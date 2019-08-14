 Зеркаль планирует уйти из МИД

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", - заявила Зеркаль.

"Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше", - подчеркнула она.

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При этом на вопрос, планирует ли она работать в посольстве, Зеркаль ответила, что "не заинтересована покидать страну".

"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила она.

Также заместитель министра сказала, что после того, как заняла должность замглавы МИД, не получала предложений о новом трудоустройстве.

"Понимаете, когда вы пять лет занимаетесь какой-то проблематикой, вы какие-то дела завершаете, какие-то - ставите на курс логического завершения. И оставаться с этим - неинтересно. Я понимаю, что возвращаются многие мои коллеги, которые могут завершать дела, которые мы начали", - сказала Зеркаль.

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В этой связи она сказала, что меморандумы в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал по морскому праву уже поданы, они рассматриваются судами.

"Мы сейчас фактически уже на середине процесса, и сейчас ждем решения, которое должно быть до конца года. Первое решение должно быть по нарушениям морской конвенции в связи с незаконными действиями РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Мы ожидаем, что это будет сентябрь - максимально октябрь. Это зависит от арбитров, - когда они будут готовы с решением. Пока окончательной коммуникации не было. И до конца декабря будет решение по юрисдикции по нарушениям международной конвенции по запрещению финансирования терроризма и расовой дискриминации", - заявила Зеркаль.

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"То есть, последние месяцы этого года будут определяющими с точки зрения того, как мы прошли первую стадию по юрисдикции. После принятия решения по юрисдикции в судах будет определенный период тишины, когда суды будут рассматривать меморандумы - наш и российский. И потом, думаю, не раньше, чем через полтора года, будут назначены следующие слушания по существу", - заявила она.

В то же время Зеркаль высказала мнение, что нужно дать возможность поработать другим.