 С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел:
- вблизи Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкой, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Новогнатовка, Авдеевка. На протяжении прошедших суток потерь с нашей стороны не было.
Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 тяжелое телесное повреждение, 7 краж, 1 мошенничество, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 8 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 21 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 206 человек и 2 560 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 29 лицам.
пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
Между тем, официальной аргументации прекращения финансирования не предоставляется.
Отмечается, что ГП «ХКБМ им. А. Морозова» занимается разработкой ряда перспективных образцов бронетехники для украинского войска.
«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и может получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», - сообщили в «Укроборонпроме».