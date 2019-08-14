 Дело "Роттердам+": двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так 14 августа суд избрал меру пресечения для генерального директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного в виде залога 10 млн грн. Кроме этого подозреваемым объявили еще одного топ-менеджера компании — директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Ему заседание суда пока еще не назначили.

Отметим, что менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн ($738 млн) из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

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Напомним, 8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", среди которых два менеджера компании ДТЭК.