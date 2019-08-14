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 Российским ученым запретили общаться с иностранными коллегами без разрешения министерства

Министерство высшего образования и науки РФ разослало рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.

Приказ, ужесточающий правила контактов с иностранцами, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

На встрече с иностранцем, говорится в документе, должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время, следует из приказа, возможны только с разрешения руководства. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Кроме того, в рекомендациях Минобрнауки говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

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Этот пункт, указывает заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки, "вызывает особое недоумение". Означает ли это требование, что теперь, например, у участников международных конференций придется "отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)", пишет он.

В администрации президента РФ предписания назвали "перебором".

"Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют. Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В пресс-службе Министерства высшего образования и науки РФ поясняют, что приказ носит "рекомендательный" характер. В ведомстве считают, что он отражает общемировую практику.

"Рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, — заявили в министерстве. — Данный приказ ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ".

Источник: https://censor.net.ua/n3142927
 
 
 Топ комментарии
 
ПУСТЬ УЖЕ ЗАБОР СТРОЯТ ВОКРУГ СЕБЯ
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и с женами спать тока по письменному разрешению политрука.
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И загранпаспорта только для членов кооператива "Озеро" - во всем мире станет легче дышать.
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щаз. мордва будет строить забор вокруг себя. а как через него будут расползаться по соседям монголоидные свинособаки?
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и с женами спать тока по письменному разрешению политрука.
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Перед цим треба за власний кошт встановити у всіх житлових помешканнях (квартири, ізби тощо) системи відео- та аудіоспостереження, в тому числі у санвузлах, коморах, на антресолях тощо. А потім так, дозвіл на секс із спостереженням співробітником ФСБ (лише в місіонерській або ракоподібній позі - пестощі, рольові ігри та інші незкріпні аберації неприпустимі).
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и даже не смотреть на обьект.
трах тибидох по бысряку и бегом на работу реакторы взрывать...
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наче в них які ідеї є..
чергова росіска тупість. краще би полум'я в Сибіру гасили.
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Совок...махровый савок....коим в принципе паРаша и является...
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Скоро ми матимемо таку ж систему. А ще ліквідують безвіз, бо Макрон не потрібний Зевладі.
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Добре!
Чому увага саме на Макроні і звідки взагалі такі припущення?
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Тому, що заява про Макрона не є простою помилкою. Не віриш мені, то запитай у досічених дипломатів про наслідки такої заяви.
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Тобі не зрозуміло, що на цю заяву зреагують усі європейські лідери? Звичайно, що Макрон має великий вплив на прийняття рішень про безвіз, але його солідарно підтримають інші лідери країн ЄС.
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Я тоби дав пораду про дипломатів. Не віриш мені, то у них запитай. Я цю кухню трохи знаю.
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Єстлі ліквідують безвіз, так потім ся може стати же ліквідують зевладу. Хто то пробога в Українє потребує?
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Что бы россия не делала, у нее всегда получается 37 год
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Что бы русак не делал, у него всегда получается петух из говна....
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В Пітєрє горить-палає БЦ ;чЛєнінград;.

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дни руцкого августа в питере. жжот он в этом году там не па децки! ))
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Почему только в августе? У русака всегда всьо в руках горит... если хочешь где нибудь пожар устроить, пошли туда русака, и на спичках можно съэкономить....
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а шо там у них в прогнозе, ветер не намечается?
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А ти теж саме пропонуєш. Не роби із себе європейця.
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Репресії без розбору та відміну свободи слова, а це і є срср.
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І хто тебе вже зарепресував? Невже Зе'біли?
Якщо це так, то хоча б розкажи... Гадаю, буде цікаво...
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Ви постійно цього вимагаєте. Тому не роби вигляд, що цього не було.
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ну что тут скаэать - идиоты.и они еще называют себя учеными.
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А это шоб никто не знал шо они идиоты...
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а вот вам в анегдот.. эти твари человееский не панамаю.. за шо уважаю государство Израиль.. они за своих не скромничают
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Інтел, Майкрософт, ну прямо 30/24 воруют разработки козломордих кулибинов...
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***

Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995, Ю. Нестеренко
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#Да сpамные сpаки вечеpом в баpаке - тож подходит.
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Должны присутствовать два рос.ученых одни из которых - сотрудник фсб."Железный занавес" готов.Ждем команды.
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Алі, дістали зелені чортики по ночах? Не треба було товаришувати з зеленим змієм.
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Ви тільки запитуєте чи також відповідаєте?
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А ведь заметь,сам сказал)) Змей зелёный,...не синий,не красный,а именно зелёный?))
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Звичайно зелений, як і партія зелена.
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"Вперед, в прошлое". Уже и за бдительность базар пошел, "враг не дремемлет". Верной дорогой идете, товарищи. Флаг вам в руки.
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Знаходив якось в мережі (є також у вигляді скріншотів):
Инструкция КГБ СССР, поясняющая как обнаружить вражеского шпиона

Оці ознаки шпійона звучать особливо зкріпно (якісне самоопускалово совків вийшло):
Внешний вид: всегда подтянут, аккуратен, проявляет качества культурного, необычно вежливого, чинопочитающего человека, что не всегда присуще нашему рядовому труженику.

Услужлив, предупредителен, особенно по отношению к женщине (встаёт если в комнату вошла женщина, при встрече снимает шляпу, редко обменивается рукопожатием).

Выработанная привычка на производстве работать только хорошо (за границей плохая работа хозяину не нужна).

В быту и на работе ведёт себя сдержанно, не допускает аморальных поступков, прогулов и других нарушений, избегает общения с лицами, скомпрометировавшими себя (пьяницами, уголовниками и т.п.).
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) в армии у каллеги-радиста, как то обыск в кунге с радиостанцией (по сути он там обитал) шмон штабисты затеяли (видать с перепоя). ну гражданка, дембельская парадка, альбом,..... всё - одна типовая фигня. но нашли страшное - англо-руцкий, руцко-аглицкий словарь!!! он шоб время в армии зря не пропало, аглицкий словзапас хотел нормально поднабить. на следующий день прискакал комитетчик с управы. после допроса - пацан был даже не красный от слёз, а белый. коротко сказал, шо приклепалсо - зачем тебе хотеть хорошо знать язык? страна закрыта, общатся в жизни на нём нескем,..... карочи - хотел связаться с западом, используя казённое имущество и шо то передать!!! подписываться, рука пацана устала.
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Мій однокурсник (КПІ, 70-ті роки), син офіцера ЗГВ, кілька років жив у Східній Німеччині. ******** британський рок, вивчав англійську мову біля радіоприймача. Одного разу його викликала до свого кабінета викладачка англійської і сказала таке "Олександре, не бравуйте бездоганною вимовою та знаннями фраз, які виходять за межі програми. Розумієте, я буду зобов'язана "дати сигнал". А якщо я не "дам сигнал", то у вашій групі знайдеться людина яка це зробить, а я через вас можу постраждати".
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да, было такое, в каждой группе был человек это делавший. во второй половине 70х,начале 80х мы это уже знали. тоже было и в каждом т.н. "рабочем коллективе".
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Не... Ну прикольно же... Приказ, носящий характер рекомендации... Сами то поняли, что сморозили?! Днище.
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Щоб не видали держтайну що всі їхні досягнення вкрадені в когось, але в рукожопих і вони не працюють.
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А Зе команда хоче приєднати нашу країну до них.. або зробити Україну копією Білорусі.
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Возрадуемся тому, как хреново живётся кацапам, шобы свои собственные косяки было легче проглотнуть!!! Ну-ну...
омеляны, парашенки, медведчуки, кононенки... сейчас довольно улыбаются. Они таки распылили нацию на кучки разрозненных дИбилов, которые радуются чужим бедам.
Свои "досягнення" рассыпаются на глазах, бо сделаны из говна и палок, но зато мы себя успокоим чужими негараздами. Ну-ну...
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Не усіх дебілів ти перерахував, але щось є у цьому.
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Краще би головних дебілів написав🤔
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У нас с тобой эти личности разные, что сути моей мысли не меняет.
Нас умело стравили друг с другом. А под шумок нашей драчки всегда легче воровать и обогащаться.
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Якщоу нас це різні особи, то і тебе "стравілі".
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боюсь шо сэсэсэсэру даже поденок путин не хочет... его бы просто там растреляли
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давно уже пора снизить ету обжираловскую планку с трех колосков до одного!
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"ученые россии" - це хто, академіки кадиров і гундяєв, да кацапський Ілон Маск - дімон рагозін? Російським вченим заборонили спілкуватися з іноземними колегами без дозволу міністерства - Цензор.НЕТ 9927
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пральна бо видадуть пратівніку тайну лєпкі пітуха супостати...
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Сам по себе очередной монгольский гэг - это поржать с недоделанных ..Но это опять же в 1538-й раз - для потребления кацапской тупнёй. Смысл этого - только один - " мы такие мощные..мы такое изобрели..ууууууу!все дрожат и хотят у нас ЭТО украсть.Мы очень сильные благодаря царю!" И всё! И на этом - всё..К тому же нужно "загасить" этим пожар в Сибири и ядерный бабах на испытаниях "суперсверхмега говна" которым ******* пугало США и которого на самом деле нет даже в единичном варианте в самой параше а по миру нет - потому что это совершенно дебильная идея и нерабочая..только кацапам что бы это понять нужен другой уровень развития , уровень технологий и количество серого вещества в черепе..и пока этого не случится - они будут травить всякими токсинами. радиациями и химией своё быдло , жечь лес, обогревать тайгу газовыми " вечными огнями" со скважин которые обеспечивали другие страны а теперь просто это горит в воздух..бесплатно...и воровать деньги на " проектах катастроф". Вот теперь очередная "утка" в стиле " никому не рассказывайте секрет наших обосранных туалетов на улицах. и незаводящихся жигулей которые мы ******** у итальянцев и обосрали, "уралов" которые мы ******** у BMW и обосрали, смартфонов которые сожрали бабло и лежат в мусорках, замены Гугла - "Авроры" с которой даже сдержанные китайцы послали нас ***** и пошли мириться с амерами, "российской лазерной пушки " из канализационной трубы 50 мм и надувных танков и самолётов" Ну что ж ..территорию которая доживает свои последние десятилетия перед жесточайшим кризисом системы и катастрофой отдельных человеческих судеб - можно только пожалеть. юродивые...
P.S. :
- Беримор, что там за шум за окном?
- Геи маршируют за свои права..сэр..
- А им кто то запрещает вести свой образ жизни?
- Нет сэр..
- Так почему же они шумят?
- ******** сэр..
Так и кацапы - " дебилы..сэр..."
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Пока-что кизда моржевая делает все правильно, им главное не мешать, как и в случае с СССР!
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Кто знает кто знает.... главное чтобы они нашу планету не отравили и не сожгли если им не мешать....
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коцапы думают что у них есть что украсть в плане науки?
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