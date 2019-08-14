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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Голомша (21) зарплата (1887)

 Замгенпрокурора Голомша, восстановленный в должности после люстрации, требует зарплату за 5 лет

По словам замгенпрокурора, у него нет "заводов-пароходов", и лишать его зарплаты было "несправедливо", потому что "на эти деньги живет его семья.

Об этом Николай Голомша сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

На вопрос, когда он планирует вернуться на рабочее место, Голомша сказал, что не успел еще обдумать этот вопрос, так как сегодняшнее решение Окружного админсуда Киева стало для него неожиданностью.

Вместе с тем он подтвердил, что собирается требовать выплаты зарплаты в ГПУ.

"Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов. У меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить, потому что я на это живу", - сказал Голомша.

Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора

В ГПУ сказали, что пока не комментируют эту тему, потому что еще не получили решение суда.

В среду, 14 августа стало известно, что Окружной административный суд Киева принял решение признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя генпрокурора и постановил восстановить его в должности.

Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он был уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации). В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности. В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации. В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

Также на Цензор.НЕТ: Детей люстрированного прокурора Голомши назначили на высокие должности, - Центр противодействия коррупции. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142906
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко! Зупинись уже накінець!
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Їла жаба гадюку... Зам генпрокурора часів януковича жив на зарплату...

Б..ть я чесно противник розстрілів... але бачу, що по іншому ніяк...
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тепер зебілів будуть лошити так же безпардонно, як кацапські феодали своїх ватних холопів. зебіли зробили це разом!
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Може дешевше буде віддати йому якусь районну прокуратуру? В користування? На ті ж 5 років? Думаю, що він погодиться
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Кто его востановил - тот ему пусть и оплатит. А с народа хватит!
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А если через суды восстановятся все чиновники кого выгоняет с работы зеленский и потребуют зарплату? Будет жопа!
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Не будет. Зеленский пока только одного лесника уволил. Но и это не точно. Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років - Цензор.НЕТ 3178
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БЛ....... дь, на должностях никакой работы, выгонят, все равно платят. Во пристроились.**........ое стойло.
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Не нервничай. Очередь из народа на эти должности никогда не оскудеет.
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Гавкайте один на одного.Розважайтесь.А риги тим часом повертаються.
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Ничего не скажешь, "плодотворно" поработали следователи прокуратуры, что этот крендель не только восстанавливается на прежней должности, но и хочет отгрести бабла за 5 лет ничего неделания! Ну а суд,- это вообще полный восторг! За каждое такое "решение" отстреливать сначала по пальцу, а если не образумится,- дойти до головы. В той голове ничего кроме ваты все равно нет.
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"Советский суд" самый гуманный. Мы же сами этого хотим. А если сам попал в беду, а суд честный? Вот проблема.
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При восстановление в должности..по решению суда... выплата зарплаты за вынужденный прогул обязательна...так велит закон....
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Спершу приняли юридично не довершений закон про "люстрацію", потім незрозуміло навіщо позвільняли по ньому посадовців яких можна було просто звільнити по кзоту, а тепер українські платники податків мають розплачуватись за халтуру чиновників-ідіотів. Нехай йому кретин Ярема платить із своєї "заробленої" пенсії йому теж за п"ять років "накапало" будь здоров.
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Да пусть платят, но без увеличения финансирования ГПУ. Пусть Лу платит со своего фонда .
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Пусть ему Ярема платит! Это этот кретин накосячил, мог просто сместить и назначить рядовым прокурором в Мухосранск!
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Ребята, с вашими псевдо рехформами от вас отворачивается Европа, еще чуть - чуть и отвернется остальной мир,от этой коррупции в судах уже тошнит.
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помню эту мразоту Голомшу.. глава клана коррупционеров таможенников, ментов, прокуроров: он, его братик, сыночек Андрей и дочька Марьяна... редкостные твари..
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Иди в прокуратуру если всё знаешь. Не будем деньги платит негодяю.
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наивный!.. ты вообще трезвый, что б такое писать?!.. да меня сотрут в порошок "по беспределу"!!!
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Настав час люструвати барижних люстраторів.

Готуйтесь падлюки!............ Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років - Цензор.НЕТ 5941
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Зебобики заплатят..они теперь все сплош богатые...эпоха бедности то закончилась...скинутся и заплатят бедолашному...
Он ведь такой же пострадавший от порошенсковской хунты как и богдана....богдану ведь с той же самой мотивировкой на работу в АП взяли....что и этого товаришЧа в должности восстановили....
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сумлінні налогоплатники за все сплатять,українців тримають за дурнів.
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вот сцуки! То ноют , что зарплаты маленькие, условия труда тяжелейшие, то суку поганой метлой хрен выкинешь, вцепился , как банный лист за задницу!
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