 "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Несмотря на то, что на сегодняшний день партия "Слуга народа" не направляла другим политическим силам предложений по коалиции в парламенте, можно сделать вывод, что она планирует создать однопартийное большинство в Верховной Раде девятого созыва. Это первый случай в истории Украины, когда одна партия может взять на себя полную ответственность за формирование парламентского большинства, и именно поэтому для обеспечения эффективной работы парламента важно четко соблюдать его регламент и принципы профессионализма", - говорится в сообщении.

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Руководствуясь именно такими подходами "Европейская Солидарность" предлагает, чтобы ее представители возглавили четыре комитета:

- по вопросам национальной безопасности и обороны - Михаил Забродский;

- по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины - Олег Синютка;

- по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.

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Высокий уровень профессионализма и опыт наших представителей обеспечит эффективную работу комитетов, подготовку качественных законопроектов и реализацию стратегического курса развития государства, отметили в партии.