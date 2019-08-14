 Российский суд отказал украинскому политзаключенному Кольченко в УДО

Решение отказать в удовлетворении ходатайства принял суд города Копейск Челябинской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Выездное заседание состоялось в колонии №6 в Копейске 31 июля, но о его результатах стало известно только сейчас.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мать уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня содержать. Кроме того, в силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и — что немаловажно — материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать", — отметил политзаключенный.

Он также просил суд учесть, что с момента его задержания числится на контроле у медицинских работников СИЗО и ИК-6 по причине дефицита массы тела.

"Устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно. Таким образом, эта проблема может перерасти в хроническое заболевание и иметь необратимые последствия", — добавил Кольченко.

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Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Свой отказ суд мотивировал тем, что имеют место нарушения режима в колонии со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда исключительно политическим решением. Правозащитники подали апелляцию в Челябинский областной суд. Рассмотрение апелляции должно состояться в течение месяца. Но перспектив правозащитник не видит. Николай Щур также отметил, что "пока нет возможности зацепиться за что-то в формулировке отказа суда, чтобы обратиться в ЕСПЧ".

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.