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Все про:армия (7501) танк (661) Харьков (4393) Укроборонпром (749)

 Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ

В Харькове на Государственном предприятии "Харьковский бронетанковый завод", который входит в Госконцерн "Укроборонпром", успешно завершен регламентированный ремонт и модернизацию 10 танков типа Т-64БВ для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Весной текущего года эти боевые машины прибыли из района проведения боевых действий на Донбассе в достаточно удовлетворительном состоянии. В течение нескольких месяцев специалисты предприятия выполнили значительный объем работ: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

По словам руководства предприятия, с начала 2014 года харьковскими танкоремонтниками уже отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тепловизоры и спутниковая навигация: "Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас в цехах ремонтируют другую большую группу бронетехники типа Т-80. Планируется, что уже в октябре, после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний, эти танки также направят в боевые части ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142914
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по заставкам с ЦН, тут редакторы не слишком заморачиваются с фото. Могут влепить шо попало.
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В Идлибе сбили очередную Сушку, пилот попал в плен.
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не привычно слышать, что это произошло без шоу, где гарант, разрывая на себе масхалат, бронежилет и вышиванку, благодарил себя лично, за отремонтированную за государственные средства технику..
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порошенко ледве зміг відновити елементарну функціональність ХБТРЗ, який виключно ремонтує вже модернізовані танки Т-64БВ і не робить складних робіт по модернізації Т-64Б до рівня Т-64БВ бо просто не може це робити - немає верстатів та обладнання, немає фахівців, персонал абсоютно проросійський і не хоче працювати! Зовсім інша ситуація на львівському ЛБТРЗ, які самі без допомоги держави перейшли з модернізації Т-72 та модернізацію Т-64Б до рівня Т-64БВ і навіть більше! На прикладі двох заводів видно де потрібно розвивати виробництво - на Західній Україні, там де патріоти будуть працювати цілодобово, щоб ЗСУ отримало танки найвищої якості, а кацапи в Харкові тільки горілку жруть і ніхера не роблять!
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В мене вся надія на Бога, але християни мають допомагати людям через яких Бог реалізовує свою Волю.
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...надейся, потому что надеяться на медицину тебе уже не приходится... Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ - Цензор.НЕТ 9094
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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Якось вони не так виглядають як львівські.
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А як вони повинні виглядати на конвеєрі для збирання?
Фото ж з цеху, а не готової машини.
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Судя по заставкам с ЦН, тут редакторы не слишком заморачиваются с фото. Могут влепить шо попало.
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На фото не Т-64.
По величине катков судите.
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А ещё точнее на фото 80-ка именно с газотурбиной, судя по решётке сзади.
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В Идлибе сбили очередную Сушку, пилот попал в плен.
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Ну відріжуть голову черговому кацапу на камеру...
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то вроде сирийский кацапоплан.
чем именно и как его приземлили нигде не нашел.
Hardline rebels in Idlib claim they shot down a Syrian regime Sukhoi 22 warplane on Wednesday.
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10 отремонтированных танков вместо сотен новых которые должны печататься во время войны как пирожки? Мощно, мля
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За какие шиши, на деньги с 1 нового танка можно модернизировать 10 старых которых еще полно на хранении.
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старый это металлолом как и бмп и бмд..коробка общая могила так и танк он разлетается как раскривушка..
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Надо знать простую вещь. В Харькове есть танко-ремонтный завод, давно. И есть завод им. Малышева. Который всегда изготавливал новые танки. Сейчас реально тут модернизируют. Это два разных завода. Скорее всего речь идёт о танко-ремонтном.
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...чем танчики "комментировать", лучше бы к школе готовился, учебный год начнется скоро... Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ - Цензор.НЕТ 5575
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не привычно слышать, что это произошло без шоу, где гарант, разрывая на себе масхалат, бронежилет и вышиванку, благодарил себя лично, за отремонтированную за государственные средства технику..
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"Шоу" с передачей армии оружия то плохо, а шоу с увольнением лесников отличное шоу)
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шоу это вообще достаточно примитивно..не фанатею ни от каких..но пафосно выдавать достижения государства лишь за свои личные, считаю вершиной болезненной самовлюблённости и неадекватности..
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та не не правильно--должен быть один торт и 1000 передали а это так..
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Головне пофарбувати і всьо зер гут. Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ - Цензор.НЕТ 4187
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Мабуть нова влада залишить цей завод без замовлень, а далі ліквідація заводу. Армія стає непотрібною.
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Уявляю цю середину. Особисто таке я вже проходив, тому впевнений що так буде.
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