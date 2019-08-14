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Все про:НАБУ (2830) ДТЭК (89) Роттердам+ (29)

 Дело "Роттердам+": двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения

Национальной антикоррупционное бюро Украины уведомило о подозрении двух топ-менеджеров компании "ДТЭК", принадлежащей Ринату Ахметову. Одному из них суд избрал меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так 14 августа суд избрал меру пресечения для генерального директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного в виде залога 10 млн грн. Кроме этого подозреваемым объявили еще одного топ-менеджера компании — директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Ему заседание суда пока еще не назначили.

Отметим, что менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн ($738 млн) из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко

Напомним, 8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Источник: https://censor.net.ua/n3142919
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро и до этих очередь дойдет.
Дело "Роттердам+": двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения - Цензор.НЕТ 9081
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-Як же добре, що є завжди під рукою черговий "зіц-прєдсєдатєль Фунт", - подумав Ринат Леонідович.
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Вот когда перестанет война на Донбассе? А когда её перестанут финансировать такие как Ахметов и Порошенко..через свои банки и счета.
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ну это будет слишком жестко - Гонтарева говорит, что у Коломойского и часы наручные заложенные Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 6005
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Цікава сентенція... Війну на бамбасі розвязали Ахмєтов і Порошенко. Маларосе, ти часом не заблукав? Тобі на горловка.тудей, твої там...
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Пока порося был при власти - он торговал на крови.
Теперь Зе подсел на эти финансовые потоки.
Как шефнер сказал, не подумав - с целью обаготится развязали войну....
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Всіх їх потрібно саджати! Підбарижників клятих!
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Того Андрущу придушать як непотріб.
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не самого Андрія, а вато- троля, який ховається під ім'ям атовця.
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Коли повертатимуть переплачені гроші споживачам?
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Бєня із вкрадених 5,5 млрд баксів заплатить🤗
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не хвилюйтесь!
гроші за переплату знайдуть .... у ваших кішенях
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у країні, яка живе за феодальними поняттями, ніхто нічого відшкодовувати плебсу не буде..
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выпускники трускавца посчитают, великие финансисты
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Выпускники Трускавца без ошибок двух слов связать не могут . ! . - пЕтання ,, мИне , и т.д.
Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 9638 ..
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****! Это дикий трешь! Когда "такое" "Може щось постарається зробити", становится страшно за страну. Оно хоть в школе училось? Или так, букварь скурило.
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по части петтань пусть обращается в ЗЕофис - там собраны все єсперты по этому щекотливому вопросу Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 5583
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Гарвардский выпускник Оксфордского колледжа Трускавецкой школы бизнеса Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 5284
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а когда сядет люля за ущерб государству, тоже за газ переплатили в сто раз больше
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Читая коменты понимаешь насколько был прав Эдгар По говоря: - "Мнение большинства всегда ошибочно, потому что большинство людей - идиоты."
Итак, Роттердам + закончился 1 июля введением рынка электроэнергии. Цена на электроэнергию уменьшилась? Нет. А почему? А потому что она, эта цена, и есть реальная. Никому в голову не приходила такая простая мысль? Хотя откуда мысли в дерьме? К сожалению большинство народа в нашей стране конченые совки, дрочащие на низкие тарифы, колбасу за 2,20 и мечтающие о том, что кого то, более успешного чем они, убожества, посодют и все отберут. Кстати, никак не могу понять, как отразится на благосостоянии пересичного люмпена, тот факт что посодют Ахмета? или Пороха?
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У кретинів немає мозку, щоб розуміти очевидні речі...
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А як мені один дебіл Гена сьогодні писав, що готовий страждати, бо головне щоб я страждав? Я його запитував що він знає, але було мовчання.
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а ці топи звісно ж з гудком не знайомі? і кінцевого бенефіціара ніхто не знає?
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Зєлібоби, там в новині про обстріли наших військових немає ні одного з вас, маларосів... Зато тут, героїчно розмазуючі зелені шмарклі, ви вирішуєте долі олігархів.
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Вот ***** государство! Значит государству нанесен ущерб, а то что всем жителям Украины и предприятиям , которые платили по этому роттердаму+++++, ни ку ни я не нанесено ущерба, а там суммы гораздо больше! Вот падлюки все таки!
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як я вас, соєвих, гівнюків, не люблю=)))
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Так... И что антимонопольный комитет, его руководство, имеет какое то к нему отношение?
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тю.. ти де живеш. у нас всє імєют всєх..=))
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пора сажать с полной конфискацией.Но главное посадить лидера ОПГ !!!
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а перед посадкой научить мовою розмовляти=)
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