидлом не намазать？
 показать весь комментарий
 
 
Цей зебобік не відповідає на запитання, тому його одразу в спам.
 показать весь комментарий
 
 
К стати по пинчуку...это зять кучмоида...и кучмоид ныне в фаворе у зебобиков...так что есть вариант...что зебобикам не только коломойский...но и пинчук в миску подбрасывает....
 показать весь комментарий
 
 
та он и при петьке на кацапстан вагонные оси гнал, и очень даже баблообильно, тут сынок от папки, как грицца))....
 показать весь комментарий
 
У них в ГПУ и ДБР подпольная организация, или клуб по интересам.
 показать весь комментарий
 
ничего пинкис свою свиносявку эльзу выставит для защиты. Он ведь ненапрасно баблом ее подкачивал.
 показать весь комментарий
 
А с Мертветчуком чего так боитесь его?носитесь с ним как с писаной торбой,или он неустраняемый,неубиваемый?
 показать весь комментарий
 
у него покрышка Фсбшная, и компромат имеет на всю нашу сраную коррумпированую "элиту."
Все кто не приходит к власти его боятся трогать... нужен похоже только снайпер из бугра что бы отправить эту гниду медведчука в мир иной.
 показать весь комментарий
 
Всё это только симуляция работы ГПУ - симуляция и саботаж. Когда пинчука арестуют, вот тогда можно сказать, что ГПУ заработало и правосудие в Украине существует, а так это шоб журналистам было о чём писать да быдлу лапшу вешать.
 показать весь комментарий
 
Ніхто Пінчука не арештує, але війна олігархів вже почалася.
 показать весь комментарий
 
какое упоительное слово: "свидетель", да, петьки?? зеля так нас упаивать будет до свох восьми процентов....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх