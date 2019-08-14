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 С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел:

  • вблизи Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте: За минувшие сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкой,  Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Новогнатовка, Авдеевка. На протяжении прошедших суток потерь с нашей стороны не было.

Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 тяжелое телесное повреждение, 7 краж, 1 мошенничество, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 8 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Читайте: Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 21 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 206 человек и 2 560 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 29 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3142920
 
 
 Топ комментарии
 
Потерь нет? Зато почти каждый день мы хороним Воинов! Раненный боец - это уже потеря, а нам это преподносят под видом "потерь нет"! И эта брехня уже приобретает системный характер ...
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С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8733

пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
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Де - зустрічним вогнем українські воїни знищили...??! Такого не було з початку російської військової агресії! Це для для цього всім русскім мірам усували від влади Порошенка?!
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Клятий барига продовжує заробляти на крові...
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Потерь нет? Зато почти каждый день мы хороним Воинов! Раненный боец - это уже потеря, а нам это преподносят под видом "потерь нет"! И эта брехня уже приобретает системный характер ...
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С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8733

пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
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Та чого вже там... Word Replacer робить новини чесними:

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6365
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Бомба! Але ж до зєлібобів не дійде відкрити картинку і прочитати, та й ніколи їм... Вони там ротердамщиків в тюрму садять.
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Де - зустрічним вогнем українські воїни знищили...??! Такого не було з початку російської військової агресії! Це для для цього всім русскім мірам усували від влади Порошенка?!
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Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что Министерство обороны Украины прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники на ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова »(ХКБМ им. А.Морозова).
Между тем, официальной аргументации прекращения финансирования не предоставляется.
Отмечается, что ГП «ХКБМ им. А. Морозова» занимается разработкой ряда перспективных образцов бронетехники для украинского войска.
«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и может получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», - сообщили в «Укроборонпроме».
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так пишуть про обстріли ВСУ. ніби стріляли сліпі по деревах
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І ні одного зєлібоби... Тиша. Як на цвинтарі...
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