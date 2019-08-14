 Замгенпрокурора Голомша, восстановленный в должности после люстрации, требует зарплату за 5 лет

Об этом Николай Голомша сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

На вопрос, когда он планирует вернуться на рабочее место, Голомша сказал, что не успел еще обдумать этот вопрос, так как сегодняшнее решение Окружного админсуда Киева стало для него неожиданностью.

Вместе с тем он подтвердил, что собирается требовать выплаты зарплаты в ГПУ.

"Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов. У меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить, потому что я на это живу", - сказал Голомша.

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В ГПУ сказали, что пока не комментируют эту тему, потому что еще не получили решение суда.

В среду, 14 августа стало известно, что Окружной административный суд Киева принял решение признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя генпрокурора и постановил восстановить его в должности.

Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он был уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации). В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности. В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации. В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

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