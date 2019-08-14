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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них

Партия "Европейская Солидарность" заявляет, что партия большинства "Слуга народа" должно неукоснительно соблюдать требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Несмотря на то, что на сегодняшний день партия "Слуга народа" не направляла другим политическим силам предложений по коалиции в парламенте, можно сделать вывод, что она планирует создать однопартийное большинство в Верховной Раде девятого созыва. Это первый случай в истории Украины, когда одна партия может взять на себя полную ответственность за формирование парламентского большинства, и именно поэтому для обеспечения эффективной работы парламента важно четко соблюдать его регламент и принципы профессионализма", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Руководствуясь именно такими подходами "Европейская Солидарность" предлагает, чтобы ее представители возглавили четыре комитета:

- по вопросам национальной безопасности и обороны - Михаил Забродский;

- по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины - Олег Синютка;

- по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.

Читайте также: Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков

Высокий уровень профессионализма и опыт наших представителей обеспечит эффективную работу комитетов, подготовку качественных законопроектов и реализацию стратегического курса развития государства, отметили в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3142924
 
   
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А в вертолет за волосы и нахрен в Польшу не хочет Петя ,как он поступил с Саакашвили? "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них - Цензор.НЕТ 8028
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Продолжай испражняться, а то запор случится! "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 4610
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Восьмипроцентні "песики" можуть йти "лісом".................
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могут идти или не могут это как суд решит "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них - Цензор.НЕТ 3225
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при владі Зе білятка, в яких з пуйлом бізнес горить. а тут ще на додачу армія, ветерани,нацбезпека...тим паче будь яка кухарка та фотограф зі слуги народа може бути асом в питаннях армії та нацбезпеки. це ж вам не бойовий генерал-лейтанант забродський та не менш відома волонтерка зінкевич
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Подзабыл, в Петиной Раде у оппозиции сколько было комитетов?
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вот туда и может записать свой комитет Петя "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 7278
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Так Петина Солидарность даже не оппозицию не катит. Третьи на очереди.
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«Я и моя команда… молодая… что-то делаем… важное…»--скаже президент
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Странно, во времена Петра Порошенко, они не одного комитета оппозиции не отдали. Такое даже Януковичь себе не позволял, а тут что совесть проснулась? Или карман худеть начал?
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При распределении комитетов тогда был в оппозиции только кремлёвский блок. А это не оппозиция, а откровенные враги, поэтому комитеты пусть себе выбирают в гос. думе.
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и много этих врагов было посажено при великом патриоте пэппо..?
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Я посмотрю сколько врагов будет посажено при Зю.
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Разве что комитет уборщиков и дворников по уборке в ВР.
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Порошенковцы и метлы с ведрами уворуют крысята "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 2225
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5 лет народ Украины наблюдал профессионализм БПП, которые теперь Европейская Солидарность, так что на скамью запасных "порошенковцы".
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Я не для того голосовал за СН , шоб какому-то ПЕСу комитеты раздавать .
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Добрий комент)
Зараз він назбирає безліч порохоботів "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 487
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А зачем петюшкам коммитеты, чтоб продлить саботаж еще на 5 лет? Даже заместителей их не должно быть!!!

У порохоботов две недели осталось лепить горбатого, потом как жены декабристов в сцылку на рудники!!!!
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Лучше всех на передовую на Донбасс, пусть кровью искупляют свою вину.
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Ти що, забув, всі порохоботи разом з Петром виїхали до Ростову ще 31 березня.
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Ну и где пропорциональность если они хотят забрать 4 комитета из 22 имея только 25 депутатов из 425.
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95 квартал просит зрителей на День Независимости позвать зебобу в Сумы на фестиваль -тут их полностью поддерживаю, пусть и вони его в Киеве в этот день не будет...
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Це дійсно професіонали - фахівці... А у складі «аум - зєсвідки сцикуна» справжня порожнина з розумними людьми...
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???????????? А шо,сцикун мало аналізів насцяв,шо ВОНО ще й свідки треба,кацапе? "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 6749
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"парламентский спецназ" пытается ворваться в комитеты.
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Комитет ВР по шоколяду отдайте Пэце .
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Запросто! Але на зоні таких комітетів нема.....Хай почекає років з 20 поки випустять. "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 101
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Так никто ж и не против, только пропорционально-8% БПП
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Тобто, є тільки коврик від якогось крісла? "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них - Цензор.НЕТ 3610
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ПЕС ще мало поцупив за п"ять років і знов хоче комітети? Тільки до комітетів їх можна допустити лише позбавивши недоторканості.
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Это типа порошенко хочет чтоб в ВР было и пропорционально и 4 его, т.е. если 8%-4комитета, то всего должно быть 4/8*100=50 комитетов ? Они что сдурели ?
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