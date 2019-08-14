 Российским ученым запретили общаться с иностранными коллегами без разрешения министерства

Приказ, ужесточающий правила контактов с иностранцами, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".
На встрече с иностранцем, говорится в документе, должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время, следует из приказа, возможны только с разрешения руководства. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.
Кроме того, в рекомендациях Минобрнауки говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".
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Этот пункт, указывает заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки, "вызывает особое недоумение". Означает ли это требование, что теперь, например, у участников международных конференций придется "отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)", пишет он.
В администрации президента РФ предписания назвали "перебором".
"Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют. Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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В пресс-службе Министерства высшего образования и науки РФ поясняют, что приказ носит "рекомендательный" характер. В ведомстве считают, что он отражает общемировую практику.
"Рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, — заявили в министерстве. — Данный приказ ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ".
трах тибидох по бысряку и бегом на работу реакторы взрывать...
чергова росіска тупість. краще би полум'я в Сибіру гасили.
Ти чому почав пиячити?
Чому увага саме на Макроні і звідки взагалі такі припущення?
чЛєнінград;.
(ніт)
Якщо це так, то хоча б розкажи... Гадаю, буде цікаво...
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко
Инструкция КГБ СССР, поясняющая как обнаружить вражеского шпиона
Оці ознаки шпійона звучать особливо зкріпно (якісне самоопускалово совків вийшло):
Внешний вид: всегда подтянут, аккуратен, проявляет качества культурного, необычно вежливого, чинопочитающего человека, что не всегда присуще нашему рядовому труженику.
Услужлив, предупредителен, особенно по отношению к женщине (встаёт если в комнату вошла женщина, при встрече снимает шляпу, редко обменивается рукопожатием).
Выработанная привычка на производстве работать только хорошо (за границей плохая работа хозяину не нужна).
В быту и на работе ведёт себя сдержанно, не допускает аморальных поступков, прогулов и других нарушений, избегает общения с лицами, скомпрометировавшими себя (пьяницами, уголовниками и т.п.).
омеляны, парашенки, медведчуки, кононенки... сейчас довольно улыбаются. Они таки распылили нацию на кучки разрозненных дИбилов, которые радуются чужим бедам.
Свои "досягнення" рассыпаются на глазах, бо сделаны из говна и палок, но зато мы себя успокоим чужими негараздами. Ну-ну...
Нас умело стравили друг с другом. А под шумок нашей драчки всегда легче воровать и обогащаться.
P.S. :
- Беримор, что там за шум за окном?
- Геи маршируют за свои права..сэр..
- А им кто то запрещает вести свой образ жизни?
- Нет сэр..
- Так почему же они шумят?
- ******** сэр..
Так и кацапы - " дебилы..сэр..."