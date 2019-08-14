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 Политика Украины
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Все про:МИД (5095) отставка (2438) Зеркаль (205)

 Зеркаль планирует уйти из МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о намерении завершить свою работу в Министерстве иностранных дел.

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", - заявила Зеркаль.

"Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше", - подчеркнула она.

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При этом на вопрос, планирует ли она работать в посольстве, Зеркаль ответила, что "не заинтересована покидать страну".

"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила она.

Также заместитель министра сказала, что после того, как заняла должность замглавы МИД, не получала предложений о новом трудоустройстве.

"Понимаете, когда вы пять лет занимаетесь какой-то проблематикой, вы какие-то дела завершаете, какие-то - ставите на курс логического завершения. И оставаться с этим - неинтересно. Я понимаю, что возвращаются многие мои коллеги, которые могут завершать дела, которые мы начали", - сказала Зеркаль.

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В этой связи она сказала, что меморандумы в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал по морскому праву уже поданы, они рассматриваются судами.

"Мы сейчас фактически уже на середине процесса, и сейчас ждем решения, которое должно быть до конца года. Первое решение должно быть по нарушениям морской конвенции в связи с незаконными действиями РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Мы ожидаем, что это будет сентябрь - максимально октябрь. Это зависит от арбитров, - когда они будут готовы с решением. Пока окончательной коммуникации не было. И до конца декабря будет решение по юрисдикции по нарушениям международной конвенции по запрещению финансирования терроризма и расовой дискриминации", - заявила Зеркаль.

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"То есть, последние месяцы этого года будут определяющими с точки зрения того, как мы прошли первую стадию по юрисдикции. После принятия решения по юрисдикции в судах будет определенный период тишины, когда суды будут рассматривать меморандумы - наш и российский. И потом, думаю, не раньше, чем через полтора года, будут назначены следующие слушания по существу", - заявила она.

В то же время Зеркаль высказала мнение, что нужно дать возможность поработать другим.

Источник: https://censor.net.ua/n3142900
 
 
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шкода...талановита людина. Треба сподіватися, що пані Зеркаль вийде на новий рівень.
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Типичное заблуждение порохоботов - их уходящая власть незаменима.
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Типичное заблуждение сектантов наркомана, даже не удосужился прочитать статью до конца.
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Зеркаль серед українофобського лайна дубинських-бужанських явно не впишеться. Тому їй краще піти.
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А чому це дубинський українофобске лайно? вiн хочаб українскьою може розмовляти i не ходить в футбольцi з написом Russia навiдмiну вiд сину твого улюбленого Пороха https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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...вася, а бабушка Пороха еще и в КПСС наверняка состояла, прикинь?
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Бабушка - это не результат воспитания Петром, в отличие от сына, который как раз демонстрирует то, что было в него вложено папой с мамой.
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ее бы так и так выжили бы...
Сейчас стоят новые задачи - Мягкая капитуляция Украины, такая, которую бы не заметил сразу украинский народ..
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шо значит планирует? типа отдолжение делает?и так выпрут через два месяца, когда новый кабмин заработает.
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Совершенно не обязательно.
Меняют непосредственно министром - замы очень часто остаются прежними, а те, кто ниже замов остаются прежние почти всегда.
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самовлюбленная девушка лучше крути майонез для паши климкина
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Жаль. Она реально много сделала. Считаю, что Зе должен использовать ее способности.
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Лана Зеркаль в мене асоціюється з другою угорською рапсодією Ференца Ліста.
https://www.youtube.com/watch?v=FT36za3Gyos
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При этом на вопрос, планирует ли она работать в посольстве, Зеркаль ответила, что "не заинтересована покидать страну".
"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3142900

Все-таки ОП?
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неужели в ОПУ подастся???
а если нет, то куда?
порох собирается организовать теневое правительство?
а было бы весьма интересно..)))
интрига прямо...))))
очень умная девочка и все при ней ))
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найкращі професіонали міжнародники! хуже ж нє будет, так зе білятка? хоча вам до .изди все те що вони зробили і зроблять. для вас уставшіх ат вайни цінніше новий квартальчик та сватів глянути, під водочку розказувати яка жизнь ку..ва і як нєвиносімо було при баризі жити,виставляти фото в інстаграмі фб з заграничних курортів та гірко клясти зубажіння, їздити в європу по безвізу та розказувати як вам в печінках ті комунальні тарифи, не вкладати в оборону і армії жодної копійки ,ображати солдат(я вас туда нє пасилал! вайна єта бізнес парашенка! хай син парашенка воює) та розказувати як їх обмародерили..
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Лена!!! Не нужно только идти в Зе-дебил команду!!!! Потом будет стыдно!!!! И будет много в вас разочаровавшихся!!!
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