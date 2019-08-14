 20 августа ВСП рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

Соответствующий анонс размещен на сайте Высшего совета правосудия, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа 2019 в 10:00… Будет проводиться онлайн-трансляция заседания ВСП", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что ходатайства о временном отстранении указанных трех судей от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности поступили от заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.

Вопросы отстранения от исполнения обязанностей судей Вовка, Погрибниченко и Шепитко указаны в повестке дня заседания в качестве трех первых пунктов из 13.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.